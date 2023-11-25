Салат, который станет один из любимых — видео рецепт

Салат с курицей. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и сочный салат с куриным филе и морковью по-корейски. Всего четыре простых ингредиента. Его можно заправить майонезом или сделать заправку из сметаны и горчицы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

куриное филе 1 шт;

морковка по-корейски 100-150 г;

перец 1 шт;

лук 1 шт. (сахар 1 ч.л., уксус 1 ст.л.)

соль;

сметана 1-2 ст.л;

горчица в зернах 1 ч.л.

Способ приготовления

Сначала необходимо сварить куриное филе заранее и дать ему остыть.

Синий лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

При варке куриного филе нужно добавить в воду лавровый лист, несколько горошин черного перца и несколько зубчиков чеснока для аромата.

Сладкий перец. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарезать лук, добавить сахар и уксус. Дать луку промариноваться 10-15 минут, чтобы он потерял свою горечь.

Добавление сметаны. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Порезать или порвать куриное филе вдоль волокон.

Добавление горчицы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать перец тонкой соломкой. Смешать все ингредиенты, добавить соль по вкусу.

Салат в форме. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заправить сметаной и горчицей. Или если хотите, можно заправить салат майонезом.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Ранее мы писали про рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также советуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

Еще рекомендуем сохранить рецепт вкусного салата с ветчиной к праздничному столу.

Или рецепт салата "Идеал", который состоит из ингредиентов, которые идеально сочетаются между собой.