Полезный и вкусный салат со свеклой — видео рецепт

Теплый салат из свеклы — самый популярный польский рецепт
Теплый салат из свеклы очень вкусый и полезный. Только в теплых салатах максимально открывается аромат приправ. Вкус этого блюда непревзойден.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.
Вам понадобится:
- свекла;
- лук;
- чеснок;
- масло;
- красная молотая паприка;
- сушеный базилик;
- сахар;
- винный уксус;
- соль;
- перец.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить свеклу и нарезать лук соломкой. Два зубчика чеснока нужно натереть.
Натираем свеклу соломкой. Это лучше сделать с помощью терки для моркови по-корейски.
Начинаем готовить теплый салат. На сковороду добавляем две столовых ложки растительного масла и добавляем лук.
К луку добавляем чеснок. Все тщательно перемешать и добавить чайную ложку сушеного базилика, чайную ложку сладкой паприки. Приправы при нагреве лучше отдают свой вкус.
Добавляем тертую свеклу, все тщательно перемешаем. К свекле добавляем чайную ложку соли и чайную ложку сахара, а также добавляем одну чайную ложку яблочного уксуса.
Все вместе нужно протушить в течение 5 минут. Перекладываем на тарелку, посыпаем кунжутом и можно подавать на стол.
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