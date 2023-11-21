Простой способ приготовления ужина с картофелем и салом — видео рецепт

Картофель с копченым салом. Фото: YouTube @olga_salkay

Такой картофель с салом оценит каждый украинец. Ароматное и вкусное блюдо, которое подойдет на обед, ужин или даже к праздничному столу. Обязательно попробуйте приготовить картофель по этому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.

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Вам понадобится:

картофель 1-1,5 кг;

морковь 2-3 шт;

лук 2 шт;

сало копченое;

соль;

перец;

сладкая паприка 1 ч. ложка;

растительное масло 3-4 ст. ложки;

зелень укропа или петрушки.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель и морковь на крупные кубики.

Картофель и морковь. Фото: YouTube @olga_salkay

Также нужно мелко нарезать лук и копченое сало на небольшие ломтики.

Добавление сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Также понадобится зелень укропа, соль, сладкая паприка и черный молотый перец.

Добавление воды. Фото: YouTube @olga_salkay

В кастрюлю добавляем картофель, морковь, лук, копченое сало и все специи. Добавляем растительное масло, все тщательно перемешиваем.

Добавление зелени. Фото: YouTube @olga_salkay

Добавляем воду и тушим под закрытой крышкой до готовности. Нужно, чтобы картофель хорошо разварился.

Картофель с салом. Фото: YouTube @olga_salkay

В конце добавляем укроп, все тщательно перемешать и можно подавать к столу.

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