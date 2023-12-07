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Этот салат должен быть на столе в год Дракона 2024 года

7 декабря 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат с тыквой, грушей и помидорами черри — видео рецепт
Праздничный салат. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шикарный салат, который украсит праздничный стол. В год Дракона 2024 нужно подать блюдо с тыквой, чтобы привлечь достаток и благополучие. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • груша 1 шт;
  • руккола или микс зелени 80 г;
  • черри 4 шт;
  • хамон 60 г;
  • тыква Хоккайдо 100 г;
  • тыквенные семечки 2 ст.л;
  • вяленые томаты 4 шт;
  • моцарелла 60 г;
  • тыквенное масло 3 ст.л;
  • соль;
  • чёрный молотый перец. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо подсушить семечки на сухой сковороде.

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Кусочки тыквы. Фото: YouTube @evadaren

Тыкву очистить и нарезать на кусочки. Обжарить на тыквенном масле в течении 5-8 мин.

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Нарезанная тыква. Фото: YouTube @evadaren

Грушу очистить и нарезать дольками. Черри разрезать пополам.

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Помидоры черри. Фото: YouTube @evadaren

На большое блюдо выложить по кругу зелень, грушу, черри, тыкву, хамон, моцареллу, вяленые томаты.

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Листья салата. Фото: YouTube @evadaren

Для заправки смешать 4 ст.л. соевого соуса, 3 ст.л. лимонного сока, 2-3 ст.л. растительного масла, 2 ст.л. меда, соль и молотый черный перец по вкусу.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @evadaren

Полить салат заправкой, присыпать тыквенными семечками и наслаждаться незамедлительно.

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Заправка для салата. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024. 

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