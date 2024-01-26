Что приготовить из квашеной капусты — видео рецепт

Капустняк с колбасками. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Капустняк из квашеной капусты — это традиционное украинское первое блюдо. В этом рецепте очень удачное сочетание вкусов из капусты и копченых колбасок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины рецепты.

Читайте также:

Вам понадобится (для приготовления 5 литров):

600 г квашеной капусты (вес после отжима);

1,2 кг картофеля;

1 средняя рулька;

250-300 г подбрюшины или копченого бочка;

250-300 г охотничьих колбасок;

2 средние луковицы;

1 большая морковка;

50 г масла сливочного;

50 мл масла;

1-2 ст. л. муки;

1 ст. л. томатной пасты;

4 горошины душистого перца;

10 горошин черного перца;

3 лавровых листа;

1 ч. л. тмина;

сушеные петрушка и укроп;

соль, перец.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон из свиной рульки. Достать ее и дать остыть.

Вареная рулька. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Затем добавляем промытую квашеную капусту в бульон. Если вы не любите слишком кислый капустняк, тогда капусту нужно промыть несколько раз. Добавить лавровый лист и душистый перец.

Квашеная капуста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

В отдельной кастрюле нужно сварить картофель.

Добавление картофеля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Если добавить его сразу в капусту, он может быть слишком жестким, даже когда сварится.

Лук, морковь и колбаски. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Затем нужно нарезать подбрюшину, поджарить ее на сковороде. Далее добавляем лук, все тщательно перемешиваем, а потом добавляем тертую морковь и охотничьи колбаски.

Добавление специй. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

В бульон добавляем зажарку с колбасками, соль и сухую петрушку с тмином. Затем в кастрюлю добавляем полусваренный картофель.

Приготовление зажарки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь на сковороду нужно добавить сливочное масло и 1 столовую ложку муки, жарить до карамельного цвета. Затем добавляем немного томатной пасты и жидкости из кастрюли.

Добавление зажарки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Эту смесь с зажаокой добавляем в кастрюлю. Также кладем нарезанную рульку и при необходимости — соль. Варить несколько минут — и можно подавать.

Капустняк в тарелке. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Раньше мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Уникальные свойства квашеной капусты зимой – польза и вред.

Также мы писали о рецепте хрустящей квашеной капусты быстрого приготовления.