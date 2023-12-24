Идеальный рецепт со свеклой и малосольными огурцами — видео рецепт

Супер закуска на Новый год со свеклой и огурцами
Рецепт вкуснейшей закуски к новогоднему столу. Вам понадобятся свекла, малосольные огурцы и жареный лук. Попытайтесь приготовить и убедитесь сами, что это очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- свекла 2 шт;
- огурцы 6 шт;
- лук 1 шт;
- соль;
- черный перец.
Способ приготовления
Сначала нужно запечь свеклу в фольге. Нужно выбрать сладкую свеклу.
Свеклу нужно натереть на большой терке. Сложить в салатник.
Порезать два лука, его нужно обжарить на сковороде. К луку нужно добавить ложку сахара.
Соленые огурцы нужно натереть на терке.
Лук добавляем к свекле и огурцам, добавляем майонез, соль и перец.
Все тщательно перемешать и подавать на стол.
Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.
Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.
Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.
Читайте Новини.LIVE!