Рецепт вкусного постного борща — видео рецепт

Постный борщ. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Это рецепт приготовления постного борща. Он получается не менее вкусный, чем с мясом, а благодаря фасоли питательный. Попробуйте перед приготовлением запечь свеклу, так будет гораздо вкуснее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусного Борща и к Борщу.

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Вам понадобится:

вода 3-5 л;

соль;

перец горошком;

лавровый лист;

фасоль (сваренная);

картофель 3-4 шт;

капуста;

свекла (вареная) 1 шт;

лук 1 шт;

морковь 1 шт;

перец красный болгарский 1 шт;

томатная паста (спелые помидоры без кожуры);

укроп;

петрушка;

чеснок.

Способ приготовления

Сначала нужно сварить или запечь свеклу.

Свекла и фасоль. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Фасоль залить водой и оставить на 6-8 часов. Варить до готовности.

Морковь и лук. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Теперь нужно приготовить заправку. Для этого нужно нарезать мелко лук и пассеровать на растительном масле, добавить морковь, нарезанную небольшими кубиками, пассеровать 2-3 минуты, добавить томатную пасту, разведенную бульоном (или мелко нарезанные помидоры или микс томатной пасты и помидор).

Морковь, лук и свекла. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Одновременно с томатной пастой добавить вареную и нарезанную небольшими кубиками свеклу, пассеровать 2-3 мин, добавить нарезанный болгарский перец и укроп, пассеровать 3-5 мин. Заправка готова.

Картофель и капуста. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кастрюлю налить воду, добавить соль, лавровый лист, перец черный горошком и довести до кипения.

Укроп и чеснок. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В кипящую воду добавить картофель (порезать кубиками), добавить капусту (порезать), на маленьком огне готовить до готовности картофеля, добавить заправку и вареную фасоль.

Зажарка для борща. Фото: YouTube @user-Tetiana88

В ступке хорошо растереть чеснок, зелень, перец (по желанию сало), дождаться мелкого кипения, добавить растертую смесь к борщу.

Приготовление борща. Фото: YouTube @user-Tetiana88

Довести до кипения и снять с огня.

Готовый борщ. Фото: YouTube @user-Tetiana88

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