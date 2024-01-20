Этот рецепт пирожков нужно хранить — видео

Пирожки с куриным фаршем. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Предлагаем вам рецепт пирожков с идеальным тестом. С ним очень легко работать, оно получается рыхлое и вкусное. А в сочетании с мясной начинкой получается очень вкусное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня в эмиграции.

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Вам понадобится:

мука 350 гр;

сливочное масло 25 гр;

молоко (теплое) 170 гр;

сухие дрожжи пол столовой ложки;

соль 1/3 чайной ложки;

сахар столовая ложка;

яйцо 1 шт.

Для начинки:

куриный фарш 300 гр;

лук 0,5 шт;

специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить начинку. Для этого на разогретой сковороде обжарить лук.

Ингредиенты для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Затем добавляем куриный фарш и жарим до готовности. Добавить соль и перец.

Куриный фарш. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Теперь приготовим тесто. Для этого нужно нагреть молоко. Затем добавляем сливочное масло.

Масло и дрожжи. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

В сливочную массу добавляем дрожжи, соль и сахар. Все тщательно перемешать.

Добавление муки. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Добавляем куриное яйцо, все тщательно перемешаем.

Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Затем добавляем муку, замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накрываем тесто и ставим в теплое место на 1,5 часа.

Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Полученное тесто снова тщательно перемешать. Из теста сформировать колбасу.

Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Разрезаем тесто на небольшие кусочки.

Приготовление пирожков. Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Начинаем формировать пирожки с нашей начинкой, кладем пирожки на противень.

Пирожки и желток. Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Затем пирожки нужно смазать желтком. Запекать при 180°C в течение 20 минут.

Готовые пирожки. Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

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