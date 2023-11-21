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Вкусный картофель с копченым салом от закарпатской хозяйки

21 ноября 2023 07:15
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Простой способ приготовления ужина с картофелем и салом — видео рецепт
Картофель с копченым салом. Фото: YouTube @olga_salkay
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Такой картофель с салом оценит каждый украинец. Ароматное и вкусное блюдо, которое подойдет на обед, ужин или даже к праздничному столу. Обязательно попробуйте приготовить картофель по этому рецепту.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Закарпатская хозяйка.

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Вам понадобится:

  • картофель 1-1,5 кг;
  • морковь 2-3 шт;
  • лук 2 шт;
  • сало копченое;
  • соль;
  • перец;
  • сладкая паприка 1 ч. ложка;
  • растительное масло 3-4 ст. ложки;
  • зелень укропа или петрушки.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать картофель и морковь на крупные кубики.

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Картофель и морковь. Фото: YouTube @olga_salkay

Также нужно мелко нарезать лук и копченое сало на небольшие ломтики.

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Добавление сала. Фото: YouTube @olga_salkay

Также понадобится зелень укропа, соль, сладкая паприка и черный молотый перец.

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Добавление воды. Фото: YouTube @olga_salkay

В кастрюлю добавляем картофель, морковь, лук, копченое сало и все специи. Добавляем растительное масло, все тщательно перемешиваем.

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Добавление зелени. Фото: YouTube @olga_salkay

Добавляем воду и тушим под закрытой крышкой до готовности. Нужно, чтобы картофель хорошо разварился.

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Картофель с салом. Фото: YouTube @olga_salkay

В конце добавляем укроп, все тщательно перемешать и можно подавать к столу.

Раньше мы писали о том, как приготовить копченое сало в домашних условиях по карпатскому рецепту.

Или сало по-гуцульски по карпатскому рецепту, оно настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить.

Еще мы писали о самом вкусном рецепте сала по-украински, проверенном годами.

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