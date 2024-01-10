Очень вкусный и простой сырний суп — видео рецепт

Сырный суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный, наваристый сырный суп, который понравится всем. Обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

куриное филе 1 шт;

вода 1,5 л;

шампиньоны 300 г;

картофель 3 шт;

морковь 1 шт;

лук 1 шт;

плавленый сыр 2 шт;

чеснок 1 зубчик + сухой чеснок;

сливочное масло 10-20 г;

лавровый лист 1 шт;

черный перец 4-5 горошин;

батон несколько кусочков.

Способ приготовления

Куриное филе и разрезанную пополам луковицу залить водой. Довести до кипения и варить 15 минут.

КУриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При необходимости снимать пену с бульона. Достать куриное филе и луковицу. Лук нам больше не понадобится, а куриное филе понадобится.

Грибы на сковороде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Пока варится куриное филе, нарезать шампиньоны и обжарить. Добавить немного сливочного масла, сушеного или свежего чеснока. Поперчить и посолить по вкусу.

Картофель и морковь. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать картофель кубиками, морковь – четвертинками или соломкой. Добавить их в бульон и варить около 5 минут. Натереть сыр на терке и добавить в бульон, интенсивно перемешивая, чтобы сыр быстрее расплавился.

Плавленный сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать куриное филе на порционные кусочки. Измельчить зубчик чеснока.

Куриное филе. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда картофель и морковь стали мягкими, добавить грибы, куриное филе, чеснок, лавровый лист, черный перец горошком. Посолить по вкусу. Варить 5 минут при слабом кипении. Снять суп с огня и дать настояться 15-20 минут.

Сырный суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем нарезать батон кубиками и обжарить на смеси сливочного и растительного масел.

Сырный суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить свежий или сушеный чеснок, щепотку сахара и соли. Перемешать и подавать отдельно к супу.

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