Суп со шпинатом и яйцами — рецепт приготовления с фото

Вкусный зимний шпинатный суп с яйцами
Для приготовления этого супа понадобится свежий или замороженный шпинат. Он придаст супу приятный вкус и обогатит витаминами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.
Вам понадобится:
- 15 г сливочного масла;
- 2 ст.л. растительного масла;
- 1 ст. л. муки;
- 1 ч.л. сладкой паприки;
- 2,5 л воды;
- 5 средних картофелин;
- 400 мл жирной сметаны;
- 300 г шпината;
- 5 яиц;
- укроп, соль, черный перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить яйца. Желток должен быть крутым.
Теперь на дно кастрюли с толстым дном кладем сливочное и растительное масло. Добавляем столовую ложку муки и быстро перемешиваем.
Теперь добавляем одну чайную ложку сладкой паприки и немного воды.
Добавляем картофель и еще немного воды. Добавить соль и перец, довести до кипения, готовить до готовности картофеля.
Добавить 400 мл сметаны и тщательно перемешать.
Затем добавляем листья шпината. Можно использовать замороженный.
Затем добавляем нарезанные вареные яйца, перемешать и можно подавать.
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