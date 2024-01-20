Этот рецепт пирожков нужно хранить — видео

Украинский рецепт бабушкиных пирожков с куриным фаршем
Предлагаем вам рецепт пирожков с идеальным тестом. С ним очень легко работать, оно получается рыхлое и вкусное. А в сочетании с мясной начинкой получается очень вкусное блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня в эмиграции.
Вам понадобится:
- мука 350 гр;
- сливочное масло 25 гр;
- молоко (теплое) 170 гр;
- сухие дрожжи пол столовой ложки;
- соль 1/3 чайной ложки;
- сахар столовая ложка;
- яйцо 1 шт.
Для начинки:
- куриный фарш 300 гр;
- лук 0,5 шт;
- специи по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно приготовить начинку. Для этого на разогретой сковороде обжарить лук.
Затем добавляем куриный фарш и жарим до готовности. Добавить соль и перец.
Теперь приготовим тесто. Для этого нужно нагреть молоко. Затем добавляем сливочное масло.
В сливочную массу добавляем дрожжи, соль и сахар. Все тщательно перемешать.
Добавляем куриное яйцо, все тщательно перемешаем.
Затем добавляем муку, замешиваем тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Накрываем тесто и ставим в теплое место на 1,5 часа.
Полученное тесто снова тщательно перемешать. Из теста сформировать колбасу.
Разрезаем тесто на небольшие кусочки.
Начинаем формировать пирожки с нашей начинкой, кладем пирожки на противень.
Затем пирожки нужно смазать желтком. Запекать при 180°C в течение 20 минут.
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