Идеальные маринады для рыбы.

Три простейших маринада для рыбы от Клопотенко — сохраните к праздникам
Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о трех быстрых рецептах для простейших маринадов рыбы. Можно замариновать толстолобика, скумбрию, дорадо, а кто-то даже кильку маринует.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.
Вам понадобится для маринада №1:
- сок 1 лимона;
- сахар — 2 ст. л;
- вода — 100мл;
- мята — 3 веточки.
Вам понадобится для маринада №2:
- 5 см корня имбиря;
- соевый соус — 50 мл;
- мед — 1 ст. л;
- уксус: — 1 ч. л;
- очищенный перец чили — 5 г.
Вам понадобится для маринада №3:
- вода — 200 мл;
- соль крупная морская — 3 ч. л;
- перец горошком — 7-10 шт;
- душистый перец — 5 шт;
- гвоздика — 2 шт;
- кориандр в зернах — 10 шт;
- лавровый лист — 2 шт.
Способ приготовления маринада №1
Для первого маринада необходимо взять сок лимона и добавить его в воду.
Затем нарезать веточки мяты и добавить в маринад. Также нужно добавить сахар, тщательно все перемешать.
Способ приготовления маринада №2
Для второго маринада следует измельчить красный острый перец.
Добавляем его в соевый соус. К соусу добавляем мед и уксус.
Затем добавляем тертый имбирь, все тщательно перемешаем, соус готов.
Способ приготовления маринада №3
К воде добавляем три чайных ложки соли, лавровый лист, душистый перец, кориандр и доводим до кипения. В конце добавляем 30 мл уксуса.
Затем маринад следует охладить до комнатной температуры.
Кладем размороженную скумбрию в стеклянную банку и заливаем маринадом.
Оставляем рыбу в холодильнике на 24 часа. Затем ее можно приготовить или оставить в холодильнике еще на 1-2 суток и употреблять как слабосоленую рыбу.
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