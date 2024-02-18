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Украинские чесночные пампушки — тесто, как пух

18 февраля 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить воздушные украинские пампушки — видео рецепт
Украинские пампушки. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт нежных, мягких и воздушных украинских пампушек.  Это намного лучше, чем хлеб к борщу. Эти пампушки получаются просто невесомые как облачко. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

Вам понадобится: 

  • теплое молоко 200 г;
  • мука 300-320 г;
  • дрожжи сухие быстродействующие 5 г (или 15 г живых дрожжей);
  • сахар 1 ст.л. без горки;
  • соль 0,5 ч.л. с горкой;
  • растительное масло 2 ст.л;
  • укроп, петрушка;
  • чеснок 3-5 зубчиков;
  • вода 3 ст.л;
  • растительное масло 2 ст.л.

Способ приготовления 

В теплое молоко добавить дрожжи и сахара. Оставить на 5-10 минут. За это время дрожжи должны активироваться и начать пениться. 

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Сахар и молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить соль, растительное масло и муку. Замесить мягкое тесто. Вымешивать тесто 5-10 минут до однородного состояния.

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Тесто для булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить тесто в миску, смазанную растительным маслом. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 40-60 минут.

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Тесто для булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить чеснок и зелень. Добавить воду и растительное масло.

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Тесто для булок. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тесто разделить на 15 частей. Смазать форму растительным маслом. Выложить пампушки. Накрыть пищевой пленкой и дать им подойти 15-20 минут.

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Булочки в духовке. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 20-22 минуты в духовке, заранее разогретой до 180 °C.

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Булочка внутри. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать горячие пампушки чесноком и накрыть пищевой пленкой. Оставить на 10-20 минут минимум. Но лучше до самого остывания, чтобы пампушки хорошо пропитались чесноком и зеленью.

Раньше мы писали об украинском рецепте бабушкиных пирожков с куриным фаршем.

Еще мы писали о рецепте простой выпечки к чаю за 10 минут.

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