Вкусный хлеб в духовке — видео рецепт

Домашний хлеб. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Знали ли вы, что хлеб можно приготовить в обычном рукаве для запекания? Предлагаем вам ознакомиться с этим удивительным рецептом.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.

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Вам понадобится:

вода 400 мл;

сахар 1 ч. л.;

дрожжи 25 гр;

соль 2 ч. л.;

мука 650 гр;

масло 3 ст. л.

Способ приготовления

В емкость вливаем теплую воду, добавляем дрожжи, сахар, все перемешиваем, засыпаем из общей массы 6 ложек муки. Снова перемешиваем.

Приготовление опары. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накрываем пищевой пленкой и полотенцем, оставляем на 20 минут в теплом месте.

Тесто в теплом месте. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Затем добавляем муку и замешиваем тесто, можно использовать миксер, вы можете сделать это и вручную.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Тесто должно получиться мягкое и не липнуть к рукам.

Тесто в тарелке. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Накрываем пищевой пленкой и полотенцем, оставляем на 1 час в теплом месте.

Приготовление теста. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь тесто обходим лопаткой, накрываем и оставляем еще на 30 минут в теплом месте.

Приготовление хлеба. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Теперь рабочую поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто как на видео, скручиваем тесто как в рулет, края скрепляем (хлеб формируем не большой, потому что он еще поднимется) ножом делаем надрезы.

Приготовление хлеба. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Перекладываем хлеб в рукав для запекания, завязываем, оставляем еще на 15 минут в теплом месте выстояться.

Хлеб в рукаве. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

Ставим в разогретую духовку до 180 °С в 1 час.

Домашний хлеб. Фото: YouTube @user-oq3ty5sq7y

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