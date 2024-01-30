Аутентичное украинское блюдо с картофелем — видео рецепт

Картофельная запеканка. Фото: YouTube @nashi.besahy

Это нежная картофельная запеканка, которая готовится просто и получается очень вкусной. Нужно всего смешать несколько простых ингредиентов и запечь в духовке. Рекомендуем сохранить рецепт и приготовить, когда появится желание.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕЗОПАСНОСТИ — еда и рецепты.

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Вам понадобится:

картофель 2 кг;

лук 2 шт. (150 г) для жарки;

лук 1 шт. (натереть вместе с картофелем по желанию);

грудинка (подбрюшина) грамм 150;

сметана 2 л;

яйца 2-3 шт.;

колбасные изделия (по желанию);

гуцульская коровья брынза (по желанию);

сушка укроп;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать сало и положить его на сковороду.

Кусочки сала. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем нужно натереть сырой картофель на средней терке. Также натереть один лук, это нужно для того, чтобы картофель затем не потемнел. Если в натертом картофеле будет много жидкости, лучше ее убрать.

Тертый картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда сало поджарилось, добавить мелко нарезанный лук и продолжить жарить, добавить соль и перец.

Сало и лук. Фото: YouTube @nashi.besahy

Добавляем шкварки к тертому картофелю, тщательно перемешать и добавить сметану.

Картофельная масса и шкварки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем добавить нарезанную колбасу, по желанию. Также можно добавить брынзу.

Охотничьи колбаски. Фото: YouTube @nashi.besahy

Затем добавить куриные яйца и тщательно перемешать.

Куриные яйца. Фото: YouTube @nashi.besahy

Выкладываем картофельную массу в форму для запекания, которую нужно смазать растительным маслом или смальцем.

Картофельная масса. Фото: YouTube @nashi.besahy

Запекать под закрытой крышкой или фольгой при 180 °C в течение 1 часа, снять крышку и запекать еще 15-20 минут.

Картофельная запеканка. Фото: YouTube @nashi.besahy

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