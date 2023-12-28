Очень необычный праздничный салат — видео рецепт

Закусочный торт "мужской каприз" — идеальное блюдо на новогодний стол
Вы узнаете, как приготовить закусочный торт "мужской каприз". Это идеальная и сытная закуска на новогодний стол. Рецепт салата с курицей очень простой, а выглядит, как настоящий торт. Такой слоеный салат не оставит гостей равнодушными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.
Вам понадобится:
- слоеное тесто 500 гр;
- крабовые палочки 150 гр;
- огурец 2 шт;
- зеленый лук 50 гр;
- курица 200 гр;
- сливочный сыр 100 гр;
- сливки 50 мл;
- майонез 100 гр;
- яйца 4 шт;
- чеснок 2 зубка.
Способ приготовления
Понадобится готовое слоеное дрожжевое тесто. Далее нужно разрезать коржи на три равные части.
Дать остыть коржам и разрезать на две части. Далее необходимо подготовить начинку.
Нарезать крабовые палочки на средние кубики и перемешать с майонезом.
Далее нам понадобятся огурцы, которые необходимо нарезать и также перемешать с майонезом.
Также к огурцам необходимо порезать зеленый лук, но если вы его не любите, этого можно не делать.
Далее необходимо натереть яйца на мелкой терке, добавить тертый чеснок и перемешать с майонезом.
Также понадобится копченая курица, которую необходимо порезать и перемешать с майонезом. Ее можно заменить на любое другое мясо.
Берем коржи и собираем торт. Первым слоем выкладываем крабовые палочки. Затем выкладываем яичную массу, прижимаем коржом и выкладываем огурцы.
Последним слоем выкладываем копченую курицу, накрываем коржом.
Все необходимо обмотать пленкой, поставить груз и отправить в холодильник.
Когда торт пропитался, достаем его и смазываем сливочным сыром. Также можно использовать для украшения крошки и оливки.
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