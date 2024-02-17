Этот вкусный и простой пирог с яблоками готовится очень быстро — видео рецепт

Все ищут этот рецепт – самый простой и вкусный яблочный пирог
Самый простой и вкусный яблочный пирог. В нем очень много яблок и мало теста. Получается ароматный и сочный. Этот рецепт вам точно захочется повторить не один раз.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- размер формы для выпекания 19 см на 29 см;
- яблоки 4 шт;
- яйцо 2 шт;
- сахар 100 г;
- ванильный сахар 10 г;
- корица 1 ч.л. (по желанию);
- соль;
- мука 200 г;
- молоко 100 г;
- разрыхлитель 1 ч.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать яблоки на дольки. Посыпать яблоки корицей.
Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-4 минут. Затем добавить молоко.
Смешать муку с разрыхлителем. Добавить к жидким ингредиентам.
Смазать пергамент сливочным маслом и выложить в форму. Сверху выложить яблоки.
Залить тестом и немного перемешать. Выпекать 30-35 минут при 180 °C.
Дать остыть пирогу и можно подавать.
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