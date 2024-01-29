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Три главные специи от старости и болезней, которые должны быть в рационе каждый день

29 января 2024 06:20
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Янина Томенко
Редактор
Специи, которые продлевают жизнь
Ассорти специй. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Есть три специи, которые необходимо употреблять каждый день. Они позволяют бороться с возрастными изменениями и предохраняют от различных болезней.  

Об этом на своем YouTube канале рассказал Doctorpetrik

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Три самые главные специи, это куркума, имбирь, черный и красный перцы. 

Куркума

У куркумы, которую можно принимать в виде обычной специи, главное действующее вещество — куркумин. Он обладает влиянием на внутриклеточные ферменты, которые позволяют сохранить нашу ДНК. В процессе жизнедеятельности, ДНК, как главный носитель генетической информации, постоянно подвергается различным атакам со стороны внешней среды. 

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Специя куркума. Фото: Freepik

В результате чего, репаративные силы организма, которые "ремонтируют" наше ДНК, через какое-то время не справляются с нагрузкой и рано или поздно наше ДНК начинает изменять свою структуру. Куркумин способен активизировать ферменты, которые называются сиртуины. Эти ферменты предотвращают нашу ДНК от повреждений. 

Также куркумин активизирует фермент, который называется АМРК. Он активизирует процесс аутофагии, который наблюдается у всех живых клеток. Если бы не было этого процесса, наши клетки погрязли бы в продуктах своей жизнедеятельности. Куркумин активизирует процессы аутофагии. Также куркумин способен имитировать физические нагрузки. 

Имбирь, красный перец и черный перец

Эти специи, также, как и куркумин, способны влиять на работу ферментов в организме. Данные приправы можно включать в ежедневный рацион в самых небольших количествах, которых будет достаточно.

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Черный перец. Фото: Freepik

Есть исследование, которые указывают на то, что куркуму идеально использовать с черным перцем, поскольку вещество в черном перце усиливает действие куркумина. 

Ранее мы писали про эликсир молодости — узнайте, что будет, если ежедневно съедать щепотку куркумы. 

Также мы писали про чудо-напиток, благодаря которому монахи живут 120 лет — два простых ингредиента

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