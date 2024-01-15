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Забытый украинский рецепт макового пирога "еж"

15 января 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бюджетная вкусная выпечка — видео рецепт
Маковый пирог. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Давний украинский пирог с маком на литом тесте с нежным заварным кремом. Он получается очень вкусным, большим и бюджетным в приготовлении. Такая выпечка стоит вашего внимания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

  • сахар 1,5 стакана (300 г);
  • яйца 2 шт;
  • кефир 2 стакана (400 мл);
  • масло 150 мл;
  • мука 3 стакана (450 г);
  • мак 200 г;
  • сода 1ст.л.

Для крема:

  • молоко 700 мл;
  • сахар 250 г;
  • пудинг 80 г;
  • масло 400 г.

Для глазури:

  • шоколад 90 г;
  • масло 2 ст.л.

Способ приготовления

Для этого пирога или даже торта понадобится немного ингредиентов.

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Ингредиенты для пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Два яйца нужно взбить и добавить сахар. Всё перемешать до однородности. Затем соду растворяем в кефире и добавляем в массу.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем растительное масло, тщательно все перемешаем.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем сухой молотый мак, тщательно перемешать и добавить муку. Эту массу нужно разделить на две части и выпекать два коржа. Готовить при 180° С в течение 20 минут.

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Добавление мака. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь приготовим крем. К сахару нужно добавить два пакетика пудинга. В кастрюлю наливаем молоко и добавляем сахар с пудингом. Варить до загустения.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накрыть крем пищевой пленкой и оставить до полного охлаждения. Затем к охлажденному крему добавить сливочное масло.

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Приготовление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно разрезать коржи на две части.

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Коржи для пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Смазываем кремом все коржи. Далее нужно приготовить шоколадную глазурь из шоколада и растительного масла.

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Добавление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Украсить пирог шоколадной глазурью и крошками шоколада.

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Приготовление пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дать настояться и можно подавать на стол.

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Кусок пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырский дом".

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Украинская кухня
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