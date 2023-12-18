Выпечка из ананасов и слоеного теста — видео рецепт

Ананасовые хризантемы. Фото: YouTube @evadaren

Просто великолепный рецепт выпечки. Это так просто и из такого минимума ингредиентов, что даже сложно назвать рецептом. Скорее интересный процесс к которому можно привлекать детей. И не смотря на простоту это очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

1 банка консервированных ананасов кольцами (500 г.);

1 упаковка слоеного теста (около 400 г.);

сахарная пудра для присыпки.

Способ приготовления

Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 3-5 мм. Нарезать тесто на полоски шириной около 1 см.

Слоеное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Ананасовые кольца выложить в сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Полоски из слоеного теста. Фото: YouTube @evadaren

Полосками теста обернуть каждое ананасовое кольцо.

Ананас и слоеное тесто. Фото: YouTube @evadaren

Выложить готовые изделия на противень застеленный пергаментом. Выпекать в духовке при температуре 200°С в течение 15-20 минут до золотистого цвета.

Готовые хризантемы. Фото: YouTube @evadaren

Готовые хризантемы присыпать сахарной пудрой и остудить на решетке.

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