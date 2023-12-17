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Топовый салат на Новый год с хурмой, хамоном и гранатом

17 декабря 2023 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный полезный салат на новый год — видео рецепт
Салат с хурмой, хамоном и гранатом. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Пришла пора планировать меню на новогодний стол. Предлагаем вам рецепт салата с хурмой и хамоном. Он очень быстро готовится, что важно в праздники и к тому же получается очень вкусным. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • хурма Шарон 1 шт;
  • руккола или микс зелени 80 г;
  • камамбер 50 г;
  • хамон 60 г;
  • кунжут 1 ст.л;
  • зерна граната 2-3 ст.л. 

Способ приготовления

Кунжут подсушить на сухой сковороде.

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Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @evadaren

Хурму и сыр нарезать на дольки. 

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Хурма и сыр. Фото: YouTube @evadaren

Для заправки смешать 3 ст.л. наршараба, 3-4ст.л. растительного масла, по 1 ст.л. меда и зерновой горчицы, соль и молотый черный перец по вкусу. 

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Приготовление заправки. Фото: YouTube @evadaren

На большое блюдо выложить зелень, сверху добавить сыр, хурму и  хамон. 

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Приготовление салата. Фото: YouTube @evadaren

Посыпать салат зернами граната и полить заправкой. Притрусить салат кунжутом и подавать на стол.

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Готовый салат. Фото: YouTube @evadaren

Раньше мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Дракона 2024 года.

Также советуем ознакомиться с рецептом салата, побившего все рекорды по скорости приготовления.

Советуем ознакомиться с традиционным карпатским рецептом узвара к Рождеству. 

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