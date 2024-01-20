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Украинский рецепт бабушкиных пирожков с куриным фаршем

20 января 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Этот рецепт пирожков нужно хранить — видео
Пирожки с куриным фаршем. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем вам рецепт пирожков с идеальным тестом. С ним очень легко работать, оно получается рыхлое и вкусное. А в сочетании с мясной начинкой получается очень вкусное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня в эмиграции.

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Вам понадобится:

  • мука 350 гр;
  • сливочное масло 25 гр;
  • молоко (теплое) 170 гр;
  • сухие дрожжи пол столовой ложки;
  • соль 1/3 чайной ложки;
  • сахар столовая ложка;
  • яйцо 1 шт.

Для начинки:

  • куриный фарш 300 гр;
  • лук 0,5 шт;
  • специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно приготовить начинку. Для этого на разогретой сковороде обжарить лук.

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Ингредиенты для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Затем добавляем куриный фарш и жарим до готовности. Добавить соль и перец.

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Куриный фарш. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Теперь приготовим тесто. Для этого нужно нагреть молоко. Затем добавляем сливочное масло.

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Масло и дрожжи. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

В сливочную массу добавляем дрожжи, соль и сахар. Все тщательно перемешать.

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Добавление муки. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Добавляем куриное яйцо, все тщательно перемешаем.

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Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Затем добавляем муку, замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накрываем тесто и ставим в теплое место на 1,5 часа.

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Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Полученное тесто снова тщательно перемешать. Из теста сформировать колбасу.

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Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Разрезаем тесто на небольшие кусочки.

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Приготовление пирожков. Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Начинаем формировать пирожки с нашей начинкой, кладем пирожки на противень.

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Пирожки и желток. Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Затем пирожки нужно смазать желтком. Запекать при 180°C в течение 20 минут.

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Готовые пирожки. Тесто для пирожков. Фото: YouTube @VolodymyrKhatsanovskyi

Раньше мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также мы писали об еще одном быстром рецепте знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту.

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