Лучший рецепт индейки в домашних условиях — видео рецепт

Филе индейки. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Очень интересный рецепт индейки BBQ, запеченной в духовке. Филе, приготовленное по этому рецепту, получается очень вкусное, сочное и с красивой корочкой, поэтому рекомендуем попробовать. Вкусно запеченное филе в домашних условиях станет главным блюдом на вашем столе, ведь вкус его невероятный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Maxi Food.

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Вам понадобится:

1 кг 1,3 кг филе индейки;

1 и 1/2 чайной ложки морской соли;

молотый перец;

1 чайная ложка кассского перца чили;

1 чайная ложка сушеного чеснока;

4 ст. ложки кетчупа;

1 столовая ложка меда или кленового сиропа;

1 столовая ложка вустерширского соуса;

1 банка ананаса;

пекарская нить.

Способ приготовления

Выложить филе в небольшую тарелку (чтобы плотно прилегало мясо), добавить все ингредиенты маринада.

Специи для индейки. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Выложить мясо и поставить под закрытой крышкой в холодильник на ночь.

Индейка в специях. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Разогрейте духовку до 180 градусов. Извлеките мясо из формы и перевяжите его нитью, чтобы придать ему более красивую форму.

Индейка в маринаде. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Выкладываем филе на противень или форму для запекания, добавляем оставшийся от блюда маринад.

Веревка для запекания. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Ананас нарежьте кусочками и выложите на мясо, слейте сок из банки и поставьте в духовку.

Добавление ананасов. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Выпекать 80 минут при 200 градусах. Во время приготовления поливайте мясо выделившимся из блюда соком примерно каждые 15 минут.

Запеченная индейка. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

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