Сохраните этот рецепт салата к праздникам — видео

Теплый салат с курицей по карпатскому рецепту
Делимся с вами фирменным рецептом вкусного теплого салата, который абсолютно легкий в приготовлении. Получается оригинальным и сытным благодаря продуктам, которые удачно дополняют друг друга. Можно есть не только как закуску, но и как отдельное горячее полностью завершенное блюдо.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- стручковая фасоль 200 гр;
- куриные четвертинки 500 гр;
- грибы козарики (можно шампиньоны) 300 гр;
- лук 1 шт;
- масло сливочное 50 гр;
- вяленые помидоры по вкусу;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно измельчить куриное отварное мясо.
На сковороду выкладываем куриное мясо, его нужно немного поджарить.
Добавляем грибы, можно выбрать любые.
В сковороду добавляем стручковую фасоль.
Когда все хорошо разогрелось, выкладываем салат на тарелку. Сверху выкладываем вяленые помидоры и кольца лука.
Теплый салат готов, можно подавать на стол.
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