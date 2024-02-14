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Венгерская королевская ватрушка — вкусный и быстрый рецепт пирога

14 февраля 2024 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Этот рецепт ватрушки, круче, чем любой пирог или торт — видео фото
Королевская ватрушка. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Потрясающе вкусный пирог с творогом, который называется венгерская королевская ватрушка. Не нужно возиться с тестом, при этом получается очень красивый и вкусный творожный пирог. Благодаря заливке из сметаны и сгущенного молока эта выпечка превращается в торт. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • диаметр формы для запекания 20 см;
  • творог 400 г;
  • яйцо 2 шт;
  • сахар 50 г;
  • ванильный сахар 10 г.
  • сгущенное молоко 100 г;
  • сметана жирностью 20% 150 г;
  • шоколад 20 г.

Для теста: 

  • мука 200 г;
  • сливочное масло 80 г;
  • сахар 40 г;
  • ванильный сахар 10 г;
  • соль;
  • разрыхлитель 1 ч.л.

Способ приготовления 

Смешать муку с разрыхлителем, сахаром, солью и ванильным сахаром.

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Мука для теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Добавить мягкое сливочное масло, перетереть в крошку. Тесто готово.

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Сливочное масло и мука. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При помощи блендера смешать творог, яйца, сахар и ванильный сахар.

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Кисломолочный творог и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выстелить дно и стенки формы пергаментом. Выложить 1/3 часть теста. 

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Крошка из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сверху половину творожной начинки. Снова 1/3 часть теста.

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Творожная масса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вторая половина творожной начинки. И снова 1/3 часть теста.

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Крошка из теста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выпекать 40-45 минут при 180 °C. 

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Сметана и сгущенное молоко. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать сметану и сгущенное молоко. Залить горячий пирог глазурью.

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Крем из сметаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сделать узоры из растопленного шоколада, как показано на фото.

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Узор из шоколада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Оставить пирог на 1 час, чтобы глазурь сверху немного стабилизировалась.

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Готовый пирог. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 1 час можно доставать из формы.

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Кусочек пирога. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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