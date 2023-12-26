Мясная закуска на новогодний стол вместо колбасы — видео рецепт

Сочная, ароматная буженина по-домашнему в духовке к Новому году
Очень вкусная и сочная буженина по-домашнему. Можно подать как горячее блюдо, а можно охладить и тонко нарезать в качестве мясной нарезки на праздничный стол на Новый год.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- мясо (свинина, говядина) 1 кг;
- вода 1 литр;
- соль 1 ст.л;
- сахар 0,5 ст.л;
- кориандр 1 горсть;
- лавровый лист 1-2 шт;
- душистый перец 6 горошин;
- черный перец 12 горошин;
- гвоздика 1 бутон.
Для смазывания буженины сверху:
- лавровый лист молотый 1/3 ч.л;
- паприка 1 ч.л;
- кориандр 1 ч.л;
- черный перец 1 ч.л;
- чеснок 2-4 зубчика (лучше заменить на 1 ч.л. сушеного чеснока);
- растительное масло 2 ст.л.
Способ приготовления
В воду добавить соль, сахар, кориандр, лавровый лист, душистый и черный перец, гвоздику. Поставить на огонь и дать покипеть 5-10 минут.
Маринад полностью охладить до комнатной температуры. Положить в него мясо и оставить в холодильнике минимум на 8 часов, а лучше на сутки.
Мясо достать из маринада, обсушить бумажными полотенцами.
Смешать паприку, кориандр, черный перец и измельченный чеснок. Натереть этой смесью мясо со всех сторон. Мясо связать ниткой или лентой, которая идет в рукаве.
Положить мясо в рукав, зафиксировать края с обеих сторон, проколоть рукав. Запекать при температуре 180°С 1 час и 20 минут или 30 минут.
Готовому мясу дать отдохнуть 15-20 минут, потом можно достать из рукава.
Буженину можно есть в теплом виде или в холодном. В холодном виде буженину можно очень тонко нарезать для мясной нарезки или на бутерброды.
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