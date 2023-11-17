Бюджетное и вкусное блюдо из свеклы и квашеной капустой — видео рецепт

Свекла на столе. Фото: Freepik

Такое блюдо из свеклы оценят все. Понадобится всего три ингредиента. Очень вкусный и витаминный салат, он актуален в холодное время года. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

свекла 1 шт.;

лук белый 1 шт.;

капуста квашеная 300 г;

масло оливковое для жарки и заправки 4 ст. л.;

кунжут 1 ст. л.;

изюм 2 ст. л.;

соль;

черный перец;

итальянские травы;

сушеный чеснок.

Способ приготовления

Сначала нужно начистить свеклу и нарезать на большие кусочки.

Нарезанный лук. Фото: YouTube @prostirecepti

Затем берем емкость для запекания и фольгу, выкладываем свеклу и накрываем сверху слоем фольги.

Кусочки свеклы. Фото: YouTube @prostirecepti

Запекаем в духовке в течение 30 минут при температуре 200 градусов.

Добавление квашеной капусты. Фото: YouTube @prostirecepti

Тем временем нужно нарезать лук полкольцами или небольшими кусочками. Лук нужно обжарить до золотистости.

Свекла и изюм. Фото: YouTube @prostirecepti

К луку добавляем квашеную капусту, тщательно перемешиваем. Свеклу нужно измельчить на крупной терке. Добавляем к луку и капусте.

Натертая свекла. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем немного изюма, соль, черный перец, сушеный чеснок и столовую ложку кунжутных семян.

Добавление кунжута. Фото: YouTube @prostirecepti

Добавляем растительное масло, все тщательно перемешиваем — и можно пробовать.

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