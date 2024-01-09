Почему квашеную капусту нужно есть зимой

Квашеная капуста. Фото: Freepik

Квашенная капуста не только хорошо хранится, но из нее можно приготовить множество блюд. Это редкий случай, когда термическая обработка делает продукт еще полезнее.

Об этом рассказали Новини.LIVE.

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Квашеную капусту готовят методом ферментации при помощи молочнокислого брожения. Бактерии начинают размножаться поглощая углеводы, вызывая молочнокислое брожение. Благодаря активности этих бактерий, срок хранения капусты увеличивается на несколько месяцев, а ее вкус становится более кислым.

Квашеная капуста. Фото: Freepik

Стоит отметить, что в квашеном виде капуста хранится дольше, чем в свежем. При квашении в этом продукте вырабатывается органические кислоты, молочные и уксусные. Примерно тоже самое происходит и при закваске йогурта.

Чем полезна квашеная капуста

Молочная кислота способствует увеличению полезных бактерий в кишечнике, а уксусная стимулирует пищеварительные ферменты. Квашеная капуста улучшает общее состояние кишечника, а также увеличивает количество бактерий находящихся в нем. С точки зрения медицины, эти бактерии, которые поступают с квашенной капусты называются пробиотики.

Повышает иммунитет

Поскольку в кишечнике происходят различные иммунные процессы, квашеная капуста улучшая работа кишечника, помогает также нашему иммунитету. Прежде всего квашеная капуста участвует в выработке лейкоцитов, а также способствует образованию коллагена, того самого коллагена, который так необходим для упругости кожи.

Квашеная капуста. Фото: Freepik

Квашение капусту один из самых старых и распространенных способов ферментации овощей. Ее готовили еще древние римляне.

Помогает при похмелье

Квашеная капуста и ее рассол отличное средство от похмелья. Связано это с тем, что квашеная капуста в изобилии содержит янтарную кислоту. Янтарная кислота помогает обезвредить вредный ацетальдегид, который и вызывает все симптомы похмелья.

Богата витамином С

По содержанию витамину С квашеная капуста не уступает апельсинам и лимонам. Но самое интересное, что в квашеной капусте витамина С становится в 2-3 раза больше за счет процессов, которые происходят вовремя ее приготовления. Таким образом капуста является одним из рекордсменов по содержанию витамина С.

Почему квашеную капусту важно есть зимой

Среди продуктов, которые мы едим зимой, квашеная капуста является рекордсменом по содержанию необходимых для человека витаминов.

Какие витамины в квашеной капусте:

витамин U;

витамин К;

витамин А;

витамин В;

витамин С.

Польза капусты буквально во всем, и в листьях, и в стебле. Постоянное употребление квашеной капусты позволяет избавиться от проблем с желудочно-кишечным трактом, даже улучшить состояние сна и избавиться от мигрени.

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