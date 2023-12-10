Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Этот салат любят миллионы — оливье в новой праздничной подаче arrow

Этот салат любят миллионы — оливье в новой праздничной подаче

10 декабря 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Лучший новогодний салат с мясом — видео рецепт
Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Что же приготовить на праздничный стол? Сегодня расскажем, как приготовить лучший новогодний салат с мясом. Пошаговый рецепт оливье с горошком, который готовится слоями. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

Читайте также:

Вам понадобится: 

  • картофель — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • мясо — 400 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • огурец свежий — 2 шт.;
  • огурец соленый — 2 шт.
  • горошек — 150 г;
  • перец сладкий — 1 шт.;
  • соль;
  • перец;
  • лук — 1 шт. (соль 0,5 ч. л.; сахар 1 ч. л.; уксус 1 ст. л.).

Для соуса:

  • яйца — 2 шт.;
  • растительное масло — 320 мл;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • соль — 0.5 ч. л.;
  • сок лимона — 2 ст. л.;
  • специи по вкусу. 

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нарезать лук и замариновать его. Для этого добавляем соль, сахар и уксус, который можно заменить на сок лимона. 

null
Картофель и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нарезаем отварное мясо. Можно выбрать свинину, говядину или курицу. 

null
Маринованные огурцы и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нарезаем свежий огурец, который также нарезаем мелким кубиком. Нарезаем сладкий перец. Если вы его не любите, можно не добавлять. 

null
Мясо и картофель. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нарезаем маринованные огурцы. Майонез можно сделать домашний или взять готовый. Все ингредиенты будем выкладывать слоями. Сначала выкладываем слой тертого картофеля и смазываем майонезом. 

null
Тертый желток. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем маринованный огурец и смазываем майонезом. Сверху выкладываем нарезанное мясо и смазываем майонезом. 

null
Консервированный горошек. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем маринованный лук и натираем желтки от яиц, смазываем майонезом. 

null
Натертая морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем свежий огурец и консервированный горошек. Наносим слой майонеза и выкладываем сладкий перец. 

null
Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху натираем морковь и делаем тонкий слой майонеза. Для украшения можно использовать тертый белок. 

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

А вот рецепт необычной закуски из обычной сельди до Нового года 2024.

И рецепт одного из самых вкусных салатов на Новый год 2024, который съедят сразу.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро - 80x80

Изменятся ли цены на проезд в маршрутках из-за закрытия метро

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

Актуальное по теме