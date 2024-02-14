Этот рецепт ватрушки, круче, чем любой пирог или торт — видео фото

Королевская ватрушка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Потрясающе вкусный пирог с творогом, который называется венгерская королевская ватрушка. Не нужно возиться с тестом, при этом получается очень красивый и вкусный творожный пирог. Благодаря заливке из сметаны и сгущенного молока эта выпечка превращается в торт.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

диаметр формы для запекания 20 см;

творог 400 г;

яйцо 2 шт;

сахар 50 г;

ванильный сахар 10 г.

сгущенное молоко 100 г;

сметана жирностью 20% 150 г;

шоколад 20 г.

Для теста:

мука 200 г;

сливочное масло 80 г;

сахар 40 г;

ванильный сахар 10 г;

соль;

разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления

Смешать муку с разрыхлителем, сахаром, солью и ванильным сахаром.

Мука для теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить мягкое сливочное масло, перетереть в крошку. Тесто готово.

Сливочное масло и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При помощи блендера смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар.

Кисломолочный творог и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить дно и стенки формы пергаментом. Выложить 1/3 часть теста.

Крошка из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху половину творожной начинки. Снова 1/3 часть теста.

Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вторая половина творожной начинки. И снова 1/3 часть теста.

Крошка из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40-45 минут при 180 °C.

Сметана и сгущенное молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать сметану и сгущенное молоко. Залить горячий пирог глазурью.

Крем из сметаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сделать узоры из растопленного шоколада, как показано на фото.

Узор из шоколада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить пирог на 1 час, чтобы глазурь сверху немного стабилизировалась.

Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 1 час можно доставать из формы.

Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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