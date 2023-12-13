Тонкости приготовления вкусного узвара — видео рецепт

Традиционный узвар. Фото: YouTube @UkraineFood

Делимся рецептом приготовления узвара, который стал неотъемлемой частью праздничного рождественского стола. Узвар — это не только ароматный напиток, прекрасно согревающий в холодные зимние дни, но и символ здоровья, благополучия и согласия.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится (на 7 литров воды):

яблоки сушеные 300 г;

груши сушеные 300 г;

чернослив 200 г;

мед и сахар по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно взять сушеные груши и хорошо вымыть их. Вода должна быть комнатной температуры.

Сушеные яблоки и чернослив. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно замочить и вымыть чернослив и сушеные яблоки.

Чернослив для узвара. Фото: YouTube @UkraineFood

В кастрюлю складываем груши и яблоки, чернослив будем добавлять позже.

Сушеные яблоки. Фото: YouTube @UkraineFood

Ставим на медленный огонь. Как только фрукты закипели, добавляем чернослив.

Яблоки и груши в кастрюле. Фото: YouTube @UkraineFood

Дать прокипеть в течение 10 минут и снимаем с огня.

Добавление меда. Фото: YouTube @UkraineFood

Накрываем крышкой и оставляем на пять часов. Чем дольше будет стоять, тем вкуснее.

Готовый узвар. Фото: YouTube @UkraineFood

Таким узваром очень вкусно заправлять рождественскую кутью.

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