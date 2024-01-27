Вкусный торт с кокосовой стружкой — видео рецепт

Торт "Рафаэло". Фото: YouTube @prostirecepti

Очень быстрый в приготовлении фантастический торт. Его сможет повторить каждый. Простые ингредиенты и небольшое количество времени делают этот рецепт непревзойденным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

мука 250 г;

кефир 250 мл;

яйцо 1 шт;

сахар 150 гр;

ванильный сахар 10 гр;

разрыхлитель 10 гр;

соль.

Для посыпки:

кокосовая стружка 100 г;

сахар 100 г;

ванильный сахар 10 г.

Для заливки:

жидкие сливки 15% 300 мл.

Способ приготовления

В отдельную емкость разбиваем одно яйцо комнатной температуры.

Сахар и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем 150 г сахара, ванильный сахар, соль, стакан кефира, все это нужно тщательно перемешать.

Добавление муки. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь добавляем муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать.

Тесто для пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

Как только масса стала однородной и густой, как сметана, тесто готово.

Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @prostirecepti

Застилаем дно формы для запекания пергаментом и выливаем тесто.

Кокосовая стружка. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно в отдельную емкость высыпать 100 граммов кокосовой стружки, 100 граммов сахара и ванильный сахар. Эту массу нужно высыпать сверху на тесто.

Готовый пирог. Фото: YouTube @prostirecepti

Выпекать при 180°С в течение 40-45 минут.

Добавление сливок. Фото: YouTube @prostirecepti

Достаем пирог из духовки и протыкаем вилкой, чтобы он быстро пропитался. Пропитывать пирог будем горячими сливками. Это нужно сделать не вынимая пирог из формы. Оставляем пирог для охлаждения и можно подавать на стол.

Готовый пирог. Фото: YouTube @prostirecepti

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