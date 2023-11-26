Полезный и вкусный салат со свеклой — видео рецепт

Теплый салат из свеклы. Фото: Freepik

Теплый салат из свеклы очень вкусый и полезный. Только в теплых салатах максимально открывается аромат приправ. Вкус этого блюда непревзойден.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе.

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла;

лук;

чеснок;

масло;

красная молотая паприка;

сушеный базилик;

сахар;

винный уксус;

соль;

перец.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить свеклу и нарезать лук соломкой. Два зубчика чеснока нужно натереть.

Свекла и лук. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Натираем свеклу соломкой. Это лучше сделать с помощью терки для моркови по-корейски.

Жареный лук. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Начинаем готовить теплый салат. На сковороду добавляем две столовых ложки растительного масла и добавляем лук.

Лук и специи. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

К луку добавляем чеснок. Все тщательно перемешать и добавить чайную ложку сушеного базилика, чайную ложку сладкой паприки. Приправы при нагреве лучше отдают свой вкус.

Добавление тертой свеклы. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Добавляем тертую свеклу, все тщательно перемешаем. К свекле добавляем чайную ложку соли и чайную ложку сахара, а также добавляем одну чайную ложку яблочного уксуса.

Салат из свеклы. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Все вместе нужно протушить в течение 5 минут. Перекладываем на тарелку, посыпаем кунжутом и можно подавать на стол.

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.