Салат, который станет один из любимых — видео рецепт

Этот салат побил все рекорды — всего четыре простых ингредиента
Очень вкусный и сочный салат с куриным филе и морковью по-корейски. Всего четыре простых ингредиента. Его можно заправить майонезом или сделать заправку из сметаны и горчицы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- куриное филе 1 шт;
- морковка по-корейски 100-150 г;
- перец 1 шт;
- лук 1 шт. (сахар 1 ч.л., уксус 1 ст.л.)
- соль;
- сметана 1-2 ст.л;
- горчица в зернах 1 ч.л.
Способ приготовления
Сначала необходимо сварить куриное филе заранее и дать ему остыть.
При варке куриного филе нужно добавить в воду лавровый лист, несколько горошин черного перца и несколько зубчиков чеснока для аромата.
Тонко нарезать лук, добавить сахар и уксус. Дать луку промариноваться 10-15 минут, чтобы он потерял свою горечь.
Порезать или порвать куриное филе вдоль волокон.
Нарезать перец тонкой соломкой. Смешать все ингредиенты, добавить соль по вкусу.
Заправить сметаной и горчицей. Или если хотите, можно заправить салат майонезом.
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