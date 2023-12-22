Салат со свеклой на Сочельник одно из 12-ти блюд — видео рецепт

Салат из свеклы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Это одна из вариаций гуцульского салата шухи, который готовится из свеклы и грибов. Обычно это блюдо готовят на сочельник, когда на столе должно быть 12 блюд.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

800 граммов свеклу;

200 граммов грибов (30 граммов сушеных, или 200 граммов маринованных);

лук 2 шт.;

чеснок 2-3 зубчика;

орехи 3-5;

чернослив сушеный;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно обжарить грибы с добавлением растительного масла. Для этого блюда подойдут сушеные грибы, а можно взять и свежие.

Жареные грибы. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно нарезать лук и отдельно от грибов обжарить.

Добавление жареного лука. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также нужно сварить свеклу, очистить ее от кожи и нарезать кубиками. К грибам добавляем соль, перец и жареный лук.

Вареная свекла. Фото: YouTube @nashi.besahy

К грибам и луку добавляем свеклу, тщательно перемешать.

Добавление свеклы. Фото: YouTube @nashi.besahy

В самом конце нужно добавить измельченный чеснок. Все тщательно перемешать.

Добавление чеснока. Фото: YouTube @nashi.besahy

Также по вкусу в это блюдо можно добавить немного сушеного чернослива и украсить грецкими орехами. Салат охладить и подавать на стол.

Готовый салат. Фото: YouTube @nashi.besahy

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