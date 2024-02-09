Суп со шпинатом и яйцами — рецепт приготовления с фото

Шпинатный суп с яйцом. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Для приготовления этого супа понадобится свежий или замороженный шпинат. Он придаст супу приятный вкус и обогатит витаминами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

15 г сливочного масла;

2 ст.л. растительного масла;

1 ст. л. муки;

1 ч.л. сладкой паприки;

2,5 л воды;

5 средних картофелин;

400 мл жирной сметаны;

300 г шпината;

5 яиц;

укроп, соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить яйца. Желток должен быть крутым.

Куриные яйца. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь на дно кастрюли с толстым дном кладем сливочное и растительное масло. Добавляем столовую ложку муки и быстро перемешиваем.

Приготовление супа. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем одну чайную ложку сладкой паприки и немного воды.

Добавление воды. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем картофель и еще немного воды. Добавить соль и перец, довести до кипения, готовить до готовности картофеля.

Картофель в супе. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавить 400 мл сметаны и тщательно перемешать.

Приготовление супа. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем добавляем листья шпината. Можно использовать замороженный.

Листья шпината. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем добавляем нарезанные вареные яйца, перемешать и можно подавать.

Шпинат и яйца. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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