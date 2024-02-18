Как приготовить воздушные украинские пампушки — видео рецепт

Украинские пампушки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт нежных, мягких и воздушных украинских пампушек. Это намного лучше, чем хлеб к борщу. Эти пампушки получаются просто невесомые как облачко.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Вам понадобится:

теплое молоко 200 г;

мука 300-320 г;

дрожжи сухие быстродействующие 5 г (или 15 г живых дрожжей);

сахар 1 ст.л. без горки;

соль 0,5 ч.л. с горкой;

растительное масло 2 ст.л;

укроп, петрушка;

чеснок 3-5 зубчиков;

вода 3 ст.л;

растительное масло 2 ст.л.

Способ приготовления

В теплое молоко добавить дрожжи и сахара. Оставить на 5-10 минут. За это время дрожжи должны активироваться и начать пениться.

Сахар и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль, растительное масло и муку. Замесить мягкое тесто. Вымешивать тесто 5-10 минут до однородного состояния.

Тесто для булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить тесто в миску, смазанную растительным маслом. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 40-60 минут.

Тесто для булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить чеснок и зелень. Добавить воду и растительное масло.

Тесто для булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделить на 15 частей. Смазать форму растительным маслом. Выложить пампушки. Накрыть пищевой пленкой и дать им подойти 15-20 минут.

Булочки в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 20-22 минуты в духовке, заранее разогретой до 180 °C.

Булочка внутри. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать горячие пампушки чесноком и накрыть пищевой пленкой. Оставить на 10-20 минут минимум. Но лучше до самого остывания, чтобы пампушки хорошо пропитались чесноком и зеленью.

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