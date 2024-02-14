Этот рецепт ватрушки, круче, чем любой пирог или торт — видео фото

Венгерская королевская ватрушка — вкусный и быстрый рецепт пирога
Потрясающе вкусный пирог с творогом, который называется венгерская королевская ватрушка. Не нужно возиться с тестом, при этом получается очень красивый и вкусный творожный пирог. Благодаря заливке из сметаны и сгущенного молока эта выпечка превращается в торт.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- диаметр формы для запекания 20 см;
- творог 400 г;
- яйцо 2 шт;
- сахар 50 г;
- ванильный сахар 10 г.
- сгущенное молоко 100 г;
- сметана жирностью 20% 150 г;
- шоколад 20 г.
Для теста:
- мука 200 г;
- сливочное масло 80 г;
- сахар 40 г;
- ванильный сахар 10 г;
- соль;
- разрыхлитель 1 ч.л.
Способ приготовления
Смешать муку с разрыхлителем, сахаром, солью и ванильным сахаром.
Добавить мягкое сливочное масло, перетереть в крошку. Тесто готово.
При помощи блендера смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар.
Выстелить дно и стенки формы пергаментом. Выложить 1/3 часть теста.
Сверху половину творожной начинки. Снова 1/3 часть теста.
Вторая половина творожной начинки. И снова 1/3 часть теста.
Выпекать 40-45 минут при 180 °C.
Смешать сметану и сгущенное молоко. Залить горячий пирог глазурью.
Сделать узоры из растопленного шоколада, как показано на фото.
Оставить пирог на 1 час, чтобы глазурь сверху немного стабилизировалась.
Через 1 час можно доставать из формы.
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