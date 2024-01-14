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Быстрый рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту

14 января 2024 08:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт для любителей наполеона — видео
Торт "наполеон". Фото: YouTube @sweetliferecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Торт "Наполеон" является одним из любимых тортов для многих людей. Классический рецепт этой выпечки занимает довольно таки много времени, предлагаем вам ознакомиться с быстрым способом приготовления этого торта, но не менее вкусным.  

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • 1 кг готовое бездрожжевое слоеное тесто;
  • 400 мл молока;
  • 180 гр сахара;
  • 1 крупное яйцо;
  • 200 мл сливок для взбивания;
  • 100 гр сливочного масла;
  • 3 ст л с горкой крахмала кукурузного. 

Способ приготовления 

Для этого торта понадобится слоеное тесто. Его необходимо нарезать на полоски. 

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Слоеное тесто. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Полоски из слоеного теста выкладываем на противень и запекаем при 200°С на протяжении 15-20 минут. 

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Слоеное тесто. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь приступим к приготовлению крема. Для этого в кастрюлю наливаем молоко, ставим на плиту на средний огонь. 

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Молоко в сотейнике. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее нужно смешать яйца, сахар и крахмал. Кукурузный крахмал можно заменить на картофельный. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Кипящее молоко вливаем тонкой струей в смесь из яиц и крахмала. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ставим крем на огонь и варим до загустения, постоянно помешивая. Когда крем загустеет добавляем сливочное масло. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь классический заварной крем нужно остудить. Тем временем взбиваем сливки. Далее в сливки добавляем охлажденный заварной крем. 

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Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь этим кремом промазываем наши полоски из слоеного теста. 

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Коржи в креме. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Когда крем и коржи закончились, обматываем все пищевой пленкой и ставим в холодильник для пропитывания на пару часов или на ночь. 

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Коржи в креме. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее достаем торт, смазываем кремом и украшаем крошкой из слоеного теста. 

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Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Торт готов. Он получается очень красивым в разрезе. 

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Торт "Наполеон". Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ранее мы писали про рецепт простой выпечки к чаю за 10 минут

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырская изба". 

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Наполеон

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