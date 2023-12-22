Салат со свеклой на Сочельник одно из 12-ти блюд — видео рецепт

Традиционный украинский салат из свеклы на Сочельник
Это одна из вариаций гуцульского салата шухи, который готовится из свеклы и грибов. Обычно это блюдо готовят на сочельник, когда на столе должно быть 12 блюд.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- 800 граммов свеклу;
- 200 граммов грибов (30 граммов сушеных, или 200 граммов маринованных);
- лук 2 шт.;
- чеснок 2-3 зубчика;
- орехи 3-5;
- чернослив сушеный;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно обжарить грибы с добавлением растительного масла. Для этого блюда подойдут сушеные грибы, а можно взять и свежие.
Затем нужно нарезать лук и отдельно от грибов обжарить.
Также нужно сварить свеклу, очистить ее от кожи и нарезать кубиками. К грибам добавляем соль, перец и жареный лук.
К грибам и луку добавляем свеклу, тщательно перемешать.
В самом конце нужно добавить измельченный чеснок. Все тщательно перемешать.
Также по вкусу в это блюдо можно добавить немного сушеного чернослива и украсить грецкими орехами. Салат охладить и подавать на стол.
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