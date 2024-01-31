Рецепт вкусного постного борща — видео рецепт

Вкусный борщ без мяса — рецепт от черкасских хозяек
Это рецепт приготовления постного борща. Он получается не менее вкусный, чем с мясом, а благодаря фасоли питательный. Попробуйте перед приготовлением запечь свеклу, так будет гораздо вкуснее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусного Борща и к Борщу.
Вам понадобится:
- вода 3-5 л;
- соль;
- перец горошком;
- лавровый лист;
- фасоль (сваренная);
- картофель 3-4 шт;
- капуста;
- свекла (вареная) 1 шт;
- лук 1 шт;
- морковь 1 шт;
- перец красный болгарский 1 шт;
- томатная паста (спелые помидоры без кожуры);
- укроп;
- петрушка;
- чеснок.
Способ приготовления
Сначала нужно сварить или запечь свеклу.
Фасоль залить водой и оставить на 6-8 часов. Варить до готовности.
Теперь нужно приготовить заправку. Для этого нужно нарезать мелко лук и пассеровать на растительном масле, добавить морковь, нарезанную небольшими кубиками, пассеровать 2-3 минуты, добавить томатную пасту, разведенную бульоном (или мелко нарезанные помидоры или микс томатной пасты и помидор).
Одновременно с томатной пастой добавить вареную и нарезанную небольшими кубиками свеклу, пассеровать 2-3 мин, добавить нарезанный болгарский перец и укроп, пассеровать 3-5 мин. Заправка готова.
В кастрюлю налить воду, добавить соль, лавровый лист, перец черный горошком и довести до кипения.
В кипящую воду добавить картофель (порезать кубиками), добавить капусту (порезать), на маленьком огне готовить до готовности картофеля, добавить заправку и вареную фасоль.
В ступке хорошо растереть чеснок, зелень, перец (по желанию сало), дождаться мелкого кипения, добавить растертую смесь к борщу.
Довести до кипения и снять с огня.
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