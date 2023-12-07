Салат с тыквой, грушей и помидорами черри — видео рецепт

Этот салат должен быть на столе в год Дракона 2024 года
Шикарный салат, который украсит праздничный стол. В год Дракона 2024 нужно подать блюдо с тыквой, чтобы привлечь достаток и благополучие.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- груша 1 шт;
- руккола или микс зелени 80 г;
- черри 4 шт;
- хамон 60 г;
- тыква Хоккайдо 100 г;
- тыквенные семечки 2 ст.л;
- вяленые томаты 4 шт;
- моцарелла 60 г;
- тыквенное масло 3 ст.л;
- соль;
- чёрный молотый перец.
Способ приготовления
Сначала необходимо подсушить семечки на сухой сковороде.
Тыкву очистить и нарезать на кусочки. Обжарить на тыквенном масле в течении 5-8 мин.
Грушу очистить и нарезать дольками. Черри разрезать пополам.
На большое блюдо выложить по кругу зелень, грушу, черри, тыкву, хамон, моцареллу, вяленые томаты.
Для заправки смешать 4 ст.л. соевого соуса, 3 ст.л. лимонного сока, 2-3 ст.л. растительного масла, 2 ст.л. меда, соль и молотый черный перец по вкусу.
Полить салат заправкой, присыпать тыквенными семечками и наслаждаться незамедлительно.
Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.
Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.
Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.
А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди к Новому году 2024.
Читайте Новини.LIVE!