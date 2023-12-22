Идеальные маринады для рыбы.

Маринады для рыбы. Фото: YouTube @klopotenko

Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал о трех быстрых рецептах для простейших маринадов рыбы. Можно замариновать толстолобика, скумбрию, дорадо, а кто-то даже кильку маринует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Yevhen Klopotenko.

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Вам понадобится для маринада №1:

сок 1 лимона;

сахар — 2 ст. л;

вода — 100мл;

мята — 3 веточки.

Вам понадобится для маринада №2:

5 см корня имбиря;

соевый соус — 50 мл;

мед — 1 ст. л;

уксус: — 1 ч. л;

очищенный перец чили — 5 г.

Вам понадобится для маринада №3:

вода — 200 мл;

соль крупная морская — 3 ч. л;

перец горошком — 7-10 шт;

душистый перец — 5 шт;

гвоздика — 2 шт;

кориандр в зернах — 10 шт;

лавровый лист — 2 шт.

Способ приготовления маринада №1

Для первого маринада необходимо взять сок лимона и добавить его в воду.

Лимон и вода. Фото: YouTube @klopotenko

Затем нарезать веточки мяты и добавить в маринад. Также нужно добавить сахар, тщательно все перемешать.

Готовый маринад. Фото: YouTube @klopotenko

Способ приготовления маринада №2

Для второго маринада следует измельчить красный острый перец.

Острый перец. Фото: YouTube @klopotenko

Добавляем его в соевый соус. К соусу добавляем мед и уксус.

Соевый соус. Фото: YouTube @klopotenko

Затем добавляем тертый имбирь, все тщательно перемешаем, соус готов.

Тертый имбирь. Фото: YouTube @klopotenko

Способ приготовления маринада №3

К воде добавляем три чайных ложки соли, лавровый лист, душистый перец, кориандр и доводим до кипения. В конце добавляем 30 мл уксуса.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @klopotenko

Затем маринад следует охладить до комнатной температуры.

Скумбрия в банке. Фото: YouTube @klopotenko

Кладем размороженную скумбрию в стеклянную банку и заливаем маринадом.

Скумбрия и маринад. Фото: YouTube @klopotenko

Оставляем рыбу в холодильнике на 24 часа. Затем ее можно приготовить или оставить в холодильнике еще на 1-2 суток и употреблять как слабосоленую рыбу.

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