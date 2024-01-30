Аутентичное украинское блюдо с картофелем — видео рецепт

Традиционный украинский рецепт запеканки "картофельная бабка"
Это нежная картофельная запеканка, которая готовится просто и получается очень вкусной. Нужно всего смешать несколько простых ингредиентов и запечь в духовке. Рекомендуем сохранить рецепт и приготовить, когда появится желание.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕЗОПАСНОСТИ — еда и рецепты.
Вам понадобится:
- картофель 2 кг;
- лук 2 шт. (150 г) для жарки;
- лук 1 шт. (натереть вместе с картофелем по желанию);
- грудинка (подбрюшина) грамм 150;
- сметана 2 л;
- яйца 2-3 шт.;
- колбасные изделия (по желанию);
- гуцульская коровья брынза (по желанию);
- сушка укроп;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать сало и положить его на сковороду.
Затем нужно натереть сырой картофель на средней терке. Также натереть один лук, это нужно для того, чтобы картофель затем не потемнел. Если в натертом картофеле будет много жидкости, лучше ее убрать.
Когда сало поджарилось, добавить мелко нарезанный лук и продолжить жарить, добавить соль и перец.
Добавляем шкварки к тертому картофелю, тщательно перемешать и добавить сметану.
Затем добавить нарезанную колбасу, по желанию. Также можно добавить брынзу.
Затем добавить куриные яйца и тщательно перемешать.
Выкладываем картофельную массу в форму для запекания, которую нужно смазать растительным маслом или смальцем.
Запекать под закрытой крышкой или фольгой при 180 °C в течение 1 часа, снять крышку и запекать еще 15-20 минут.
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