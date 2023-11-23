Рыхлые и нежные сырники на сковороде — видео рецепт

Уникальный рецепт сырников на дрожжах
Все обожают сырники, а их рецептов существует целое множество. Предлагаем вам ознакомиться с сырниками, которые готовятся с использованием дрожжей, благодаря которым они получаются очень пышными.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 100 мл теплого молока;
- 10 г свежих дрожжей (или 1 ч.л. сухих);
- 3 ст.л. сахара;
- 2 яйца;
- 50 г растопленного сливочного масла;
- 250 г кисломолочного творога;
- 360 г пшеничной муки;
- 1 ч. л. соли;
- сахарная пудра;
- растительное масло.
Способ приготовления
Сначала к 100 мл теплого молока добавляем 10 г прессованных дрожжей и 3 столовые ложки сахара. Все тщательно перемешать. Если у вас сухие дрожжи, понадобится одна чайная ложка.
Затем добавляем 2 яйца комнатной температуры и 50 г. растопленного сливочного масла. Все тщательно перемешать.
Добавляем 200 г кисломолочного сыра любой жирности.
В чашу миксера добавляем 300 г. муки, чайную ложку соли и добавляем жидкую смесь. Все тщательно перемешать в течение 1-2 минут.
Замешиваем тесто, делаем шарик и оставляем в теплом месте на 1,5 часа.
Кладем тесто на рабочую поверхность и раскатываем.
Делаем сырники с помощью стакана. Жарим на большом количестве растительного масла до готовности.
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