Вкусный хлеб в духовке — видео рецепт

Супер рецепт хлеба в рукаве
Знали ли вы, что хлеб можно приготовить в обычном рукаве для запекания? Предлагаем вам ознакомиться с этим удивительным рецептом.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Валерия Голубь.
Вам понадобится:
- вода 400 мл;
- сахар 1 ч. л.;
- дрожжи 25 гр;
- соль 2 ч. л.;
- мука 650 гр;
- масло 3 ст. л.
Способ приготовления
В емкость вливаем теплую воду, добавляем дрожжи, сахар, все перемешиваем, засыпаем из общей массы 6 ложек муки. Снова перемешиваем.
Накрываем пищевой пленкой и полотенцем, оставляем на 20 минут в теплом месте.
Затем добавляем муку и замешиваем тесто, можно использовать миксер, вы можете сделать это и вручную.
Тесто должно получиться мягкое и не липнуть к рукам.
Накрываем пищевой пленкой и полотенцем, оставляем на 1 час в теплом месте.
Теперь тесто обходим лопаткой, накрываем и оставляем еще на 30 минут в теплом месте.
Теперь рабочую поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто как на видео, скручиваем тесто как в рулет, края скрепляем (хлеб формируем не большой, потому что он еще поднимется) ножом делаем надрезы.
Перекладываем хлеб в рукав для запекания, завязываем, оставляем еще на 15 минут в теплом месте выстояться.
Ставим в разогретую духовку до 180 °С в 1 час.
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