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Сочное филе индейки BBQ ко Дню благодарения

20 ноября 2023 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Лучший рецепт индейки в домашних условиях — видео рецепт
Филе индейки. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Очень интересный рецепт индейки BBQ, запеченной в духовке. Филе, приготовленное по этому рецепту, получается очень вкусное, сочное и с красивой корочкой, поэтому рекомендуем попробовать. Вкусно запеченное филе в домашних условиях станет главным блюдом на вашем столе, ведь вкус его невероятный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Maxi Food.

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Вам понадобится:

  • 1 кг 1,3 кг филе индейки;
  • 1 и 1/2 чайной ложки морской соли;
  • молотый перец;
  • 1 чайная ложка кассского перца чили;
  • 1 чайная ложка сушеного чеснока;
  • 4 ст. ложки кетчупа;
  • 1 столовая ложка меда или кленового сиропа;
  • 1 столовая ложка вустерширского соуса;
  • 1 банка ананаса;
  • пекарская нить.

Способ приготовления

Выложить филе в небольшую тарелку (чтобы плотно прилегало мясо), добавить все ингредиенты маринада.

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Специи для индейки. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Выложить мясо и поставить под закрытой крышкой в холодильник на ночь.

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Индейка в специях. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Разогрейте духовку до 180 градусов. Извлеките мясо из формы и перевяжите его нитью, чтобы придать ему более красивую форму.

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Индейка в маринаде. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Выкладываем филе на противень или форму для запекания, добавляем оставшийся от блюда маринад.

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Веревка для запекания. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Ананас нарежьте кусочками и выложите на мясо, слейте сок из банки и поставьте в духовку.

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Добавление ананасов. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

Выпекать 80 минут при 200 градусах. Во время приготовления поливайте мясо выделившимся из блюда соком примерно каждые 15 минут.

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Запеченная индейка. Фото: YouTube @foodtothemaxi1662

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