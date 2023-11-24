Быстрый рецепт приготовления сельди под шубой — видео

Селедка под шубой. Фото: YouTube @homecuisine11

До новогодних праздников осталось не так уж много времени. Советуем уже сохранять рецепты праздничных салатов и блюд. Попытайтесь приготовить селедку под шубой по этому рецепту, ведь представить новогодний стол без этого салата трудно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня.

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Вам понадобится:

сельдь;

лук;

масло;

уксус;

майонез;

свеклу (свеклу обязательно варим отдельно);

морковь;

картофель (вареный).

Способ приготовления

Сначала нужно сварить все овощи. Свеклу обязательно варим раздельно, это важно. Овощи очистить.

Овощи и сельдь. Фото: YouTube @homecuisine11

Сельдь нужно очистить и нарезать на мелкие кубики.

Нарезанная сельдь. Фото: YouTube @homecuisine11

Лук нужно мелко порезать и добавить к рыбе. Все тщательно перемешать. Добавляем уксус и растительное масло.

Сельдь и лук. Фото: YouTube @homecuisine11

Первым слоем выкладываем рыбу с луком и добавляем слой майонезом.

Натертый картофель. Фото: YouTube @homecuisine11

Сверху нужно натереть слой картофеля. Снова добавляем слой майонезом.

Натертая морковь. Фото: YouTube @homecuisine11

Далее нужно натереть шао моркови и добавить майонез.

Морковь и майонез. Фото: YouTube @homecuisine11

Сверху добавляем слой натертой свеклы. Также все смазать майонезом.

Натертая свекла. Фото: YouTube @homecuisine11

Дать салату настояться и можно подавать к столу.

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