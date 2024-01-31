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Искусственный интеллект сгенерировал идеальный рецепт борща

31 января 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Борща на основе всех рецептов
Украинский борщ. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Искусственный интеллект сгенерировал идеальный рецепт борща. Мы спросили у ChatGPT, как бы он приготовил борщ, если бы был человеком. Советуем ознакомиться, какой же способ приготовления традиционного украинского блюда выбрал ИИ.

Об этом сообщили Новини.LIVE. 

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"Если бы я был человеком со вкусовыми предпочтениями, то сложно предсказать, что мне могло бы понравиться, поскольку вкус очень субъективен и зависит от конкретного человека. Однако, учитывая популярность традиционного украинского борща и его уникальное сочетание вкусов, я мог бы найти его привлекательным", — ответил ChatGPT на вопрос понравился ли бы ему борщ. 

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Украинский борщ. Фото: Freepik

Он добавил, что сочетание сладкой свеклы, пикантного мяса (если оно есть) и разнообразных овощей может создать хорошо сбалансированное и сытное блюдо. А слегка терпкая нотка сметаны, которую часто подают, может стать приятным штрихом.

Рецепт традиционного украинского борща от искусственного интеллекта

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Украинский борщ. Фото: Freepik

Вам понадобится: 

  • 2 средние свеклы, очищенные и натертые на терке;
  • 1 большая луковица, мелко нарезанная;
  • 2 моркови, очищенные и натертые на терке;
  • 2 картофелины, очищенные и нарезанные кубиками;
  • 1/2 небольшой капусты, нашинкованной;
  • 1 стакан фасоли, очищенной и промытой (по желанию);
  • 1 банка (15 унций) нарезанных кубиками помидоров (или 2-3 свежих помидора, нарезанных);
  • 1/2 стакана томатной пасты;
  • 1/4 стакана растительного масла;
  • 4 стакана говяжьего или овощного бульона;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 лавровый лист;
  • соль и перец по вкусу;
  • свежий укроп и сметана для подачи. 

Способ приготовления 

1. В большой кастрюле разогрейте растительное масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжарьте до полупрозрачности.

2. Добавьте в кастрюлю натертые свеклу и морковь. Готовьте около 5-7 минут, пока овощи не станут немного мягче, а свекла не потеряет свой цвет.

3. Добавьте томатную пасту и готовьте еще 2-3 минуты.

4. Добавьте в кастрюлю нарезанный кубиками картофель, нашинкованную капусту, фасоль (если используется), нарезанные кубиками помидоры, измельченный чеснок и лавровый лист. Хорошо перемешайте.

5. Влейте бульон и доведите смесь до кипения. Как только закипит, уменьшите огонь и накройте кастрюлю. Варите около 20-25 минут или пока все овощи не станут мягкими.

6. Приправьте борщ солью и перцем по вкусу.

7. Достаньте лавровый лист и выбросьте его.

8. Подавайте борщ горячим, украсив свежим укропом и сметаной.

Ранее мы писали об украинском суперфуде — вы будете поражены, когда узнаете, чем действительно полезна свекла.

Также мы писали о польском рецепте теплого салата из свеклы.

И традиционный украинский салат из свеклы.

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украинский борщ
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