Лучший новогодний салат с мясом — видео рецепт

Этот салат любят миллионы — оливье в новой праздничной подаче
Что же приготовить на праздничный стол? Сегодня расскажем, как приготовить лучший новогодний салат с мясом. Пошаговый рецепт оливье с горошком, который готовится слоями.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- картофель — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- мясо — 400 г;
- яйца — 5 шт.;
- огурец свежий — 2 шт.;
- огурец соленый — 2 шт.
- горошек — 150 г;
- перец сладкий — 1 шт.;
- соль;
- перец;
- лук — 1 шт. (соль 0,5 ч. л.; сахар 1 ч. л.; уксус 1 ст. л.).
Для соуса:
- яйца — 2 шт.;
- растительное масло — 320 мл;
- горчица — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- соль — 0.5 ч. л.;
- сок лимона — 2 ст. л.;
- специи по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно мелко нарезать лук и замариновать его. Для этого добавляем соль, сахар и уксус, который можно заменить на сок лимона.
Далее нарезаем отварное мясо. Можно выбрать свинину, говядину или курицу.
Теперь нарезаем свежий огурец, который также нарезаем мелким кубиком. Нарезаем сладкий перец. Если вы его не любите, можно не добавлять.
Теперь нарезаем маринованные огурцы. Майонез можно сделать домашний или взять готовый. Все ингредиенты будем выкладывать слоями. Сначала выкладываем слой тертого картофеля и смазываем майонезом.
Далее выкладываем маринованный огурец и смазываем майонезом. Сверху выкладываем нарезанное мясо и смазываем майонезом.
Далее выкладываем маринованный лук и натираем желтки от яиц, смазываем майонезом.
Сверху выкладываем свежий огурец и консервированный горошек. Наносим слой майонеза и выкладываем сладкий перец.
Сверху натираем морковь и делаем тонкий слой майонеза. Для украшения можно использовать тертый белок.
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