Самый вкусный салат с кальмарами — видео рецепт

Все будут в восторге от этого салата — самое вкусное блюдо с кальмарами
Рецепт очень вкусного салата к новогоднему столу. Все ингредиенты идеально между собой сочетаются. Огурец и маринованный лук придают свежесть, а яйца и кальмар — нежность и мягкость. Это самый вкусный салат с кальмарами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- кальмары 2 шт. (вес в сыром виде 400 г);
- лук 1 шт. (чтобы замариновать лук: 1 ч.л. сахара + 1 ст.л. яблочного уксуса + щепотка соли);
- яйца 4 шт.;
- огурец 1 шт.;
- майонез по вкусу.
Способ приготовления
Очистить кальмары от пленок и внутренностей.
Закипятить 1 литр воды. Добавить 1 ч.л. соли, 1 лавровый лист и несколько горошин черного перца.
Опустить 1 тушку кальмара в кипящую воды, придавить и варить 10 секунд при сильном кипении. Достать кальмар.
Опустить 2-ю тушку кальмара, когда вода снова закипит. Варить 10 секунд.
Тонко нарезать лук. Добавить сахар, яблочный уксус и щепотку соли.
Перемешать и оставить на 10-15 минут, чтобы лук замариновался.
Тонко нарезать кальмар. Отжать лук от лишней жидкости.
Смешать все ингредиенты, добавить майонез по вкусу.
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