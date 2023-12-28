Очень необычный праздничный салат — видео рецепт

Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Вы узнаете, как приготовить закусочный торт "мужской каприз". Это идеальная и сытная закуска на новогодний стол. Рецепт салата с курицей очень простой, а выглядит, как настоящий торт. Такой слоеный салат не оставит гостей равнодушными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно просто и доступно.

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Вам понадобится:

слоеное тесто 500 гр;

крабовые палочки 150 гр;

огурец 2 шт;

зеленый лук 50 гр;

курица 200 гр;

сливочный сыр 100 гр;

сливки 50 мл;

майонез 100 гр;

яйца 4 шт;

чеснок 2 зубка.

Способ приготовления

Понадобится готовое слоеное дрожжевое тесто. Далее нужно разрезать коржи на три равные части.

Слоенное тесто. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Дать остыть коржам и разрезать на две части. Далее необходимо подготовить начинку.

Коржи из теста. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Нарезать крабовые палочки на средние кубики и перемешать с майонезом.

Крабовые палочки и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нам понадобятся огурцы, которые необходимо нарезать и также перемешать с майонезом.

Огурцы и зеленый лук. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также к огурцам необходимо порезать зеленый лук, но если вы его не любите, этого можно не делать.

Тертые яйца. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее необходимо натереть яйца на мелкой терке, добавить тертый чеснок и перемешать с майонезом.

Копченая курица. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также понадобится копченая курица, которую необходимо порезать и перемешать с майонезом. Ее можно заменить на любое другое мясо.

Крабовые палочки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Берем коржи и собираем торт. Первым слоем выкладываем крабовые палочки. Затем выкладываем яичную массу, прижимаем коржом и выкладываем огурцы.

Яйцо с майонезом. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Последним слоем выкладываем копченую курицу, накрываем коржом.

Копченое мясо. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все необходимо обмотать пленкой, поставить груз и отправить в холодильник.

Украшение торта. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Когда торт пропитался, достаем его и смазываем сливочным сыром. Также можно использовать для украшения крошки и оливки.

Готовый торт. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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