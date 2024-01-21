Идеальная бюджетная альтернатива покупным колбасам — видео

Традиционный рецепт сочной буженины из свинины
Рецепт домашней буженины — это идеальная альтернатива покупным колбасам. Получается очень вкусно и полезно. Обязательно попытайтесь приготовить это блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- балык свиной 500 гр;
- приправа к мясу 1 ст.л.;
- соль 1/4 ч.л.
Способ приготовления
Берем мясо и хорошо очищаем от лишнего жира.
Затем нужно хорошо обсыпать приправой и посолить.
Замотать пищевой пленкой и кладем в холодильник на двое суток.
Выкладываем мясо на фольгу, заматываем и ставим в духовку на 70 °С на 3-3,5 часа.
Обязательно нужно соблюдать температурный режим. Если у вас нет температурного датчика, ставьте маленький огонь и откройте духовку.
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