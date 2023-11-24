Быстрый рецепт приготовления сельди под шубой — видео

Быстрый вариант приготовления сельди под шубой к Новому году 2024
До новогодних праздников осталось не так уж много времени. Советуем уже сохранять рецепты праздничных салатов и блюд. Попытайтесь приготовить селедку под шубой по этому рецепту, ведь представить новогодний стол без этого салата трудно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня.
Вам понадобится:
- сельдь;
- лук;
- масло;
- уксус;
- майонез;
- свеклу (свеклу обязательно варим отдельно);
- морковь;
- картофель (вареный).
Способ приготовления
Сначала нужно сварить все овощи. Свеклу обязательно варим раздельно, это важно. Овощи очистить.
Сельдь нужно очистить и нарезать на мелкие кубики.
Лук нужно мелко порезать и добавить к рыбе. Все тщательно перемешать. Добавляем уксус и растительное масло.
Первым слоем выкладываем рыбу с луком и добавляем слой майонезом.
Сверху нужно натереть слой картофеля. Снова добавляем слой майонезом.
Далее нужно натереть шао моркови и добавить майонез.
Сверху добавляем слой натертой свеклы. Также все смазать майонезом.
Дать салату настояться и можно подавать к столу.
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