Бюджетная вкусная выпечка — видео рецепт

Забытый украинский рецепт макового пирога "еж"
Давний украинский пирог с маком на литом тесте с нежным заварным кремом. Он получается очень вкусным, большим и бюджетным в приготовлении. Такая выпечка стоит вашего внимания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- сахар 1,5 стакана (300 г);
- яйца 2 шт;
- кефир 2 стакана (400 мл);
- масло 150 мл;
- мука 3 стакана (450 г);
- мак 200 г;
- сода 1ст.л.
Для крема:
- молоко 700 мл;
- сахар 250 г;
- пудинг 80 г;
- масло 400 г.
Для глазури:
- шоколад 90 г;
- масло 2 ст.л.
Способ приготовления
Для этого пирога или даже торта понадобится немного ингредиентов.
Два яйца нужно взбить и добавить сахар. Всё перемешать до однородности. Затем соду растворяем в кефире и добавляем в массу.
Добавляем растительное масло, тщательно все перемешаем.
Затем добавляем сухой молотый мак, тщательно перемешать и добавить муку. Эту массу нужно разделить на две части и выпекать два коржа. Готовить при 180° С в течение 20 минут.
Теперь приготовим крем. К сахару нужно добавить два пакетика пудинга. В кастрюлю наливаем молоко и добавляем сахар с пудингом. Варить до загустения.
Накрыть крем пищевой пленкой и оставить до полного охлаждения. Затем к охлажденному крему добавить сливочное масло.
Теперь нужно разрезать коржи на две части.
Смазываем кремом все коржи. Далее нужно приготовить шоколадную глазурь из шоколада и растительного масла.
Украсить пирог шоколадной глазурью и крошками шоколада.
Дать настояться и можно подавать на стол.
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