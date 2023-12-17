Идеальный полезный салат на новый год — видео рецепт

Салат с хурмой, хамоном и гранатом. Фото: YouTube @evadaren

Пришла пора планировать меню на новогодний стол. Предлагаем вам рецепт салата с хурмой и хамоном. Он очень быстро готовится, что важно в праздники и к тому же получается очень вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

хурма Шарон 1 шт;

руккола или микс зелени 80 г;

камамбер 50 г;

хамон 60 г;

кунжут 1 ст.л;

зерна граната 2-3 ст.л.

Способ приготовления

Кунжут подсушить на сухой сковороде.

Ингредиенты для салата. Фото: YouTube @evadaren

Хурму и сыр нарезать на дольки.

Хурма и сыр. Фото: YouTube @evadaren

Для заправки смешать 3 ст.л. наршараба, 3-4ст.л. растительного масла, по 1 ст.л. меда и зерновой горчицы, соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @evadaren

На большое блюдо выложить зелень, сверху добавить сыр, хурму и хамон.

Приготовление салата. Фото: YouTube @evadaren

Посыпать салат зернами граната и полить заправкой. Притрусить салат кунжутом и подавать на стол.

Готовый салат. Фото: YouTube @evadaren

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