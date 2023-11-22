Рецепт вкусного завтрака за минуты — видео

Вкуснятина на завтрак за 15 минут – быстрый и вкусный рецепт из лаваша
Иногда мы голову ломаем, что приготовить на завтрак. Этот рецепт выручит в таких ситуациях. Очень быстрый и вкусный завтрак за 15 минут вместе с приготовлением, а в результате получается настоящая вкуснятина из лаваша.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- лаваш 1 шт;
- яйцо 2 шт;
- сыр 100 гр;
- колбаса 100 гр;
- помидор (или соленый огурец) около 60 гр;
- соль;
- черный перец;
- кунжут.
Способ приготовления
Из лаваша вырезать 2 лепешки диаметром, соответствующим диаметру сковороды.
Сыр натереть на терке, помидор и колбасу (или любой другой мясной продукт) нарезать кубиками.
Выложить одну лепешку на сковороду, сверху распределить половину сыра.
Два яйца взбить вилкой, посолить по вкусу (в зависимости от солености сыра).
Вылить яйца на лепешку. Сверху колбасу, помидоры и вторую часть сыра.
Накрыть все второй лепешкой, немного придавить, оставить жариться 5 минут под крышкой.
По желанию смазать лепешку сверху оставшимся яйцом или водой и посыпать кунжутом.
Через 5 минут перевернуть лепешку, жарить еще 4-5 минут под крышкой.
Раньше мы писали о рецепте завтрака за 15 минут из картофеля. Хрустящая картофельная лепешка на сковороде. Очень простой и быстрый рецепт, который оценят все любители хрустящей картошки. Этот рецепт гораздо проще, чем рецепт драников.
Также мы писали про рецепт конвертиков из лаваша всего за 10 минут.
Еще советуем ознакомиться с рецептом Шакшуки — великолепного завтрака родом из Израиля.
Читайте Новини.LIVE!