Украинский борщ. Фото: Freepik

Искусственный интеллект сгенерировал идеальный рецепт борща. Мы спросили у ChatGPT, как бы он приготовил борщ, если бы был человеком. Советуем ознакомиться, какой же способ приготовления традиционного украинского блюда выбрал ИИ.

Об этом сообщили Новини.LIVE.

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"Если бы я был человеком со вкусовыми предпочтениями, то сложно предсказать, что мне могло бы понравиться, поскольку вкус очень субъективен и зависит от конкретного человека. Однако, учитывая популярность традиционного украинского борща и его уникальное сочетание вкусов, я мог бы найти его привлекательным", — ответил ChatGPT на вопрос понравился ли бы ему борщ.

Украинский борщ. Фото: Freepik

Он добавил, что сочетание сладкой свеклы, пикантного мяса (если оно есть) и разнообразных овощей может создать хорошо сбалансированное и сытное блюдо. А слегка терпкая нотка сметаны, которую часто подают, может стать приятным штрихом.

Рецепт традиционного украинского борща от искусственного интеллекта

Украинский борщ. Фото: Freepik

Вам понадобится:

2 средние свеклы, очищенные и натертые на терке;

1 большая луковица, мелко нарезанная;

2 моркови, очищенные и натертые на терке;

2 картофелины, очищенные и нарезанные кубиками;

1/2 небольшой капусты, нашинкованной;

1 стакан фасоли, очищенной и промытой (по желанию);

1 банка (15 унций) нарезанных кубиками помидоров (или 2-3 свежих помидора, нарезанных);

1/2 стакана томатной пасты;

1/4 стакана растительного масла;

4 стакана говяжьего или овощного бульона;

2 зубчика чеснока;

1 лавровый лист;

соль и перец по вкусу;

свежий укроп и сметана для подачи.

Способ приготовления

1. В большой кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до полупрозрачности.

2. Добавьте в кастрюлю натертые свеклу и морковь. Готовьте около 5-7 минут, пока овощи не станут немного мягче, а свекла не потеряет свой цвет.

3. Добавьте томатную пасту и готовьте еще 2-3 минуты.

4. Добавьте в кастрюлю нарезанный кубиками картофель, нашинкованную капусту, фасоль (если используется), нарезанные кубиками помидоры, измельченный чеснок и лавровый лист. Хорошо перемешайте.

5. Влейте бульон и доведите смесь до кипения. Как только закипит, уменьшите огонь и накройте кастрюлю. Варите около 20-25 минут или пока все овощи не станут мягкими.

6. Приправьте борщ солью и перцем по вкусу.

7. Достаньте лавровый лист и выбросьте его.

8. Подавайте борщ горячим, украсив свежим укропом и сметаной.

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