Идеальный рецепт со свеклой и малосольными огурцами — видео рецепт

Закуска со свеклой и огурцами. Фото: YouTube @prostirecepti

Рецепт вкуснейшей закуски к новогоднему столу. Вам понадобятся свекла, малосольные огурцы и жареный лук. Попытайтесь приготовить и убедитесь сами, что это очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

свекла 2 шт;

огурцы 6 шт;

лук 1 шт;

соль;

черный перец.

Способ приготовления

Сначала нужно запечь свеклу в фольге. Нужно выбрать сладкую свеклу.

Вареную свеклу. Фото: YouTube @prostirecepti

Свеклу нужно натереть на большой терке. Сложить в салатник.

Натертая свекла. Фото: YouTube @prostirecepti

Порезать два лука, его нужно обжарить на сковороде. К луку нужно добавить ложку сахара.

Жареный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Соленые огурцы нужно натереть на терке.

Натертые огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

Лук добавляем к свекле и огурцам, добавляем майонез, соль и перец.

Приготовление салата. Фото: YouTube @prostirecepti

Все тщательно перемешать и подавать на стол.

Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

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