Простой и бюджетный салат на каждый день — видео рецепт

Салат из пекинской капусты. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень свежий, вкусный салат из пекинской капустой. Он очень простой в приготовлении, в нем нет майонеза, поэтому отлично подойдет на каждый день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста — 500 г;

красный лук — 1 шт.;

лимонный сок — 1 ст.л.;

сахар — 1 ч.л.;

укроп;

кукуруза — 140 г;

соль.

Способ приготовления

Сначала необходимо нарезать пекинскую капусту кубиками или соломкой.

Пекинская капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно нарезать один красный лук, добавляем к капусте и сбрызгиваем ее лимонным соком. Также на лук можно добавить немного сахара.

Синий лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезаем укроп и добавляем к капусте.

Синий лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь добавляем консервированную кукурузу без жидкости.

Кукуруза и укроп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заправляем растительным маслом, добавляем соль — и салат готов.

Готовій салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Уникальные свойства квашеной капусты зимой — польза и вред.

Также мы писали о рецепте хрустящей квашеной капусты быстрого приготовления.