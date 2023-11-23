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Уникальный рецепт сырников на дрожжах

23 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рыхлые и нежные сырники на сковороде — видео рецепт
Сырники на дрожжах. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Все обожают сырники, а их рецептов существует целое множество. Предлагаем вам ознакомиться с сырниками, которые готовятся с использованием дрожжей, благодаря которым они получаются очень пышными.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 100 мл теплого молока;
  • 10 г свежих дрожжей (или 1 ч.л. сухих);
  • 3 ст.л. сахара;
  • 2 яйца;
  • 50 г растопленного сливочного масла;
  • 250 г кисломолочного творога;
  • 360 г пшеничной муки;
  • 1 ч. л. соли;
  • сахарная пудра;
  • растительное масло.

Способ приготовления

Сначала к 100 мл теплого молока добавляем 10 г прессованных дрожжей и 3 столовые ложки сахара. Все тщательно перемешать. Если у вас сухие дрожжи, понадобится одна чайная ложка.

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Дрожжи и молоко. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем добавляем 2 яйца комнатной температуры и 50 г. растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешать.

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Добавление яиц. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем 200 г кисломолочного сыра любой жирности.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

В чашу миксера добавляем 300 г. муки, чайную ложку соли и добавляем жидкую смесь. Все тщательно перемешать в течение 1-2 минут.

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Тесто для сырников. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Замешиваем тесто, делаем шарик и оставляем в теплом месте на 1,5 часа.

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Приготовление сырников. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Кладем тесто на рабочую поверхность и раскатываем.

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Сырники на сковороде. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Делаем сырники с помощью стакана. Жарим на большом количестве растительного масла до готовности.

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Жареные сырники. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Предлагаем также ознакомиться с идеальными украинскими сырниками по совершенному рецепту.

Еще в нашей подборке рецепт, который ищут все, а именно сырники за 10 минут.

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