Идеальный полезный салат на новый год — видео рецепт

Топовый салат на Новый год с хурмой, хамоном и гранатом
Пришла пора планировать меню на новогодний стол. Предлагаем вам рецепт салата с хурмой и хамоном. Он очень быстро готовится, что важно в праздники и к тому же получается очень вкусным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- хурма Шарон 1 шт;
- руккола или микс зелени 80 г;
- камамбер 50 г;
- хамон 60 г;
- кунжут 1 ст.л;
- зерна граната 2-3 ст.л.
Способ приготовления
Кунжут подсушить на сухой сковороде.
Хурму и сыр нарезать на дольки.
Для заправки смешать 3 ст.л. наршараба, 3-4ст.л. растительного масла, по 1 ст.л. меда и зерновой горчицы, соль и молотый черный перец по вкусу.
На большое блюдо выложить зелень, сверху добавить сыр, хурму и хамон.
Посыпать салат зернами граната и полить заправкой. Притрусить салат кунжутом и подавать на стол.
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