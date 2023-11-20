Лучший рецепт индейки в домашних условиях — видео рецепт

Сочное филе индейки BBQ ко Дню благодарения
Очень интересный рецепт индейки BBQ, запеченной в духовке. Филе, приготовленное по этому рецепту, получается очень вкусное, сочное и с красивой корочкой, поэтому рекомендуем попробовать. Вкусно запеченное филе в домашних условиях станет главным блюдом на вашем столе, ведь вкус его невероятный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Maxi Food.
Вам понадобится:
- 1 кг 1,3 кг филе индейки;
- 1 и 1/2 чайной ложки морской соли;
- молотый перец;
- 1 чайная ложка кассского перца чили;
- 1 чайная ложка сушеного чеснока;
- 4 ст. ложки кетчупа;
- 1 столовая ложка меда или кленового сиропа;
- 1 столовая ложка вустерширского соуса;
- 1 банка ананаса;
- пекарская нить.
Способ приготовления
Выложить филе в небольшую тарелку (чтобы плотно прилегало мясо), добавить все ингредиенты маринада.
Выложить мясо и поставить под закрытой крышкой в холодильник на ночь.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Извлеките мясо из формы и перевяжите его нитью, чтобы придать ему более красивую форму.
Выкладываем филе на противень или форму для запекания, добавляем оставшийся от блюда маринад.
Ананас нарежьте кусочками и выложите на мясо, слейте сок из банки и поставьте в духовку.
Выпекать 80 минут при 200 градусах. Во время приготовления поливайте мясо выделившимся из блюда соком примерно каждые 15 минут.
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