Бюджетное и вкусное блюдо из свеклы и квашеной капустой — видео рецепт

Блюдо за копейки из обычной свеклы за пять минут
Такое блюдо из свеклы оценят все. Понадобится всего три ингредиента. Очень вкусный и витаминный салат, он актуален в холодное время года. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- свекла 1 шт.;
- лук белый 1 шт.;
- капуста квашеная 300 г;
- масло оливковое для жарки и заправки 4 ст. л.;
- кунжут 1 ст. л.;
- изюм 2 ст. л.;
- соль;
- черный перец;
- итальянские травы;
- сушеный чеснок.
Способ приготовления
Сначала нужно начистить свеклу и нарезать на большие кусочки.
Затем берем емкость для запекания и фольгу, выкладываем свеклу и накрываем сверху слоем фольги.
Запекаем в духовке в течение 30 минут при температуре 200 градусов.
Тем временем нужно нарезать лук полкольцами или небольшими кусочками. Лук нужно обжарить до золотистости.
К луку добавляем квашеную капусту, тщательно перемешиваем. Свеклу нужно измельчить на крупной терке. Добавляем к луку и капусте.
Добавляем немного изюма, соль, черный перец, сушеный чеснок и столовую ложку кунжутных семян.
Добавляем растительное масло, все тщательно перемешиваем — и можно пробовать.
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