Тонкости приготовления вкусного узвара — видео рецепт

Традиционный карпатский рецепт узвара к Рождеству
Делимся рецептом приготовления узвара, который стал неотъемлемой частью праздничного рождественского стола. Узвар — это не только ароматный напиток, прекрасно согревающий в холодные зимние дни, но и символ здоровья, благополучия и согласия.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится (на 7 литров воды):
- яблоки сушеные 300 г;
- груши сушеные 300 г;
- чернослив 200 г;
- мед и сахар по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно взять сушеные груши и хорошо вымыть их. Вода должна быть комнатной температуры.
Далее нужно замочить и вымыть чернослив и сушеные яблоки.
В кастрюлю складываем груши и яблоки, чернослив будем добавлять позже.
Ставим на медленный огонь. Как только фрукты закипели, добавляем чернослив.
Дать прокипеть в течение 10 минут и снимаем с огня.
Накрываем крышкой и оставляем на пять часов. Чем дольше будет стоять, тем вкуснее.
Таким узваром очень вкусно заправлять рождественскую кутью.
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