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Этот салат побил все рекорды — всего четыре простых ингредиента

25 ноября 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат, который станет один из любимых — видео рецепт
Салат с курицей. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и сочный салат с куриным филе и морковью по-корейски. Всего четыре простых ингредиента. Его можно заправить майонезом или сделать заправку из сметаны и горчицы. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • куриное филе 1 шт;
  • морковка по-корейски 100-150 г;
  • перец 1 шт;
  • лук 1 шт. (сахар 1 ч.л., уксус 1 ст.л.)
  • соль;
  • сметана 1-2 ст.л;
  • горчица в зернах 1 ч.л.

Способ приготовления 

Сначала необходимо сварить куриное филе заранее и дать ему остыть. 

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Синий лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При варке куриного филе нужно добавить в воду лавровый лист, несколько горошин черного перца и несколько зубчиков чеснока для аромата.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарезать лук, добавить сахар и уксус. Дать луку промариноваться 10-15 минут, чтобы он потерял свою горечь.

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Добавление сметаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Порезать или порвать куриное филе вдоль волокон. 

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Добавление горчицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать перец тонкой соломкой. Смешать все ингредиенты, добавить соль по вкусу. 

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Салат в форме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заправить сметаной и горчицей. Или если хотите, можно заправить салат майонезом.

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Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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