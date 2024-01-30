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Традиционный украинский рецепт запеканки "картофельная бабка"

30 января 2024 22:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Аутентичное украинское блюдо с картофелем — видео рецепт
Картофельная запеканка. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это нежная картофельная запеканка, которая готовится просто и получается очень вкусной. Нужно всего смешать несколько простых ингредиентов и запечь в духовке. Рекомендуем сохранить рецепт и приготовить, когда появится желание.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕЗОПАСНОСТИ — еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • картофель 2 кг;
  • лук 2 шт. (150 г) для жарки;
  • лук 1 шт. (натереть вместе с картофелем по желанию);
  • грудинка (подбрюшина) грамм 150;
  • сметана 2 л;
  • яйца 2-3 шт.;
  • колбасные изделия (по желанию);
  • гуцульская коровья брынза (по желанию);
  • сушка укроп;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать сало и положить его на сковороду.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно натереть сырой картофель на средней терке. Также натереть один лук, это нужно для того, чтобы картофель затем не потемнел. Если в натертом картофеле будет много жидкости, лучше ее убрать.

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Тертый картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда сало поджарилось, добавить мелко нарезанный лук и продолжить жарить, добавить соль и перец.

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Сало и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем шкварки к тертому картофелю, тщательно перемешать и добавить сметану.

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Картофельная масса и шкварки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем добавить нарезанную колбасу, по желанию. Также можно добавить брынзу.

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Охотничьи колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем добавить куриные яйца и тщательно перемешать.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @nashi.besahy

Выкладываем картофельную массу в форму для запекания, которую нужно смазать растительным маслом или смальцем.

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Картофельная масса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Запекать под закрытой крышкой или фольгой при 180 °C в течение 1 часа, снять крышку и запекать еще 15-20 минут.

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Картофельная запеканка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Раньше мы писали о польском аутентичном блюде — "картофельном лежке".

Еще мы писали о рецепте вареников с картофелем с идеальным тестом.

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