Вкусный торт с кокосовой стружкой — видео рецепт

Торт "Рафаэло" за пять минут — все смешал и в духовку
Очень быстрый в приготовлении фантастический торт. Его сможет повторить каждый. Простые ингредиенты и небольшое количество времени делают этот рецепт непревзойденным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- мука 250 г;
- кефир 250 мл;
- яйцо 1 шт;
- сахар 150 гр;
- ванильный сахар 10 гр;
- разрыхлитель 10 гр;
- соль.
Для посыпки:
- кокосовая стружка 100 г;
- сахар 100 г;
- ванильный сахар 10 г.
Для заливки:
- жидкие сливки 15% 300 мл.
Способ приготовления
В отдельную емкость разбиваем одно яйцо комнатной температуры.
Добавляем 150 г сахара, ванильный сахар, соль, стакан кефира, все это нужно тщательно перемешать.
Теперь добавляем муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать.
Как только масса стала однородной и густой, как сметана, тесто готово.
Застилаем дно формы для запекания пергаментом и выливаем тесто.
Теперь нужно в отдельную емкость высыпать 100 граммов кокосовой стружки, 100 граммов сахара и ванильный сахар. Эту массу нужно высыпать сверху на тесто.
Выпекать при 180°С в течение 40-45 минут.
Достаем пирог из духовки и протыкаем вилкой, чтобы он быстро пропитался. Пропитывать пирог будем горячими сливками. Это нужно сделать не вынимая пирог из формы. Оставляем пирог для охлаждения и можно подавать на стол.
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