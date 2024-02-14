Сколько времени можно хранить куриное филе в холодильнике

Куриное филе. Фото: Freepik

Сколько времени на самом деле можно хранить сырое куриное филе в холодильнике, прежде чем использовать его или выбросить. Давайте рассмотрим, как правильно хранить мясо курицы и как определить, когда оно становится непригодным для употребления.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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Следуя рекомендациям по хранению и использованию, можно быть уверенным в безопасности и свежести сырого куриного филе.

Куриное филе. Фото: Freepik

Сырое куриное филе следует хранить в холодильнике, чтобы предотвратить размножение бактерий и сохранить его свежесть. Вот несколько рекомендаций по хранению и сроку годности.

Упаковка

Если куриное филе приобретено в упаковке из магазина, оставьте его в этой упаковке до момента использования. Если упаковка повреждена или прорвана, переложите филе в пластиковый пакет или контейнер, который можно плотно закрыть.

Холодильник

Поместите упакованное куриное филе в самую нижнюю часть холодильника, где обычно находится самая низкая температура. Храните его при температуре от 0°C до 4°C.

Куриное филе. Фото: Freepik

Разделение от других продуктов

Следите за тем, чтобы куриное филе было отделено от других продуктов в холодильнике, чтобы предотвратить перекрестное загрязнение.

Срок годности

Сырое куриное филе обычно хранится в холодильнике до 1-2 дней после приобретения. Хотя оно может оставаться безопасным для употребления в течение нескольких дней, рекомендуется использовать его как можно скорее, чтобы избежать риска заражения бактериями.

Есть несколько признаков, по которым можно определить, что куриное сырое филе испортилось и не пригодно к употреблению.

Изменение цвета

Свежее куриное филе должно иметь розоватый или светло-розовый оттенок. Если филе стало серым или коричневым, это может быть признаком несвежести или даже начала разложения.

Запах мяса

Несвежее куриное филе может иметь неприятный запах, который отличается от нормального запаха свежего мяса. Запах гнили, кислоты или аммиака может указывать на то, что филе испортилось.

Куриное филе. Фото: Freepik

Консистенция куриного филе

Свежее куриное филе должно иметь упругую и смачиваемую текстуру. Если филе становится липким, влажным или слипается в кучку, это может быть признаком начала разложения.

Внешние признаки

Обратите внимание на видимые признаки повреждения или контаминации. Появление пятен, плесени, пены или выделений жидкости из упаковки также может указывать на несвежесть или порчу продукта.

Если вы замечаете любой из этих признаков, лучше всего выбросить куриное филе, чтобы избежать риска заболевания пищевой инфекцией. Важно помнить, что безопасность пищи должна всегда быть приоритетом, и если есть сомнения в свежести или качестве продукта, лучше не рисковать и не употреблять его.

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