Сохраняйте рецепт торта без выпечки — видео

Шоколадный торт. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Этот шоколадный торт готовится очень быстро, а самое главное для него не потребуется термическая обработка. Обязательно попробуйте повторить, вам точно понравится простота этого рецепта, а его вкус непременно порадует.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

800 г печенья;

100 г орехов;

200 г сахара;

60 г какао;

240 мл воды;

150 г сливочного масла;

2 ч.л. ванильного сахара;

120 г сливок (33% жира);

120 г шоколада.

Способ приготовления

Сначала необходимо взять печень и поломать его на кусочки. К печенью добавить обжаренные грецкие орехи.

Печенье для торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее берем какао, сахар, ванильный сахар и добавляем воду. Тщательно перемешать.

Какао и вода. Фото: YouTube @sweetliferecipe

К этой массе добавляем сливочное масло и отправляем на средний огонь.

Сливочное масло. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Постоянно помешивая доводим шоколадная массу до кипения.

Шоколадная масса. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Выливаем шоколадную массу к печенью, все тщательно перемешать.

Шоколадная масса и печенье. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Выкладываем печенье в форму. Все разравниваем.

Масса из печенья. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь необходимо приготовить шоколадную глазурь. Добавляем к сливкам шоколад, растопить на огне.

Шоколад и сливки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Заливаем торт шоколадной глазурью.

Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Украшаем орехами и можно подавать на стол.

Шоколадный торт. Фото: YouTube @sweetliferecipe

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