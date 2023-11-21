Простой способ приготовления ужина с картофелем и салом — видео рецепт

Вкусный картофель с копченым салом от закарпатской хозяйки
Такой картофель с салом оценит каждый украинец. Ароматное и вкусное блюдо, которое подойдет на обед, ужин или даже к праздничному столу. Обязательно попробуйте приготовить картофель по этому рецепту.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.
Вам понадобится:
- картофель 1-1,5 кг;
- морковь 2-3 шт;
- лук 2 шт;
- сало копченое;
- соль;
- перец;
- сладкая паприка 1 ч. ложка;
- растительное масло 3-4 ст. ложки;
- зелень укропа или петрушки.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать картофель и морковь на крупные кубики.
Также нужно мелко нарезать лук и копченое сало на небольшие ломтики.
Также понадобится зелень укропа, соль, сладкая паприка и черный молотый перец.
В кастрюлю добавляем картофель, морковь, лук, копченое сало и все специи. Добавляем растительное масло, все тщательно перемешиваем.
Добавляем воду и тушим под закрытой крышкой до готовности. Нужно, чтобы картофель хорошо разварился.
В конце добавляем укроп, все тщательно перемешать и можно подавать к столу.
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