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Суперсалат из пекинской капусты за пять минут

28 января 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой и бюджетный салат на каждый день — видео рецепт
Салат из пекинской капусты. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень свежий, вкусный салат из пекинской капустой. Он очень простой в приготовлении, в нем нет майонеза, поэтому отлично подойдет на каждый день. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • капуста — 500 г;
  • красный лук — 1 шт.;
  • лимонный сок — 1 ст.л.;
  • сахар — 1 ч.л.;
  • укроп;
  • кукуруза — 140 г;
  • соль. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо нарезать пекинскую капусту кубиками или соломкой. 

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Пекинская капуста. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь нужно нарезать один красный лук, добавляем к капусте и сбрызгиваем ее лимонным соком. Также на лук можно добавить немного сахара. 

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Синий лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мелко нарезаем укроп и добавляем к капусте. 

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Синий лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Теперь добавляем консервированную кукурузу без жидкости. 

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Кукуруза и укроп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заправляем растительным маслом, добавляем соль — и салат готов. 

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Готовій салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали об особенностях пекинской капусты, о ее пользе и вреде.

Уникальные свойства квашеной капусты зимой — польза и вред.

Также мы писали о рецепте хрустящей квашеной капусты быстрого приготовления.

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