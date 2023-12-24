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Супер закуска на Новый год со свеклой и огурцами

24 декабря 2023 09:05
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт со свеклой и малосольными огурцами — видео рецепт
Закуска со свеклой и огурцами. Фото: YouTube @prostirecepti
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт вкуснейшей закуски к новогоднему столу. Вам понадобятся свекла, малосольные огурцы и жареный лук. Попытайтесь приготовить и убедитесь сами, что это очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • свекла 2 шт;
  • огурцы 6 шт;
  • лук 1 шт;
  • соль;
  • черный перец.

Способ приготовления

Сначала нужно запечь свеклу в фольге. Нужно выбрать сладкую свеклу.

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Вареную свеклу. Фото: YouTube @prostirecepti

Свеклу нужно натереть на большой терке. Сложить в салатник.

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Натертая свекла. Фото: YouTube @prostirecepti

Порезать два лука, его нужно обжарить на сковороде. К луку нужно добавить ложку сахара.

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Жареный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Соленые огурцы нужно натереть на терке.

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Натертые огурцы. Фото: YouTube @prostirecepti

Лук добавляем к свекле и огурцам, добавляем майонез, соль и перец.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @prostirecepti

Все тщательно перемешать и подавать на стол.

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Готовый салат. Фото: YouTube @prostirecepti

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

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