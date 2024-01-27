Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Торт "Рафаэло" за пять минут — все смешал и в духовку arrow

Торт "Рафаэло" за пять минут — все смешал и в духовку

27 января 2024 21:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусный торт с кокосовой стружкой — видео рецепт
Торт "Рафаэло". Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень быстрый в приготовлении фантастический торт. Его сможет повторить каждый. Простые ингредиенты и небольшое количество времени делают этот рецепт непревзойденным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука 250 г;
  • кефир 250 мл;
  • яйцо 1 шт;
  • сахар 150 гр;
  • ванильный сахар 10 гр;
  • разрыхлитель 10 гр;
  • соль.

Для посыпки:

  • кокосовая стружка 100 г;
  • сахар 100 г;
  • ванильный сахар 10 г.

Для заливки:

  • жидкие сливки 15% 300 мл.

Способ приготовления

В отдельную емкость разбиваем одно яйцо комнатной температуры.

null
Сахар и яйца. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем 150 г сахара, ванильный сахар, соль, стакан кефира, все это нужно тщательно перемешать.

null
Добавление муки. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь добавляем муку и разрыхлитель. Все тщательно перемешать.

null
Тесто для пирога. Фото: YouTube @prostirecepti

Как только масса стала однородной и густой, как сметана, тесто готово.

null
Тесто в форме для выпечки. Фото: YouTube @prostirecepti

Застилаем дно формы для запекания пергаментом и выливаем тесто.

null
Кокосовая стружка. Фото: YouTube @prostirecepti

Теперь нужно в отдельную емкость высыпать 100 граммов кокосовой стружки, 100 граммов сахара и ванильный сахар. Эту массу нужно высыпать сверху на тесто.

null
Готовый пирог. Фото: YouTube @prostirecepti

Выпекать при 180°С в течение 40-45 минут.

null
Добавление сливок. Фото: YouTube @prostirecepti

Достаем пирог из духовки и протыкаем вилкой, чтобы он быстро пропитался. Пропитывать пирог будем горячими сливками. Это нужно сделать не вынимая пирог из формы. Оставляем пирог для охлаждения и можно подавать на стол.

null
Готовый пирог. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о самом простом рецепте легендарного львовского сырника.

Также мы писали о древнем медовике по рецепту бабушки.

Еще мы писали о рецепте краффина с сухофруктами и без яиц.

еда
рецепты
лайфхаки
торт
выпечка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме