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Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге

10 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и простой сырний суп — видео рецепт
Сырный суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный, наваристый сырный суп, который понравится всем. Обязательно попробуйте приготовить. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • куриное филе 1 шт;
  • вода 1,5 л;
  • шампиньоны 300 г;
  • картофель 3 шт;
  • морковь 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • плавленый сыр 2 шт;
  • чеснок 1 зубчик + сухой чеснок;
  • сливочное масло 10-20 г;
  • лавровый лист 1 шт;
  • черный перец 4-5 горошин;
  • батон несколько кусочков. 

Способ приготовления 

Куриное филе и разрезанную пополам луковицу залить водой. Довести до кипения и варить 15 минут. 

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КУриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При необходимости снимать пену с бульона. Достать куриное филе и луковицу. Лук нам больше не понадобится, а куриное филе понадобится.

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Грибы на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пока варится куриное филе, нарезать шампиньоны и обжарить. Добавить немного сливочного масла, сушеного или свежего чеснока. Поперчить и посолить по вкусу.

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Картофель и морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать картофель кубиками, морковь – четвертинками или соломкой. Добавить их в бульон и варить около 5 минут. Натереть сыр на терке и добавить в бульон, интенсивно перемешивая, чтобы сыр быстрее расплавился.

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Плавленный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать куриное филе на порционные кусочки. Измельчить зубчик чеснока.

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Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда картофель и морковь стали мягкими, добавить грибы, куриное филе, чеснок, лавровый лист, черный перец горошком. Посолить по вкусу. Варить 5 минут при слабом кипении. Снять суп с огня и дать настояться 15-20 минут.

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Сырный суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем нарезать батон кубиками и обжарить на смеси сливочного и растительного масел. 

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Сырный суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить свежий или сушеный чеснок, щепотку сахара и соли. Перемешать и подавать отдельно к супу.

Ранее мы писали про гениальный салат из пекинской капусты.

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