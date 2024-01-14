Идеальный рецепт для любителей наполеона — видео

Быстрый рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту
Торт "Наполеон" является одним из любимых тортов для многих людей. Классический рецепт этой выпечки занимает довольно таки много времени, предлагаем вам ознакомиться с быстрым способом приготовления этого торта, но не менее вкусным.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 1 кг готовое бездрожжевое слоеное тесто;
- 400 мл молока;
- 180 гр сахара;
- 1 крупное яйцо;
- 200 мл сливок для взбивания;
- 100 гр сливочного масла;
- 3 ст л с горкой крахмала кукурузного.
Способ приготовления
Для этого торта понадобится слоеное тесто. Его необходимо нарезать на полоски.
Полоски из слоеного теста выкладываем на противень и запекаем при 200°С на протяжении 15-20 минут.
Теперь приступим к приготовлению крема. Для этого в кастрюлю наливаем молоко, ставим на плиту на средний огонь.
Далее нужно смешать яйца, сахар и крахмал. Кукурузный крахмал можно заменить на картофельный.
Кипящее молоко вливаем тонкой струей в смесь из яиц и крахмала.
Ставим крем на огонь и варим до загустения, постоянно помешивая. Когда крем загустеет добавляем сливочное масло.
Теперь классический заварной крем нужно остудить. Тем временем взбиваем сливки. Далее в сливки добавляем охлажденный заварной крем.
Теперь этим кремом промазываем наши полоски из слоеного теста.
Когда крем и коржи закончились, обматываем все пищевой пленкой и ставим в холодильник для пропитывания на пару часов или на ночь.
Далее достаем торт, смазываем кремом и украшаем крошкой из слоеного теста.
Торт готов. Он получается очень красивым в разрезе.
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