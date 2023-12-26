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Сочная, ароматная буженина по-домашнему в духовке к Новому году

26 декабря 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Мясная закуска на новогодний стол вместо колбасы — видео рецепт
Буженина по-домашнему. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусная и сочная буженина по-домашнему. Можно подать как горячее блюдо, а можно охладить и тонко нарезать в качестве мясной нарезки на праздничный стол на Новый год. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • мясо (свинина, говядина) 1 кг;
  • вода 1 литр;
  • соль 1 ст.л;
  • сахар 0,5 ст.л;
  • кориандр 1 горсть;
  • лавровый лист 1-2 шт;
  • душистый перец 6 горошин;
  • черный перец 12 горошин;
  • гвоздика 1 бутон.

Для смазывания буженины сверху: 

  • лавровый лист молотый 1/3 ч.л;
  • паприка 1 ч.л;
  • кориандр 1 ч.л;
  • черный перец 1 ч.л;
  • чеснок 2-4 зубчика (лучше заменить на 1 ч.л. сушеного чеснока);
  • растительное масло 2 ст.л.

Способ приготовления 

В воду добавить соль, сахар, кориандр, лавровый лист, душистый и черный перец, гвоздику. Поставить на огонь и дать покипеть 5-10 минут. 

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Маринад полностью охладить до комнатной температуры. Положить в него мясо и оставить в холодильнике минимум на 8 часов, а лучше на сутки.

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Кусок свинины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо достать из маринада, обсушить бумажными полотенцами.

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Смесь специй. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать паприку, кориандр, черный перец и измельченный чеснок. Натереть этой смесью мясо со всех сторон. Мясо связать ниткой или лентой, которая идет в рукаве.

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Свинина в специях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить мясо в рукав, зафиксировать края с обеих сторон, проколоть рукав. Запекать при температуре 180°С 1 час и 20 минут или 30 минут.

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Готовая буженина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому мясу дать отдохнуть 15-20 минут, потом можно достать из рукава.

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Готовая буженина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Буженину можно есть в теплом виде или в холодном. В холодном виде буженину можно очень тонко нарезать для мясной нарезки или на бутерброды. 

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