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Из чего на самом деле состоит знаменитый рыбный рулет из одесского "Привоза"

17 января 2024 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Чем полезна рыба в знаменитом рулете
Рыбный рулет. Фото: domki.com.ua
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

В последнее время в социальных сетях большую популярность набирают видео с рыбными рулетами. Впервые такие рулеты начали замечать на одесском "Привозе". Эти деликатесы выглядят очень аппетитно, давайте же разбираться из каких видов рыбы они состоят и в чем их польза. 

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Светлана Базаренко, продавец на одесском "Привозе, одна из первых привлекла внимание пользователей социальных сетей к рыбным деликатесам. 

В TikTok пользователи активно обсуждают рыбные рулеты. Мы расскажем из какой рыбы они состоят и о ее полезных свойствах. 

Лосось 

Лосось считается одним из самых полезных видов рыбы. Регулярное употребление лосося может предотвратить появление болезней сердечно-сосудистой системы и щитовидной железы. Омега 3 жирные кислоты убирают воспаления и помогают восстанавливаться после болезней. Употребление Омега 3 также замедляет старение организма, восстанавливая хромосомы в клетках. 

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Рыбный рулет. Фото: olx.ua

Женщинам после 35 лет рекомендуется употреблять лосось три раза в неделю, чтобы предотвратить старение кожи. Лосось также предотвращает развитие аритмии и высокого давления.  Такое влияние рыбы объясняется действием аминокислот, которые снижают уровень вредного холестерина в крови препятствует рубцеванию стенок вен и артерий. 

Тунец 

Считается, что тунец не подвержен заражению паразитами, поскольку он очень разборчив в еде. Его рацион составляют исключительно морские деликатесы, такие как, кальмары, миниатюрные осьминоги, мелкая рыба и креветки. Мясо тунца практически при любой термической обработке сохраняет все свои полезные свойства. 

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Рыбный рулет. Фото: bigl.ua

В составе тунца практически нет жиров, это бесценный источник белка диетического продукта. Тунец является источником полезных микро и макроэлементов. Среди всех видов рыб он лидирует по содержанию белка. Систематическое употребление тунца в пищу восстанавливает нарушенные процессы метаболизма и нормализует уровень сахара в организме. Следует отметить, что в тунце в большом количестве содержится селен, который способствует очищению клеток печени от различных токсинов. 

Масляная рыба (эсколар)

Масляная рыба — это общее название тепловодных морских рыб таких, как эсколар и макрель. Ее вылавливают в Китае, Вьетнаме и на Тихоокеанском побережье США. Свое название она получила за рекордное соотношение мяса и жира, ведь треть ее массы составляет жир. 

Эсколар содержит жирные кислоты, витамины А, РР, В12, фолиевую кислоту, кальций, железо, цинк, марганец, медь, селен, хром и фосфор. Употребление такой рыбы благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и активизирует работу мозга. Но стоит учесть, что из-за высокого содержания жира она не рекомендуется людям с сахарным диабетом. Также эту рыбу не советуют добавлять в детский рацион. 

Ранее мы писали про самый быстрый способ, как засолить скумбрию или сельдь

Также мы писали, чем на самом деле полезна сельдь и почему ее важно есть зимой. 

Еще советуем ознакомиться с рецептом домашнего засолки скумбрии с чесноком.

Одесса
еда
ТикТок
рыба
лосось
тунец
эсколар
масляная рыба

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