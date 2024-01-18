Сохраняйте рецепт торта без выпечки — видео

Шоколадный торт без выпечки за 10 минут
Этот шоколадный торт готовится очень быстро, а самое главное для него не потребуется термическая обработка. Обязательно попробуйте повторить, вам точно понравится простота этого рецепта, а его вкус непременно порадует.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- 800 г печенья;
- 100 г орехов;
- 200 г сахара;
- 60 г какао;
- 240 мл воды;
- 150 г сливочного масла;
- 2 ч.л. ванильного сахара;
- 120 г сливок (33% жира);
- 120 г шоколада.
Способ приготовления
Сначала необходимо взять печень и поломать его на кусочки. К печенью добавить обжаренные грецкие орехи.
Далее берем какао, сахар, ванильный сахар и добавляем воду. Тщательно перемешать.
К этой массе добавляем сливочное масло и отправляем на средний огонь.
Постоянно помешивая доводим шоколадная массу до кипения.
Выливаем шоколадную массу к печенью, все тщательно перемешать.
Выкладываем печенье в форму. Все разравниваем.
Теперь необходимо приготовить шоколадную глазурь. Добавляем к сливкам шоколад, растопить на огне.
Заливаем торт шоколадной глазурью.
Украшаем орехами и можно подавать на стол.
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