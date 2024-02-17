Этот вкусный и простой пирог с яблоками готовится очень быстро — видео рецепт

Яблочный пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Самый простой и вкусный яблочный пирог. В нем очень много яблок и мало теста. Получается ароматный и сочный. Этот рецепт вам точно захочется повторить не один раз.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

размер формы для выпекания 19 см на 29 см;

яблоки 4 шт;

яйцо 2 шт;

сахар 100 г;

ванильный сахар 10 г;

корица 1 ч.л. (по желанию);

соль;

мука 200 г;

молоко 100 г;

разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать яблоки на дольки. Посыпать яблоки корицей.

Яблоки с корицей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Взбить яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли в течение 3-4 минут. Затем добавить молоко.

Сахар и яйуа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать муку с разрыхлителем. Добавить к жидким ингредиентам.

Добавление муки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать пергамент сливочным маслом и выложить в форму. Сверху выложить яблоки.

Яблоки и тесто. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить тестом и немного перемешать. Выпекать 30-35 минут при 180 °C.

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дать остыть пирогу и можно подавать.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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