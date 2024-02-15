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Вкусная пряность к чаю, способная защитить от простуды в зимний период

15 февраля 2024 06:45
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Янина Томенко
Редактор
С чем пить чай, чтобы защитить организм от простуды
Девушка с чаем. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Зимний период приносит не только холода, но и угрозу простуды. Однако, есть простое и вкусное решение, способное укрепить иммунитет и согреть вас изнутри. Речь идет о пряном имбире, который не только добавляет неповторимый вкус, но и обладает защитными свойствами от простуды.

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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Корень имбиря – настоящий натуральный чудотворец среди пряностей. Обладая множеством ценных качеств, он является настоящим кладом для здоровья.

Имбирь обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, способствует улучшению пищеварения, снижает тошноту и рвоту, укрепляет иммунитет, а также повышает тонус и энергию. Незаменимый ингредиент как в кулинарии, так и в народной медицине, корень имбиря – это истинное богатство для здоровья. 

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Чай с имбирем. Фото: Freepik

Имбирь содержит разнообразные витамины и минералы, в том числе:

  • Витамин С. Этот витамин является мощным антиоксидантом, который помогает укрепить иммунитет и защищает организм от вредного воздействия свободных радикалов.
  • Витамины группы В. В имбире присутствуют различные витамины из группы В, такие как B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (ниацин), B5 (пантотеновая кислота) и B6 (пиридоксин), которые важны для нормального функционирования метаболизма, нервной системы и процессов обмена веществ.
  • Витамин Е. Этот витамин играет роль антиоксиданта и помогает защищать клетки от повреждений, поддерживая здоровье кожи и иммунной системы.
  • Витамин К. Витамин К необходим для нормального свертывания крови и поддержания здоровья костей.
  • Минералы. Имбирь также содержит минералы, включая калий, марганец, медь и магний, которые важны для поддержания здоровья сердца, мышц и костей.

Этот корень является полезным и питательным продуктом, который можно включить в свой рацион для поддержания общего здоровья и благополучия.

Чай с имбирем от простуды 

Чай с имбирем может помочь в борьбе с простудой. Имбирь обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые могут помочь укрепить иммунную систему и смягчить симптомы простуды, такие как боль в горле, заложенность носа и кашель. Кроме того, теплый напиток может помочь увлажнить горло и облегчить дыхание.

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Чай с имбирем. Фото: Freepik

Добавление имбиря в чай усиливает его целебные свойства, делая его еще более эффективным средством против простуды. Кроме того, аромат и вкус имбиря могут принести удовольствие и создать ощущение комфорта во время болезни. 

Однако важно помнить, что чай с имбирем не является лекарством, и его следует использовать как часть комплексного подхода к лечению простуды, включая отдых, питание и прием других лекарственных средств, при необходимости.

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еда
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лайфхаки
чай
витамины
простуда
иммунитет
имбирь

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