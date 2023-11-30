Дракон 2024 точно оцінить, цей овочевий салат — відео рецепт

Салат, який побив усі рекорди за швидкістю приготування, — збережіть до Нового року
Цей салат буквально побив усі рекорди за швидкістю приготування. Просто уявіть броколі, моркву, огірок, солодкий перець — лише чотири інгредієнти, які перетворюються на чарівну страву за мінімальний час. А заправка із соєвого соусу, часнику, гірчиці, меду та соку лимона надає цьому салату неповторний смак та корисні властивості.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- броколі 500 г;
- морква 1 шт.;
- огірок 1 шт.;
- перець солодкий 1 шт.;
- часник 3 зубці;
- гірчиця 1 ч. л.;
- мед 2 ч. л.;
- сік лимона 1 ст. л.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати броколі на невеликі суцвіття. Броколі потрібно відварити протягом 2-3 хвилин, так зберігається вся користь.
Далі потрібно нарізати свіжий огірок соломкою.
Потім нарізати солодкий перець.
Також потрібно натерти моркву на тертці для моркви по-корейськи.
Тепер приготуємо заправку для салату, для цього пропускаємо через прес кілька зубчиків часнику, додаємо сік лимона, мед та соєвий соус. Залишилося додати олію і все ретельно перемішати.
Заправляємо салат і можна подавати. Він буде ще смачнішим наступного дня.
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