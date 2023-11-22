Сохраните этот рецепт салата к праздникам — видео

Салат с курицей. Фото: YouTube @UkraineFood

Делимся с вами фирменным рецептом вкусного теплого салата, который абсолютно легкий в приготовлении. Получается оригинальным и сытным благодаря продуктам, которые удачно дополняют друг друга. Можно есть не только как закуску, но и как отдельное горячее полностью завершенное блюдо.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

стручковая фасоль 200 гр;

куриные четвертинки 500 гр;

грибы козарики (можно шампиньоны) 300 гр;

лук 1 шт;

масло сливочное 50 гр;

вяленые помидоры по вкусу;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно измельчить куриное отварное мясо.

Нарезанная курятина. Фото: YouTube @UkraineFood

На сковороду выкладываем куриное мясо, его нужно немного поджарить.

Добавление грибов. Фото: YouTube @UkraineFood

Добавляем грибы, можно выбрать любые.

Добавление фасоли. Фото: YouTube @UkraineFood

В сковороду добавляем стручковую фасоль.

Добавление томатов. Фото: YouTube @UkraineFood

Когда все хорошо разогрелось, выкладываем салат на тарелку. Сверху выкладываем вяленые помидоры и кольца лука.

Добавление лука. Фото: YouTube @UkraineFood

Теплый салат готов, можно подавать на стол.

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