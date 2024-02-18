Как приготовить воздушные украинские пампушки — видео рецепт

Украинские чесночные пампушки — тесто, как пух
Рецепт нежных, мягких и воздушных украинских пампушек. Это намного лучше, чем хлеб к борщу. Эти пампушки получаются просто невесомые как облачко.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- теплое молоко 200 г;
- мука 300-320 г;
- дрожжи сухие быстродействующие 5 г (или 15 г живых дрожжей);
- сахар 1 ст.л. без горки;
- соль 0,5 ч.л. с горкой;
- растительное масло 2 ст.л;
- укроп, петрушка;
- чеснок 3-5 зубчиков;
- вода 3 ст.л;
- растительное масло 2 ст.л.
Способ приготовления
В теплое молоко добавить дрожжи и сахара. Оставить на 5-10 минут. За это время дрожжи должны активироваться и начать пениться.
Добавить соль, растительное масло и муку. Замесить мягкое тесто. Вымешивать тесто 5-10 минут до однородного состояния.
Выложить тесто в миску, смазанную растительным маслом. Накрыть пищевой пленкой и оставить в теплом месте на 40-60 минут.
Измельчить чеснок и зелень. Добавить воду и растительное масло.
Тесто разделить на 15 частей. Смазать форму растительным маслом. Выложить пампушки. Накрыть пищевой пленкой и дать им подойти 15-20 минут.
Выпекать 20-22 минуты в духовке, заранее разогретой до 180 °C.
Смазать горячие пампушки чесноком и накрыть пищевой пленкой. Оставить на 10-20 минут минимум. Но лучше до самого остывания, чтобы пампушки хорошо пропитались чесноком и зеленью.
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