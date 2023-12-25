Рецепт основного горячего блюда из свинины — видео

Запеченная свинина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Рецепт очень вкусного мясо в глазури. Для этого блюда можно взять свиные рёбрышки или свиную корейку. Беспроигрышный вариант основного блюда на праздничный стол.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

свиные ребра или свиная корейка 1,7 кг;

соль 1 ч.л;

черный перец 0,5-1 ч.л;

чеснок 6-8 зубчиков;

растительное масло 1 ч.л.

Для глазури:

яблоко зеленое кислое 1 шт;

кетчуп 6 ст.л;

соевый соус 6 ст.л;

лимонный сок 3 ст.л;

сахар 1-2 ст.л;

сушеный чеснок 1 ч.л;

корица 0,5 ч.л;

красный острый перец 1/3 ч.л;

соль по вкусу (если соевый соус не слишком соленый, или добавьте больше соевого соуса).

Способ приготовления

Удалить пленки и лишний жир на мясе. Смешать соль и черный перец. Зубчики чеснока разрезать пополам. Мясо посолить и поперчить, обвалять чеснок в смеси соли и перца и нафаршировать им мясо.

Подготовка свинины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смазать мясо небольшим количеством растительного масла, так специи лучше проникнут внутрь. Если есть возможность, то дайте мясу промариноваться 2-3 часа. Если нет, то сразу приступаем к приготовлению.

Чеснок и соль. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Плотно запаковываем свинину в фольгу. Запекаем 1 час 45 минут при температуре 150°С из расчета 30 минут на 500 г. мяса.

Яблоко в блендере. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тем временем приготовим вкусную и ароматную глазурь, которое сделает свинину непревзойденно вкусной. Яблоко очистить от кожицы и семян и измельчить в блендере или натереть на мелкой терке.

Глазурь для свинины. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Перекладываем пюре в сотейник, добавляем все остальные ингредиенты для глазури. Выпариваем глазурь на небольшом огне 20-25 минут до густого состояния. Все время над ней стоять не надо, лишь периодически помешивая.

Свинина в глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Мясо хорошо протомилось, теперь перекладываем его на решетку. Решетку ставим на противень, выстеленный фольгой, чтобы потом было проще все помыть. Духовку тем временем разогреваем до максимума.

Свинина в глазури. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Если есть конвекция и верхний гриль, их тоже включаем. Смазываем мясо глазурью.

Запеченная свинина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Запекаем при температуре 250°С минут 6-8, переворачиваем, смазываем оставшейся глазурью еще раз и снова запекаем минут 6-8. Готовому мясу даем немного отдохнуть и нарезаем на порционные куски.

Готовая свинина. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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