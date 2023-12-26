Мясная закуска на новогодний стол вместо колбасы — видео рецепт

Буженина по-домашнему. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусная и сочная буженина по-домашнему. Можно подать как горячее блюдо, а можно охладить и тонко нарезать в качестве мясной нарезки на праздничный стол на Новый год.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

Читайте также:

Вам понадобится:

мясо (свинина, говядина) 1 кг;

вода 1 литр;

соль 1 ст.л;

сахар 0,5 ст.л;

кориандр 1 горсть;

лавровый лист 1-2 шт;

душистый перец 6 горошин;

черный перец 12 горошин;

гвоздика 1 бутон.

Для смазывания буженины сверху:

лавровый лист молотый 1/3 ч.л;

паприка 1 ч.л;

кориандр 1 ч.л;

черный перец 1 ч.л;

чеснок 2-4 зубчика (лучше заменить на 1 ч.л. сушеного чеснока);

растительное масло 2 ст.л.

Способ приготовления

В воду добавить соль, сахар, кориандр, лавровый лист, душистый и черный перец, гвоздику. Поставить на огонь и дать покипеть 5-10 минут.

Приготовление маринада. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Маринад полностью охладить до комнатной температуры. Положить в него мясо и оставить в холодильнике минимум на 8 часов, а лучше на сутки.

Кусок свинины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо достать из маринада, обсушить бумажными полотенцами.

Смесь специй. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать паприку, кориандр, черный перец и измельченный чеснок. Натереть этой смесью мясо со всех сторон. Мясо связать ниткой или лентой, которая идет в рукаве.

Свинина в специях. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Положить мясо в рукав, зафиксировать края с обеих сторон, проколоть рукав. Запекать при температуре 180°С 1 час и 20 минут или 30 минут.

Готовая буженина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Готовому мясу дать отдохнуть 15-20 минут, потом можно достать из рукава.

Готовая буженина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Буженину можно есть в теплом виде или в холодном. В холодном виде буженину можно очень тонко нарезать для мясной нарезки или на бутерброды.

Ранее мы писали про рецепт лучшей закуски на Новый год 2024 и Рождество, которая съедается самой первой.

Также предлагаем ознакомиться с рецептом салата, который разметают первым со стола, потому что ему нет равных.

Рецепт мясной закуски на новогодний стол – получается, как шашлык.

Рецепт хрустящей и сочной моркови по-корейски — дополнит новогодний стол.

А еще предлагаем сохранить рецепт скумбрии от Гордона Рамзи, как в ресторане.