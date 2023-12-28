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Закусочный торт "мужской каприз" — идеальное блюдо на новогодний стол

28 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень необычный праздничный салат — видео рецепт
Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Вы узнаете, как приготовить закусочный торт "мужской каприз". Это идеальная и сытная закуска на новогодний стол. Рецепт салата с курицей очень простой, а выглядит, как настоящий торт. Такой слоеный салат не оставит гостей равнодушными

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно

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Вам понадобится:

  • слоеное тесто 500 гр;
  • крабовые палочки 150 гр;
  • огурец 2 шт;
  • зеленый лук 50 гр;
  • курица 200 гр;
  • сливочный сыр 100 гр;
  • сливки 50 мл;
  • майонез 100 гр;
  • яйца 4 шт;
  • чеснок 2 зубка.

Способ приготовления 

Понадобится готовое слоеное дрожжевое тесто. Далее нужно разрезать коржи на три равные части.  

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Слоенное тесто. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дать остыть коржам и разрезать на две части. Далее необходимо подготовить начинку. 

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Коржи из теста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезать крабовые палочки на средние кубики и перемешать с майонезом. 

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Крабовые палочки и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нам понадобятся огурцы, которые необходимо нарезать и также перемешать с майонезом. 

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Огурцы и зеленый лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также к огурцам необходимо порезать зеленый лук, но если вы его не любите, этого можно не делать. 

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Тертые яйца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее необходимо натереть яйца на мелкой терке, добавить тертый чеснок и перемешать с майонезом. 

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Копченая курица. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также понадобится копченая курица, которую необходимо порезать и перемешать с майонезом. Ее можно заменить на любое другое мясо. 

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Крабовые палочки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Берем коржи и собираем торт. Первым слоем выкладываем крабовые палочки. Затем выкладываем яичную массу, прижимаем коржом и выкладываем огурцы. 

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Яйцо с майонезом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Последним слоем выкладываем копченую курицу, накрываем коржом.

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Копченое мясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все необходимо обмотать пленкой, поставить груз и отправить в холодильник. 

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Украшение торта. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда торт пропитался, достаем его и смазываем сливочным сыром. Также можно использовать для украшения крошки и оливки. 

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Готовый торт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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