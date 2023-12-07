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Все будут в восторге от этого салата — самое вкусное блюдо с кальмарами

7 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Самый вкусный салат с кальмарами — видео рецепт
Новогодний салат. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт очень вкусного салата к новогоднему столу. Все ингредиенты идеально между собой сочетаются. Огурец и маринованный лук придают свежесть, а яйца и кальмар — нежность и мягкость. Это самый вкусный салат с кальмарами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • кальмары 2 шт. (вес в сыром виде 400 г);
  • лук 1 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ч.л. сахара + 1 ст.л. яблочного уксуса + щепотка соли);
  • яйца 4 шт.;
  • огурец 1 шт.;
  • майонез по вкусу.

Способ приготовления 

Очистить кальмары от пленок и внутренностей.

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Подготовка кальмаров. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Закипятить 1 литр воды. Добавить 1 ч.л. соли, 1 лавровый лист и несколько горошин черного перца. 

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Кальмар в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Опустить 1 тушку кальмара в кипящую воды, придавить и варить 10 секунд при сильном кипении. Достать кальмар.

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Маринованный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Опустить 2-ю тушку кальмара, когда вода снова закипит. Варить 10 секунд.

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Нарезанные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарезать лук. Добавить сахар, яблочный уксус и щепотку соли. 

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Нарезанный кальмар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы лук замариновался.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарезать кальмар. Отжать лук от лишней жидкости.

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Салат с кальмарами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать все ингредиенты, добавить майонез по вкусу.

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