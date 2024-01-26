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Традиционный украинский капустняк по старому и древнему рецепту мамы — понадобится квашеная капуста

26 января 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить из квашеной капусты — видео рецепт
Капустняк с колбасками. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Капустняк из квашеной капусты — это традиционное украинское первое блюдо. В этом рецепте очень удачное сочетание вкусов из капусты и копченых колбасок.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Бабушкины рецепты.

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Вам понадобится (для приготовления 5 литров):

  • 600 г квашеной капусты (вес после отжима);
  • 1,2 кг картофеля;
  • 1 средняя рулька;
  • 250-300 г подбрюшины или копченого бочка;
  • 250-300 г охотничьих колбасок;
  • 2 средние луковицы;
  • 1 большая морковка;
  • 50 г масла сливочного;
  • 50 мл масла;
  • 1-2 ст. л. муки;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • 4 горошины душистого перца;
  • 10 горошин черного перца;
  • 3 лавровых листа;
  • 1 ч. л. тмина;
  • сушеные петрушка и укроп;
  • соль, перец.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить бульон из свиной рульки. Достать ее и дать остыть.

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Вареная рулька. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Затем добавляем промытую квашеную капусту в бульон. Если вы не любите слишком кислый капустняк, тогда капусту нужно промыть несколько раз. Добавить лавровый лист и душистый перец.

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Квашеная капуста. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

В отдельной кастрюле нужно сварить картофель.

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Добавление картофеля. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Если добавить его сразу в капусту, он может быть слишком жестким, даже когда сварится.

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Лук, морковь и колбаски. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Затем нужно нарезать подбрюшину, поджарить ее на сковороде. Далее добавляем лук, все тщательно перемешиваем, а потом добавляем тертую морковь и охотничьи колбаски.

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Добавление специй. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

В бульон добавляем зажарку с колбасками, соль и сухую петрушку с тмином. Затем в кастрюлю добавляем полусваренный картофель.

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Приготовление зажарки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Теперь на сковороду нужно добавить сливочное масло и 1 столовую ложку муки, жарить до карамельного цвета. Затем добавляем немного томатной пасты и жидкости из кастрюли.

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Добавление зажарки. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Эту смесь с зажаокой добавляем в кастрюлю. Также кладем нарезанную рульку и при необходимости — соль. Варить несколько минут — и можно подавать.

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Капустняк в тарелке. Фото: YouTube @NadiaKostivRecipes

Раньше мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Уникальные свойства квашеной капусты зимой – польза и вред.

Также мы писали о рецепте хрустящей квашеной капусты быстрого приготовления.

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