Бюджетная вкусная выпечка — видео рецепт

Маковый пирог. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Давний украинский пирог с маком на литом тесте с нежным заварным кремом. Он получается очень вкусным, большим и бюджетным в приготовлении. Такая выпечка стоит вашего внимания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

сахар 1,5 стакана (300 г);

яйца 2 шт;

кефир 2 стакана (400 мл);

масло 150 мл;

мука 3 стакана (450 г);

мак 200 г;

сода 1ст.л.

Для крема:

молоко 700 мл;

сахар 250 г;

пудинг 80 г;

масло 400 г.

Для глазури:

шоколад 90 г;

масло 2 ст.л.

Способ приготовления

Для этого пирога или даже торта понадобится немного ингредиентов.

Ингредиенты для пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Два яйца нужно взбить и добавить сахар. Всё перемешать до однородности. Затем соду растворяем в кефире и добавляем в массу.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем растительное масло, тщательно все перемешаем.

Приготовление теста. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Затем добавляем сухой молотый мак, тщательно перемешать и добавить муку. Эту массу нужно разделить на две части и выпекать два коржа. Готовить при 180° С в течение 20 минут.

Добавление мака. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь приготовим крем. К сахару нужно добавить два пакетика пудинга. В кастрюлю наливаем молоко и добавляем сахар с пудингом. Варить до загустения.

Приготовление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Накрыть крем пищевой пленкой и оставить до полного охлаждения. Затем к охлажденному крему добавить сливочное масло.

Приготовление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно разрезать коржи на две части.

Коржи для пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Смазываем кремом все коржи. Далее нужно приготовить шоколадную глазурь из шоколада и растительного масла.

Добавление крема. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Украсить пирог шоколадной глазурью и крошками шоколада.

Приготовление пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Дать настояться и можно подавать на стол.

Кусок пирога. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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