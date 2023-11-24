Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Быстрый вариант приготовления сельди под шубой к Новому году 2024 arrow

Быстрый вариант приготовления сельди под шубой к Новому году 2024

24 ноября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Быстрый рецепт приготовления сельди под шубой — видео
Селедка под шубой. Фото: YouTube @homecuisine11
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

До новогодних праздников осталось не так уж много времени. Советуем уже сохранять рецепты праздничных салатов и блюд. Попытайтесь приготовить селедку под шубой по этому рецепту, ведь представить новогодний стол без этого салата трудно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Домашняя кухня.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сельдь;
  • лук;
  • масло;
  • уксус;
  • майонез;
  • свеклу (свеклу обязательно варим отдельно);
  • морковь;
  • картофель (вареный).

Способ приготовления

Сначала нужно сварить все овощи. Свеклу обязательно варим раздельно, это важно. Овощи очистить.

null
Овощи и сельдь. Фото: YouTube @homecuisine11

Сельдь нужно очистить и нарезать на мелкие кубики.

null
Нарезанная сельдь. Фото: YouTube @homecuisine11

Лук нужно мелко порезать и добавить к рыбе. Все тщательно перемешать. Добавляем уксус и растительное масло.

null
Сельдь и лук. Фото: YouTube @homecuisine11

Первым слоем выкладываем рыбу с луком и добавляем слой майонезом.

null
Натертый картофель. Фото: YouTube @homecuisine11

Сверху нужно натереть слой картофеля. Снова добавляем слой майонезом.

null
Натертая морковь. Фото: YouTube @homecuisine11

Далее нужно натереть шао моркови и добавить майонез.

null
Морковь и майонез. Фото: YouTube @homecuisine11

Сверху добавляем слой натертой свеклы. Также все смазать майонезом.

null
Натертая свекла. Фото: YouTube @homecuisine11

Дать салату настояться и можно подавать к столу.

Раньше мы писали о рецепте вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также рекомендуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Новость с видео

20:56 Земля получила лазерное сообщение из глубин космоса — что ждет человечество

Актуальное по теме