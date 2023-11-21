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Отбивные из куриного филе от сельской хозяйки

21 ноября 2023 06:20
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Отбивные в вкусном кляре — видео рецепт
Отбивные из куриного филе. Фото: YouTube @hospodynya
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Эти отбивные получаются очень вкусными и сочными. Весь секрет заключается в маринаде, который делает их особенными и очень нежными. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сельская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • филе куриное 800 гр.

Для маринада:

  • лук 2 шт;
  • чеснок 3-4 зубчика;
  • соль;
  • перец.

Для кляра:

  • яйца 3 шт;
  • творог 150 гр;
  • мука 3ст.л;
  • соль;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Сначала нужно отбить куриное филе с обеих сторон.

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Составляющие для рецепта. Фото: YouTube @hospodynya

Затем нужно натереть лук и чеснок, это будет маринад для отбивных. К этой массе нужно добавить 100 мл воды, соль и черный перец.

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Приготовление отбивных. Фото: YouTube @hospodynya

В этот маринад обмакиваем каждую отбивную и оставляем постоять немного времени.

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Натертый сыр. Фото: YouTube @hospodynya

Пока отбивные маринуются, нужно натереть сыр.

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Отбивные в маринаде. Фото: YouTube @hospodynya

Далее нужно взбить яйца, добавить соль и перец.

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Приготовление кляра. Фото: YouTube @hospodynya

В кляр добавляем немного массы из лука, чеснока, сыр и муку.

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Отбивные на сковороде. Фото: YouTube @hospodynya

Теперь каждую отбивную обмакиваем в кляр и выкладываем на сковороду.

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Отбивные на сковороде. Фото: YouTube @hospodynya

Жарим с обеих сторон до готовности.

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Жареные отбивные. Фото: YouTube @hospodynya

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