Идеальная бюджетная альтернатива покупным колбасам — видео

Буженина из свинины. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Рецепт домашней буженины — это идеальная альтернатива покупным колбасам. Получается очень вкусно и полезно. Обязательно попытайтесь приготовить это блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

балык свиной 500 гр;

приправа к мясу 1 ст.л.;

соль 1/4 ч.л.

Способ приготовления

Берем мясо и хорошо очищаем от лишнего жира.

Кусок мяса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Затем нужно хорошо обсыпать приправой и посолить.

Специи для мяса. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Замотать пищевой пленкой и кладем в холодильник на двое суток.

Мясо в пленке. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Выкладываем мясо на фольгу, заматываем и ставим в духовку на 70 °С на 3-3,5 часа.

Мясо в фольге. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Обязательно нужно соблюдать температурный режим. Если у вас нет температурного датчика, ставьте маленький огонь и откройте духовку.

Готовая буженина. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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