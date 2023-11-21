Отбивные в вкусном кляре — видео рецепт

Отбивные из куриного филе от сельской хозяйки
Эти отбивные получаются очень вкусными и сочными. Весь секрет заключается в маринаде, который делает их особенными и очень нежными. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.
Вам понадобится:
- филе куриное 800 гр.
Для маринада:
- лук 2 шт;
- чеснок 3-4 зубчика;
- соль;
- перец.
Для кляра:
- яйца 3 шт;
- творог 150 гр;
- мука 3ст.л;
- соль;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала нужно отбить куриное филе с обеих сторон.
Затем нужно натереть лук и чеснок, это будет маринад для отбивных. К этой массе нужно добавить 100 мл воды, соль и черный перец.
В этот маринад обмакиваем каждую отбивную и оставляем постоять немного времени.
Пока отбивные маринуются, нужно натереть сыр.
Далее нужно взбить яйца, добавить соль и перец.
В кляр добавляем немного массы из лука, чеснока, сыр и муку.
Теперь каждую отбивную обмакиваем в кляр и выкладываем на сковороду.
Жарим с обеих сторон до готовности.
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