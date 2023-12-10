Лучший новогодний салат с мясом — видео рецепт

Новогодний салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Что же приготовить на праздничный стол? Сегодня расскажем, как приготовить лучший новогодний салат с мясом. Пошаговый рецепт оливье с горошком, который готовится слоями.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

картофель — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

мясо — 400 г;

яйца — 5 шт.;

огурец свежий — 2 шт.;

огурец соленый — 2 шт.

горошек — 150 г;

перец сладкий — 1 шт.;

соль;

перец;

лук — 1 шт. (соль 0,5 ч. л.; сахар 1 ч. л.; уксус 1 ст. л.).

Для соуса:

яйца — 2 шт.;

растительное масло — 320 мл;

горчица — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

соль — 0.5 ч. л.;

сок лимона — 2 ст. л.;

специи по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно мелко нарезать лук и замариновать его. Для этого добавляем соль, сахар и уксус, который можно заменить на сок лимона.

Картофель и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нарезаем отварное мясо. Можно выбрать свинину, говядину или курицу.

Маринованные огурцы и майонез. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нарезаем свежий огурец, который также нарезаем мелким кубиком. Нарезаем сладкий перец. Если вы его не любите, можно не добавлять.

Мясо и картофель. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь нарезаем маринованные огурцы. Майонез можно сделать домашний или взять готовый. Все ингредиенты будем выкладывать слоями. Сначала выкладываем слой тертого картофеля и смазываем майонезом.

Тертый желток. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем маринованный огурец и смазываем майонезом. Сверху выкладываем нарезанное мясо и смазываем майонезом.

Консервированный горошек. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее выкладываем маринованный лук и натираем желтки от яиц, смазываем майонезом.

Натертая морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху выкладываем свежий огурец и консервированный горошек. Наносим слой майонеза и выкладываем сладкий перец.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Сверху натираем морковь и делаем тонкий слой майонеза. Для украшения можно использовать тертый белок.

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