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Теплый салат с курицей по карпатскому рецепту

22 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сохраните этот рецепт салата к праздникам — видео
Салат с курицей. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Делимся с вами фирменным рецептом вкусного теплого салата, который абсолютно легкий в приготовлении. Получается оригинальным и сытным благодаря продуктам, которые удачно дополняют друг друга. Можно есть не только как закуску, но и как отдельное горячее полностью завершенное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • стручковая фасоль 200 гр;
  • куриные четвертинки 500 гр;
  • грибы козарики (можно шампиньоны) 300 гр;
  • лук 1 шт;
  • масло сливочное 50 гр;
  • вяленые помидоры по вкусу;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить куриное отварное мясо.

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Нарезанная курятина. Фото: YouTube @UkraineFood

На сковороду выкладываем куриное мясо, его нужно немного поджарить.

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Добавление грибов. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем грибы, можно выбрать любые.

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Добавление фасоли. Фото: YouTube @UkraineFood

В сковороду добавляем стручковую фасоль.

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Добавление томатов. Фото: YouTube @UkraineFood

Когда все хорошо разогрелось, выкладываем салат на тарелку. Сверху выкладываем вяленые помидоры и кольца лука.

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Добавление лука. Фото: YouTube @UkraineFood

Теплый салат готов, можно подавать на стол.

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

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