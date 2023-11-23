Рыхлые и нежные сырники на сковороде — видео рецепт

Сырники на дрожжах. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Все обожают сырники, а их рецептов существует целое множество. Предлагаем вам ознакомиться с сырниками, которые готовятся с использованием дрожжей, благодаря которым они получаются очень пышными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

100 мл теплого молока;

10 г свежих дрожжей (или 1 ч.л. сухих);

3 ст.л. сахара;

2 яйца;

50 г растопленного сливочного масла;

250 г кисломолочного творога;

360 г пшеничной муки;

1 ч. л. соли;

сахарная пудра;

растительное масло.

Способ приготовления

Сначала к 100 мл теплого молока добавляем 10 г прессованных дрожжей и 3 столовые ложки сахара. Все тщательно перемешать. Если у вас сухие дрожжи, понадобится одна чайная ложка.

Дрожжи и молоко. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем добавляем 2 яйца комнатной температуры и 50 г. растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешать.

Добавление яиц. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем 200 г кисломолочного сыра любой жирности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В чашу миксера добавляем 300 г. муки, чайную ложку соли и добавляем жидкую смесь. Все тщательно перемешать в течение 1-2 минут.

Тесто для сырников. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Замешиваем тесто, делаем шарик и оставляем в теплом месте на 1,5 часа.

Приготовление сырников. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кладем тесто на рабочую поверхность и раскатываем.

Сырники на сковороде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Делаем сырники с помощью стакана. Жарим на большом количестве растительного масла до готовности.

Жареные сырники. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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