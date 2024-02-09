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Вкусный зимний шпинатный суп с яйцами

9 февраля 2024 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Суп со шпинатом и яйцами — рецепт приготовления с фото
Шпинатный суп с яйцом. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Для приготовления этого супа понадобится свежий или замороженный шпинат. Он придаст супу приятный вкус и обогатит витаминами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна кухня with Nataliya Mashika.

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Вам понадобится:

  • 15 г сливочного масла;
  • 2 ст.л. растительного масла;
  • 1 ст. л. муки;
  • 1 ч.л. сладкой паприки;
  • 2,5 л воды;
  • 5 средних картофелин;
  • 400 мл жирной сметаны;
  • 300 г шпината;
  • 5 яиц;
  • укроп, соль, черный перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить яйца. Желток должен быть крутым.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь на дно кастрюли с толстым дном кладем сливочное и растительное масло. Добавляем столовую ложку муки и быстро перемешиваем.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Теперь добавляем одну чайную ложку сладкой паприки и немного воды.

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Добавление воды. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавляем картофель и еще немного воды. Добавить соль и перец, довести до кипения, готовить до готовности картофеля.

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Картофель в супе. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Добавить 400 мл сметаны и тщательно перемешать.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем добавляем листья шпината. Можно использовать замороженный.

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Листья шпината. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

Затем добавляем нарезанные вареные яйца, перемешать и можно подавать.

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Шпинат и яйца. Фото: YouTube @faynakuhnyawithnataliyamashika

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лайфхаки
яйца
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суп
шпинат

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