Самый вкусный салат с кальмарами — видео рецепт

Новогодний салат. Фото: Freepik

Рецепт очень вкусного салата к новогоднему столу. Все ингредиенты идеально между собой сочетаются. Огурец и маринованный лук придают свежесть, а яйца и кальмар — нежность и мягкость. Это самый вкусный салат с кальмарами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

кальмары 2 шт. (вес в сыром виде 400 г);

лук 1 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ч.л. сахара + 1 ст.л. яблочного уксуса + щепотка соли);

яйца 4 шт.;

огурец 1 шт.;

майонез по вкусу.

Способ приготовления

Очистить кальмары от пленок и внутренностей.

Подготовка кальмаров. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Закипятить 1 литр воды. Добавить 1 ч.л. соли, 1 лавровый лист и несколько горошин черного перца.

Кальмар в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Опустить 1 тушку кальмара в кипящую воды, придавить и варить 10 секунд при сильном кипении. Достать кальмар.

Маринованный лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Опустить 2-ю тушку кальмара, когда вода снова закипит. Варить 10 секунд.

Нарезанные яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарезать лук. Добавить сахар, яблочный уксус и щепотку соли.

Нарезанный кальмар. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы лук замариновался.

Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарезать кальмар. Отжать лук от лишней жидкости.

Салат с кальмарами. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать все ингредиенты, добавить майонез по вкусу.

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