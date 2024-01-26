Что приготовить из квашеной капусты — видео рецепт

Традиционный украинский капустняк по старому и древнему рецепту мамы — понадобится квашеная капуста
Капустняк из квашеной капусты — это традиционное украинское первое блюдо. В этом рецепте очень удачное сочетание вкусов из капусты и копченых колбасок.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины рецепты.
Вам понадобится (для приготовления 5 литров):
- 600 г квашеной капусты (вес после отжима);
- 1,2 кг картофеля;
- 1 средняя рулька;
- 250-300 г подбрюшины или копченого бочка;
- 250-300 г охотничьих колбасок;
- 2 средние луковицы;
- 1 большая морковка;
- 50 г масла сливочного;
- 50 мл масла;
- 1-2 ст. л. муки;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 4 горошины душистого перца;
- 10 горошин черного перца;
- 3 лавровых листа;
- 1 ч. л. тмина;
- сушеные петрушка и укроп;
- соль, перец.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить бульон из свиной рульки. Достать ее и дать остыть.
Затем добавляем промытую квашеную капусту в бульон. Если вы не любите слишком кислый капустняк, тогда капусту нужно промыть несколько раз. Добавить лавровый лист и душистый перец.
В отдельной кастрюле нужно сварить картофель.
Если добавить его сразу в капусту, он может быть слишком жестким, даже когда сварится.
Затем нужно нарезать подбрюшину, поджарить ее на сковороде. Далее добавляем лук, все тщательно перемешиваем, а потом добавляем тертую морковь и охотничьи колбаски.
В бульон добавляем зажарку с колбасками, соль и сухую петрушку с тмином. Затем в кастрюлю добавляем полусваренный картофель.
Теперь на сковороду нужно добавить сливочное масло и 1 столовую ложку муки, жарить до карамельного цвета. Затем добавляем немного томатной пасты и жидкости из кастрюли.
Эту смесь с зажаокой добавляем в кастрюлю. Также кладем нарезанную рульку и при необходимости — соль. Варить несколько минут — и можно подавать.
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