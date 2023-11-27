Замечательная выпечка ко Дню Святого Николая — видео рецепт

Творожный штоллен. Фото: YouTube @evadaren

Штоллен — традиционная немецкая выпечка. Для тех кто не дружит с дрожжевой выпечкой делимся более простым и очень вкусным рецептом творожного штоллена без дрожжей. Сухофрукты берите любые по вкусу.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Eva Daren.

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Вам понадобится:

мука 400 г;

разрыхлитель для теста 10 г;

сахарный песок 100 г;

творог (не зернистый) 200 г;

размягченное сливочное масло 200 г;

фундук жареный 150 г;

цукаты папайи 50 г;

вяленая клюква 100 г;

курага 100 г;

ванильный экстракт 1 ч.л;

цедра одного апельсина;

ром или ароматное белое вино 100 мл;

сахарная пудра 50 г.

Способ приготовления

Сухофрукты измельчить до размера вяленой клюквы, сложить в одну миску и залить спиртным. Миску с сухофруктами накрыть пищевой плёнкой и оставить на час, а в идеале на ночь.

Сливочное масло. Фото: YouTube @evadaren

Натереть на мелкой терке цедру одного апельсина.

Добавление сухофруктов. Фото: YouTube @evadaren

Просеять муку и разрыхлитель в большую миску, в которой вы намерены замешивать тесто для штоллена. Можно использовать кухонный комбайн, или сделать все вручную.

Приготовление теста. Фото: YouTube @evadaren

В эту же миску добавить размягченное сливочное масло(150 г), творог, сахар, цедру и ванильный экстракт. Тщательно всё перемешать, затем добавить орехи, сухофрукты. Ещё раз хорошенько всё перемешать.

Форма штоллена. Фото: YouTube @evadaren

Из теста вылепить овал длиной почти на ширину листа для выпекания, раскатать его скалкой. По одной стороне условно отделить одну треть и прижать скалку, чтобы образовалось небольшое углубление. Загнуть меньшую часть штоллена на большую в виде книжки, это традиционная форма немецкого штоллена.

Готовый штоллен. Фото: YouTube @evadaren

Формировать удобно сразу на противне застеленным пекарской бумагой. Или можно сформировать более упрощенным вариантом, как показано на видео.

Готовый штоллен. Фото: YouTube @evadaren

Выпекать штоллен в течение 45 минут при 180 градусах. Готовый штоллен достать из духовки и, пока он ещё горячий, смазать оставшимся растопленным сливочным маслом (50 мл) и обильно посыпать сахарной пудрой.

Готовый штоллен. Фото: YouTube @evadaren

Штоллен можно долгое время (до одного месяца) хранить завернутыми в пергаментную бумагу. Говорят, что он от этого становится ещё вкуснее.

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