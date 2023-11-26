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Теплый салат из свеклы — самый популярный польский рецепт

26 ноября 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Полезный и вкусный салат со свеклой — видео рецепт
Теплый салат из свеклы. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Теплый салат из свеклы очень вкусый и полезный. Только в теплых салатах максимально открывается аромат приправ. Вкус этого блюда непревзойден.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим вместе

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Вам понадобится:

  • свекла;
  • лук;
  • чеснок;
  • масло;
  • красная молотая паприка;
  • сушеный базилик;
  • сахар;
  • винный уксус;
  • соль;
  • перец.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить свеклу и нарезать лук соломкой. Два зубчика чеснока нужно натереть.

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Свекла и лук. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Натираем свеклу соломкой. Это лучше сделать с помощью терки для моркови по-корейски.

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Жареный лук. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Начинаем готовить теплый салат. На сковороду добавляем две столовых ложки растительного масла и добавляем лук.

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Лук и специи. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

К луку добавляем чеснок. Все тщательно перемешать и добавить чайную ложку сушеного базилика, чайную ложку сладкой паприки. Приправы при нагреве лучше отдают свой вкус.

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Добавление тертой свеклы. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Добавляем тертую свеклу, все тщательно перемешаем. К свекле добавляем чайную ложку соли и чайную ложку сахара, а также добавляем одну чайную ложку яблочного уксуса.

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Салат из свеклы. Фото: YouTube @user-fx7te9vk6l

Все вместе нужно протушить в течение 5 минут. Перекладываем на тарелку, посыпаем кунжутом и можно подавать на стол.

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

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