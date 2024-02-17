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Все ищут этот рецепт – самый простой и вкусный яблочный пирог

17 февраля 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Этот вкусный и простой пирог с яблоками готовится очень быстро — видео рецепт
Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Самый простой и вкусный яблочный пирог. В нем очень много яблок и мало теста. Получается ароматный и сочный. Этот рецепт вам точно захочется повторить не один раз. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • размер формы для выпекания 19 см на 29 см;
  • яблоки 4 шт;
  • яйцо 2 шт;
  • сахар 100 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • корица 1 ч.л. (по желанию);
  • соль;
  • мука 200 г;
  • молоко 100 г;
  • разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать яблоки на дольки. Посыпать яблоки корицей.

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Яблоки с корицей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-4 минут. Затем добавить молоко. 

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Сахар и яйуа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку с разрыхлителем. Добавить к жидким ингредиентам.

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Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать пергамент сливочным маслом и выложить в форму. Сверху выложить яблоки. 

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Яблоки и тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить тестом и немного перемешать. Выпекать 30-35 минут при 180 °C. 

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать остыть пирогу и можно подавать. 

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный. 

Также мы писали способ приготовления венгерской королевской ватрушки — вкусный и быстрый рецепт пирога. 

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