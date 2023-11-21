Отбивные в вкусном кляре — видео рецепт

Отбивные из куриного филе. Фото: YouTube @hospodynya

Эти отбивные получаются очень вкусными и сочными. Весь секрет заключается в маринаде, который делает их особенными и очень нежными. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

Читайте также:

Вам понадобится:

филе куриное 800 гр.

Для маринада:

лук 2 шт;

чеснок 3-4 зубчика;

соль;

перец.

Для кляра:

яйца 3 шт;

творог 150 гр;

мука 3ст.л;

соль;

растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно отбить куриное филе с обеих сторон.

Составляющие для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

Затем нужно натереть лук и чеснок, это будет маринад для отбивных. К этой массе нужно добавить 100 мл воды, соль и черный перец.

Приготовление отбивных. Фото: YouTube @hospodynya

В этот маринад обмакиваем каждую отбивную и оставляем постоять немного времени.

Натертый сыр. Фото: YouTube @hospodynya

Пока отбивные маринуются, нужно натереть сыр.

Отбивные в маринаде. Фото: YouTube @hospodynya

Далее нужно взбить яйца, добавить соль и перец.

Приготовление кляра. Фото: YouTube @hospodynya

В кляр добавляем немного массы из лука, чеснока, сыр и муку.

Отбивные на сковороде. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь каждую отбивную обмакиваем в кляр и выкладываем на сковороду.

Отбивные на сковороде. Фото: YouTube @hospodynya

Жарим с обеих сторон до готовности.

Жареные отбивные. Фото: YouTube @hospodynya

Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде – очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящего картофеля. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт дерунов.

Также мы писали о вкусном старинном украинском блюде из картофеля по карпатскому рецепту.