Простой и бюджетный салат на каждый день — видео рецепт

Суперсалат из пекинской капусты за пять минут
Очень свежий, вкусный салат из пекинской капустой. Он очень простой в приготовлении, в нем нет майонеза, поэтому отлично подойдет на каждый день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- капуста — 500 г;
- красный лук — 1 шт.;
- лимонный сок — 1 ст.л.;
- сахар — 1 ч.л.;
- укроп;
- кукуруза — 140 г;
- соль.
Способ приготовления
Сначала необходимо нарезать пекинскую капусту кубиками или соломкой.
Теперь нужно нарезать один красный лук, добавляем к капусте и сбрызгиваем ее лимонным соком. Также на лук можно добавить немного сахара.
Мелко нарезаем укроп и добавляем к капусте.
Теперь добавляем консервированную кукурузу без жидкости.
Заправляем растительным маслом, добавляем соль — и салат готов.
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