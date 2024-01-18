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Шоколадный торт без выпечки за 10 минут

18 января 2024 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сохраняйте рецепт торта без выпечки — видео
Шоколадный торт. Фото: YouTube @sweetliferecipe
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот шоколадный торт готовится очень быстро, а самое главное для него не потребуется термическая обработка. Обязательно попробуйте повторить, вам точно понравится простота этого рецепта, а его вкус непременно порадует. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук

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Вам понадобится: 

  • 800 г печенья;
  • 100 г орехов;
  • 200 г сахара;
  • 60 г какао;
  • 240 мл воды;
  • 150 г сливочного масла;
  • 2 ч.л. ванильного сахара;
  • 120 г сливок (33% жира);
  • 120 г шоколада. 

Способ приготовления 

Сначала необходимо взять печень и поломать его на кусочки. К печенью добавить обжаренные грецкие орехи.

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Печенье для торта. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Далее берем какао, сахар, ванильный сахар и добавляем воду. Тщательно перемешать. 

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Какао и вода. Фото: YouTube @sweetliferecipe

К этой массе добавляем сливочное масло и отправляем на средний огонь.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Постоянно помешивая доводим шоколадная массу до кипения. 

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Шоколадная масса. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Выливаем шоколадную массу к печенью, все тщательно перемешать. 

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Шоколадная масса и печенье. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Выкладываем печенье в форму. Все разравниваем. 

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Масса из печенья. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Теперь необходимо приготовить шоколадную глазурь. Добавляем к сливкам шоколад, растопить на огне. 

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Шоколад и сливки. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Заливаем торт шоколадной глазурью. 

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Шоколадная глазурь. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Украшаем орехами и можно подавать на стол. 

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Шоколадный торт. Фото: YouTube @sweetliferecipe

Ранее мы писали про рецепт простой выпечки к чаю за 10 минут

Также мы писали про еще один быстрый рецепт знаменитого торта "Наполеон" за 20 минут, который тает во рту. 

Также советуем ознакомиться с рецептом вкусного праздничного торта "монастырская изба". 

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