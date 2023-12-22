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Три простейших маринада для рыбы от Клопотенко — сохраните к праздникам

22 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальные маринады для рыбы.
Маринады для рыбы. Фото: YouTube @klopotenko
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о трех быстрых рецептах для простейших маринадов рыбы. Можно замариновать толстолобика, скумбрию, дорадо, а кто-то даже кильку маринует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится для маринада №1:

  • сок 1 лимона;
  • сахар — 2 ст. л;
  • вода — 100мл;
  • мята — 3 веточки.

Вам понадобится для маринада №2:

  • 5 см корня имбиря;
  • соевый соус — 50 мл;
  • мед — 1 ст. л;
  • уксус: — 1 ч. л;
  • очищенный перец чили — 5 г.

Вам понадобится для маринада №3:

  • вода — 200 мл;
  • соль крупная морская — 3 ч. л;
  • перец горошком — 7-10 шт;
  • душистый перец — 5 шт;
  • гвоздика — 2 шт;
  • кориандр в зернах — 10 шт;
  • лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления маринада №1

Для первого маринада необходимо взять сок лимона и добавить его в воду.

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Лимон и вода. Фото: YouTube @klopotenko

Затем нарезать веточки мяты и добавить в маринад. Также нужно добавить сахар, тщательно все перемешать.

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Готовый маринад. Фото: YouTube @klopotenko

Способ приготовления маринада №2

Для второго маринада следует измельчить красный острый перец.

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Острый перец. Фото: YouTube @klopotenko

Добавляем его в соевый соус. К соусу добавляем мед и уксус.

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Соевый соус. Фото: YouTube @klopotenko

Затем добавляем тертый имбирь, все тщательно перемешаем, соус готов.

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Тертый имбирь. Фото: YouTube @klopotenko

Способ приготовления маринада №3

К воде добавляем три чайных ложки соли, лавровый лист, душистый перец, кориандр и доводим до кипения. В конце добавляем 30 мл уксуса.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @klopotenko

Затем маринад следует охладить до комнатной температуры.

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Скумбрия в банке. Фото: YouTube @klopotenko

Кладем размороженную скумбрию в стеклянную банку и заливаем маринадом.

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Скумбрия и маринад. Фото: YouTube @klopotenko

Оставляем рыбу в холодильнике на 24 часа. Затем ее можно приготовить или оставить в холодильнике еще на 1-2 суток и употреблять как слабосоленую рыбу.

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

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Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

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