Выпечка из ананасов и слоеного теста — видео рецепт

Супер простой рецепт выпечки к празднику — "ананасовые хризантемы"
Просто великолепный рецепт выпечки. Это так просто и из такого минимума ингредиентов, что даже сложно назвать рецептом. Скорее интересный процесс к которому можно привлекать детей. И не смотря на простоту это очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- 1 банка консервированных ананасов кольцами (500 г.);
- 1 упаковка слоеного теста (около 400 г.);
- сахарная пудра для присыпки.
Способ приготовления
Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 3-5 мм. Нарезать тесто на полоски шириной около 1 см.
Ананасовые кольца выложить в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Полосками теста обернуть каждое ананасовое кольцо.
Выложить готовые изделия на противень застеленный пергаментом. Выпекать в духовке при температуре 200°С в течение 15-20 минут до золотистого цвета.
Готовые хризантемы присыпать сахарной пудрой и остудить на решетке.
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