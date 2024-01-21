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Традиционный рецепт сочной буженины из свинины

21 января 2024 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальная бюджетная альтернатива покупным колбасам — видео
Буженина из свинины. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт домашней буженины — это идеальная альтернатива покупным колбасам. Получается очень вкусно и полезно. Обязательно попытайтесь приготовить это блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

  • балык свиной 500 гр;
  • приправа к мясу 1 ст.л.;
  • соль 1/4 ч.л.

Способ приготовления

Берем мясо и хорошо очищаем от лишнего жира.

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Кусок мяса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Затем нужно хорошо обсыпать приправой и посолить.

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Специи для мяса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Замотать пищевой пленкой и кладем в холодильник на двое суток.

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Мясо в пленке. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выкладываем мясо на фольгу, заматываем и ставим в духовку на 70 °С на 3-3,5 часа.

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Мясо в фольге. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Обязательно нужно соблюдать температурный режим. Если у вас нет температурного датчика, ставьте маленький огонь и откройте духовку.

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Готовая буженина. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Также мы писали об идеальном рецепте вкусного паштета из скумбрии.

А еще мы писали, как правильно размораживать рыбу и мясо — советы от Клопотенко.

рецепты
лайфхаки
мясо
домашняя колбаса
буженина

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