Дракон 2024 точно оцінить, цей овочевий салат — відео рецепт

Новорічний стіл. Фото: Freepik

Цей салат буквально побив усі рекорди за швидкістю приготування. Просто уявіть броколі, моркву, огірок, солодкий перець — лише чотири інгредієнти, які перетворюються на чарівну страву за мінімальний час. А заправка із соєвого соусу, часнику, гірчиці, меду та соку лимона надає цьому салату неповторний смак та корисні властивості.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

броколі 500 г;

морква 1 шт.;

огірок 1 шт.;

перець солодкий 1 шт.;

часник 3 зубці;

гірчиця 1 ч. л.;

мед 2 ч. л.;

сік лимона 1 ст. л.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати броколі на невеликі суцвіття. Броколі потрібно відварити протягом 2-3 хвилин, так зберігається вся користь.

Суцвіття броколі. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати свіжий огірок соломкою.

Свіжі огірки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Потім нарізати солодкий перець.

Натерта морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Також потрібно натерти моркву на тертці для моркви по-корейськи.

Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Тепер приготуємо заправку для салату, для цього пропускаємо через прес кілька зубчиків часнику, додаємо сік лимона, мед та соєвий соус. Залишилося додати олію і все ретельно перемішати.

Приготування заправки для салату. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправляємо салат і можна подавати. Він буде ще смачнішим наступного дня.

Готовий салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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