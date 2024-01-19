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Свойства зеленого лука — вред и польза

19 января 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Сколько зеленого лука можно съесть за раз
Зеленый лук. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Знаете ли вы, что зеленый лук очень полезен для нашего здоровья. Мы расскажем о главных преимуществах использования зеленого лука. 

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Чем полезен зеленый лук 

Зеленый лук отлично способствует памяти и сну. Присутствие в луке холина помогает в процессе обучения, при этом отлично регулирует сон. Зеленый лук улучшает иммунитет и богат витамином С. Он помогает укрепить иммунную систему и действует как антиоксидант, борясь со свободными радикалами, которые наносят вред здоровым клеткам. 

Благодаря действию флавоноидов, таких как лютеолин, зеленый лук может предотвратить простуду и грипп. Он также снижает риск развития остеопороза. Витамин К, который содержится в луке, помогает  сохранить здоровье костей. 

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Зеленый лук. Фото: Freepik

Зеленый лук также полезен для кожи. Благодаря витамину С и антиоксидантам, зеленый лук действует на структуры, которые повреждают здоровые клетки и вызывают преждевременное старение. 

Зеленый лук также способен предотвращать многие виды рака. Согласно исследованиям, польза лука при профилактике рака толстой и прямой кишки  обусловлена присутствием серосодержащих соединений в растении. 

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Зеленый лук. Фото: Freepik

Авторы проведенного исследования рекомендуют регулярно и в достаточном количестве употреблять зеленый лук. 

Зеленый лук прекрасно обеззараживает ротовую полость, несмотря на то, что оставляет резкий запах. Он также прекрасно снижает риск возникновения кариеса и стоматита. 

В зеленом луке есть важные вещества для здоровья глаз. Таким образом он будет хорошей профилактикой от болезней глаз. 

Зеленый лук полезен для людей с сахарным диабетом, поскольку в нем содержится редкое и полезное вещество — хром, который контролирует уровень сахара в крови. Он прекрасно освобождает клетки и мышцы от накопления глюкозы.

В зеленым луке содержится много серы, которая повышает количество инсулина. Содержащаяся в зеленом луке сера имеет профилактический эффект в отношении развития артрита. Также зеленый лук содержит аллицин, который препятствует образованию тромбов. 

Ранее мы писали про простые советы, как вырастить зеленый лук в домашних условиях — три лучших способа. 

Еще мы писали, чем полезно помело и как правильно его есть. 

Также мы писали, какие бананы нужно есть, зеленые или с темными точками.

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