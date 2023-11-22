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Вкуснятина на завтрак за 15 минут – быстрый и вкусный рецепт из лаваша

22 ноября 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт вкусного завтрака за минуты — видео
Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Иногда мы голову ломаем, что приготовить на завтрак. Этот рецепт выручит в таких ситуациях. Очень быстрый и вкусный завтрак за 15 минут вместе с приготовлением, а в результате получается настоящая вкуснятина из лаваша. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • лаваш 1 шт;
  • яйцо 2 шт;
  • сыр 100 гр;
  • колбаса 100 гр;
  • помидор (или соленый огурец) около 60 гр;
  • соль; 
  • черный перец;
  • кунжут. 

Способ приготовления 

Из лаваша вырезать 2 лепешки диаметром, соответствующим диаметру сковороды.

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Нарезанная колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Сыр натереть на терке, помидор и колбасу (или любой другой мясной продукт) нарезать кубиками.

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Помидоры и колбаса. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Выложить одну лепешку на сковороду, сверху распределить половину сыра. 

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Лаваш для рецепта. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Два яйца взбить вилкой, посолить по вкусу (в зависимости от солености сыра). 

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Лаваш и тертый сыр. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Вылить яйца на лепешку. Сверху колбасу, помидоры и вторую часть сыра. 

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Начинка на лаваше. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Накрыть все второй лепешкой, немного придавить, оставить жариться 5 минут под крышкой. 

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Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По желанию смазать лепешку сверху оставшимся яйцом или водой и посыпать кунжутом.

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Готовый завтрак. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Через 5 минут перевернуть лепешку, жарить еще 4-5 минут под крышкой. 

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Лаваш с начинкой. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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