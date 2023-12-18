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Супер простой рецепт выпечки к празднику — "ананасовые хризантемы"

18 декабря 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Выпечка из ананасов и слоеного теста — видео рецепт
Ананасовые хризантемы. Фото: YouTube @evadaren
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Просто великолепный рецепт выпечки. Это так просто и из такого минимума ингредиентов, что даже сложно назвать рецептом. Скорее интересный процесс к которому можно привлекать детей. И не смотря на простоту это очень вкусно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren

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Вам понадобится: 

  • 1 банка консервированных ананасов кольцами (500 г.);
  • 1 упаковка слоеного теста (около 400 г.);
  • сахарная пудра для присыпки.

Способ приготовления 

Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 3-5 мм. Нарезать тесто на полоски шириной около 1 см. 

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Слоеное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Ананасовые кольца выложить в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

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Полоски из слоеного теста. Фото: YouTube @evadaren

Полосками теста обернуть каждое ананасовое кольцо.

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Ананас и слоеное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Выложить готовые изделия на противень застеленный пергаментом. Выпекать в духовке при температуре 200°С в течение 15-20 минут до золотистого цвета.

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Готовые хризантемы. Фото: YouTube @evadaren

Готовые хризантемы присыпать сахарной пудрой и остудить на решетке.

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