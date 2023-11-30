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Салат, який побив усі рекорди за швидкістю приготування, — збережіть до Нового року

30 листопада 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дракон 2024 точно оцінить, цей овочевий салат — відео рецепт
Новорічний стіл. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Цей салат буквально побив усі рекорди за швидкістю приготування. Просто уявіть броколі, моркву, огірок, солодкий перець — лише чотири інгредієнти, які перетворюються на чарівну страву за мінімальний час. А заправка із соєвого соусу, часнику, гірчиці, меду та соку лимона надає цьому салату неповторний смак та корисні властивості.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • броколі 500 г;
  • морква 1 шт.;
  • огірок 1 шт.;
  • перець солодкий 1 шт.;
  • часник 3 зубці;
  • гірчиця 1 ч. л.;
  • мед 2 ч. л.;
  • сік лимона 1 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати броколі на невеликі суцвіття. Броколі потрібно відварити протягом 2-3 хвилин, так зберігається вся користь.

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Суцвіття броколі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати свіжий огірок соломкою.

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Свіжі огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім нарізати солодкий перець.

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Натерта морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також потрібно натерти моркву на тертці для моркви по-корейськи.

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Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер приготуємо заправку для салату, для цього пропускаємо через прес кілька зубчиків часнику, додаємо сік лимона, мед та соєвий соус. Залишилося додати олію і все ретельно перемішати.

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Приготування заправки для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправляємо салат і можна подавати. Він буде ще смачнішим наступного дня.

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Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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