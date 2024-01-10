Очень вкусный и простой сырний суп — видео рецепт

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге
Очень вкусный, наваристый сырный суп, который понравится всем. Обязательно попробуйте приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе 1 шт;
- вода 1,5 л;
- шампиньоны 300 г;
- картофель 3 шт;
- морковь 1 шт;
- лук 1 шт;
- плавленый сыр 2 шт;
- чеснок 1 зубчик + сухой чеснок;
- сливочное масло 10-20 г;
- лавровый лист 1 шт;
- черный перец 4-5 горошин;
- батон несколько кусочков.
Способ приготовления
Куриное филе и разрезанную пополам луковицу залить водой. Довести до кипения и варить 15 минут.
При необходимости снимать пену с бульона. Достать куриное филе и луковицу. Лук нам больше не понадобится, а куриное филе понадобится.
Пока варится куриное филе, нарезать шампиньоны и обжарить. Добавить немного сливочного масла, сушеного или свежего чеснока. Поперчить и посолить по вкусу.
Нарезать картофель кубиками, морковь – четвертинками или соломкой. Добавить их в бульон и варить около 5 минут. Натереть сыр на терке и добавить в бульон, интенсивно перемешивая, чтобы сыр быстрее расплавился.
Нарезать куриное филе на порционные кусочки. Измельчить зубчик чеснока.
Когда картофель и морковь стали мягкими, добавить грибы, куриное филе, чеснок, лавровый лист, черный перец горошком. Посолить по вкусу. Варить 5 минут при слабом кипении. Снять суп с огня и дать настояться 15-20 минут.
Тем временем нарезать батон кубиками и обжарить на смеси сливочного и растительного масел.
Добавить свежий или сушеный чеснок, щепотку сахара и соли. Перемешать и подавать отдельно к супу.
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