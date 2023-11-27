Замечательная выпечка ко Дню Святого Николая — видео рецепт

Творожный рождественский штоллен ко Дню Святого Николая
Штоллен — традиционная немецкая выпечка. Для тех кто не дружит с дрожжевой выпечкой делимся более простым и очень вкусным рецептом творожного штоллена без дрожжей. Сухофрукты берите любые по вкусу.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.
Вам понадобится:
- мука 400 г;
- разрыхлитель для теста 10 г;
- сахарный песок 100 г;
- творог (не зернистый) 200 г;
- размягченное сливочное масло 200 г;
- фундук жареный 150 г;
- цукаты папайи 50 г;
- вяленая клюква 100 г;
- курага 100 г;
- ванильный экстракт 1 ч.л;
- цедра одного апельсина;
- ром или ароматное белое вино 100 мл;
- сахарная пудра 50 г.
Способ приготовления
Сухофрукты измельчить до размера вяленой клюквы, сложить в одну миску и залить спиртным. Миску с сухофруктами накрыть пищевой плёнкой и оставить на час, а в идеале на ночь.
Натереть на мелкой терке цедру одного апельсина.
Просеять муку и разрыхлитель в большую миску, в которой вы намерены замешивать тесто для штоллена. Можно использовать кухонный комбайн, или сделать все вручную.
В эту же миску добавить размягченное сливочное масло(150 г), творог, сахар, цедру и ванильный экстракт. Тщательно всё перемешать, затем добавить орехи, сухофрукты. Ещё раз хорошенько всё перемешать.
Из теста вылепить овал длиной почти на ширину листа для выпекания, раскатать его скалкой. По одной стороне условно отделить одну треть и прижать скалку, чтобы образовалось небольшое углубление. Загнуть меньшую часть штоллена на большую в виде книжки, это традиционная форма немецкого штоллена.
Формировать удобно сразу на противне застеленным пекарской бумагой. Или можно сформировать более упрощенным вариантом, как показано на видео.
Выпекать штоллен в течение 45 минут при 180 градусах. Готовый штоллен достать из духовки и, пока он ещё горячий, смазать оставшимся растопленным сливочным маслом (50 мл) и обильно посыпать сахарной пудрой.
Штоллен можно долгое время (до одного месяца) хранить завернутыми в пергаментную бумагу. Говорят, что он от этого становится ещё вкуснее.
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