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Традиционный украинский салат из свеклы на Сочельник

22 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Салат со свеклой на Сочельник одно из 12-ти блюд — видео рецепт
Салат из свеклы. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это одна из вариаций гуцульского салата шухи, который готовится из свеклы и грибов. Обычно это блюдо готовят на сочельник, когда на столе должно быть 12 блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • 800 граммов свеклу;
  • 200 граммов грибов (30 граммов сушеных, или 200 граммов маринованных);
  • лук 2 шт.;
  • чеснок 2-3 зубчика;
  • орехи 3-5;
  • чернослив сушеный;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно обжарить грибы с добавлением растительного масла. Для этого блюда подойдут сушеные грибы, а можно взять и свежие.

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Жареные грибы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно нарезать лук и отдельно от грибов обжарить.

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Добавление жареного лука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также нужно сварить свеклу, очистить ее от кожи и нарезать кубиками. К грибам добавляем соль, перец и жареный лук.

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Вареная свекла. Фото: YouTube @nashi.besahy

К грибам и луку добавляем свеклу, тщательно перемешать.

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Добавление свеклы. Фото: YouTube @nashi.besahy

В самом конце нужно добавить измельченный чеснок. Все тщательно перемешать.

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Добавление чеснока. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также по вкусу в это блюдо можно добавить немного сушеного чернослива и украсить грецкими орехами. Салат охладить и подавать на стол.

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Готовый салат. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Советуем ознакомиться с традиционным карпатским рецептом узвара к Рождеству.

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