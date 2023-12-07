Салат с тыквой, грушей и помидорами черри — видео рецепт

Праздничный салат. Фото: YouTube @evadaren

Шикарный салат, который украсит праздничный стол. В год Дракона 2024 нужно подать блюдо с тыквой, чтобы привлечь достаток и благополучие.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

Читайте также:

Вам понадобится:

груша 1 шт;

руккола или микс зелени 80 г;

черри 4 шт;

хамон 60 г;

тыква Хоккайдо 100 г;

тыквенные семечки 2 ст.л;

вяленые томаты 4 шт;

моцарелла 60 г;

тыквенное масло 3 ст.л;

соль;

чёрный молотый перец.

Способ приготовления

Сначала необходимо подсушить семечки на сухой сковороде.

Кусочки тыквы. Фото: YouTube @evadaren

Тыкву очистить и нарезать на кусочки. Обжарить на тыквенном масле в течении 5-8 мин.

Нарезанная тыква. Фото: YouTube @evadaren

Грушу очистить и нарезать дольками. Черри разрезать пополам.

Помидоры черри. Фото: YouTube @evadaren

На большое блюдо выложить по кругу зелень, грушу, черри, тыкву, хамон, моцареллу, вяленые томаты.

Листья салата. Фото: YouTube @evadaren

Для заправки смешать 4 ст.л. соевого соуса, 3 ст.л. лимонного сока, 2-3 ст.л. растительного масла, 2 ст.л. меда, соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление салата. Фото: YouTube @evadaren

Полить салат заправкой, присыпать тыквенными семечками и наслаждаться незамедлительно.

Заправка для салата. Фото: YouTube @evadaren

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали, чего категорически не должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди к Новому году 2024.