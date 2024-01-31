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Вкусный борщ без мяса — рецепт от черкасских хозяек

31 января 2024 05:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт вкусного постного борща — видео рецепт
Постный борщ. Фото: YouTube @user-Tetiana88
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это рецепт приготовления постного борща. Он получается не менее вкусный, чем с мясом, а благодаря фасоли питательный. Попробуйте перед приготовлением запечь свеклу, так будет гораздо вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусного Борща и к Борщу.

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Вам понадобится:

  • вода 3-5 л;
  • соль;
  • перец горошком;
  • лавровый лист;
  • фасоль (сваренная);
  • картофель 3-4 шт;
  • капуста;
  • свекла (вареная) 1 шт;
  • лук 1 шт;
  • морковь 1 шт;
  • перец красный болгарский 1 шт;
  • томатная паста (спелые помидоры без кожуры);
  • укроп;
  • петрушка;
  • чеснок.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить или запечь свеклу.

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Свекла и фасоль. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Фасоль залить водой и оставить на 6-8 часов. Варить до готовности.

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Морковь и лук. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Теперь нужно приготовить заправку. Для этого нужно нарезать мелко лук и пассеровать на растительном масле, добавить морковь, нарезанную небольшими кубиками, пассеровать 2-3 минуты, добавить томатную пасту, разведенную бульоном (или мелко нарезанные помидоры или микс томатной пасты и помидор).

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Морковь, лук и свекла. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Одновременно с томатной пастой добавить вареную и нарезанную небольшими кубиками свеклу, пассеровать 2-3 мин, добавить нарезанный болгарский перец и укроп, пассеровать 3-5 мин. Заправка готова.

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Картофель и капуста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кастрюлю налить воду, добавить соль, лавровый лист, перец черный горошком и довести до кипения.

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Укроп и чеснок. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кипящую воду добавить картофель (порезать кубиками), добавить капусту (порезать), на маленьком огне готовить до готовности картофеля, добавить заправку и вареную фасоль.

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Зажарка для борща. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В ступке хорошо растереть чеснок, зелень, перец (по желанию сало), дождаться мелкого кипения, добавить растертую смесь к борщу.

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Приготовление борща. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Довести до кипения и снять с огня.

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Готовый борщ. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Раньше мы писали об украинском суперфуде — вы будете поражены, когда узнаете, чем действительно полезна свекла.

Также мы писали о польском рецепте теплого салата из свеклы.

И традиционный украинский салат из свеклы.

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