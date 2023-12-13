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Традиционный карпатский рецепт узвара к Рождеству

13 декабря 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Тонкости приготовления вкусного узвара — видео рецепт
Традиционный узвар. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Делимся рецептом приготовления узвара, который стал неотъемлемой частью праздничного рождественского стола. Узвар — это не только ароматный напиток, прекрасно согревающий в холодные зимние дни, но и символ здоровья, благополучия и согласия.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится (на 7 литров воды):

  • яблоки сушеные 300 г;
  • груши сушеные 300 г;
  • чернослив 200 г;
  • мед и сахар по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно взять сушеные груши и хорошо вымыть их. Вода должна быть комнатной температуры.

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Сушеные яблоки и чернослив. Фото: YouTube @UkraineFood

Далее нужно замочить и вымыть чернослив и сушеные яблоки.

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Чернослив для узвара. Фото: YouTube @UkraineFood

В кастрюлю складываем груши и яблоки, чернослив будем добавлять позже.

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Сушеные яблоки. Фото: YouTube @UkraineFood

Ставим на медленный огонь. Как только фрукты закипели, добавляем чернослив.

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Яблоки и груши в кастрюле. Фото: YouTube @UkraineFood

Дать прокипеть в течение 10 минут и снимаем с огня.

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Добавление меда. Фото: YouTube @UkraineFood

Накрываем крышкой и оставляем на пять часов. Чем дольше будет стоять, тем вкуснее.

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Готовый узвар. Фото: YouTube @UkraineFood

Таким узваром очень вкусно заправлять рождественскую кутью.

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