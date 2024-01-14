Идеальный рецепт для любителей наполеона — видео

Торт "наполеон". Фото: YouTube @sweetliferecipe

Торт "Наполеон" является одним из любимых тортов для многих людей. Классический рецепт этой выпечки занимает довольно таки много времени, предлагаем вам ознакомиться с быстрым способом приготовления этого торта, но не менее вкусным.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.

Читайте также:

Вам понадобится:

1 кг готовое бездрожжевое слоеное тесто;

400 мл молока;

180 гр сахара;

1 крупное яйцо;

200 мл сливок для взбивания;

100 гр сливочного масла;

3 ст л с горкой крахмала кукурузного.

Способ приготовления

Для этого торта понадобится слоеное тесто. Его необходимо нарезать на полоски.

Слоеное тесто. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Полоски из слоеного теста выкладываем на противень и запекаем при 200°С на протяжении 15-20 минут.

Слоеное тесто. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь приступим к приготовлению крема. Для этого в кастрюлю наливаем молоко, ставим на плиту на средний огонь.

Молоко в сотейнике. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее нужно смешать яйца, сахар и крахмал. Кукурузный крахмал можно заменить на картофельный.

Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Кипящее молоко вливаем тонкой струей в смесь из яиц и крахмала.

Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ставим крем на огонь и варим до загустения, постоянно помешивая. Когда крем загустеет добавляем сливочное масло.

Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь классический заварной крем нужно остудить. Тем временем взбиваем сливки. Далее в сливки добавляем охлажденный заварной крем.

Приготовление крема. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь этим кремом промазываем наши полоски из слоеного теста.

Коржи в креме. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Когда крем и коржи закончились, обматываем все пищевой пленкой и ставим в холодильник для пропитывания на пару часов или на ночь.

Коржи в креме. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее достаем торт, смазываем кремом и украшаем крошкой из слоеного теста.

Приготовление торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Торт готов. Он получается очень красивым в разрезе.

Торт "Наполеон". Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ранее мы писали про рецепт простой выпечки к чаю за 10 минут.

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырская изба".