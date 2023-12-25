Рецепт основного горячего блюда из свинины — видео

Шикарное мясо свинины, запеченное в духовке к праздничному столу
Рецепт очень вкусного мясо в глазури. Для этого блюда можно взять свиные рёбрышки или свиную корейку. Беспроигрышный вариант основного блюда на праздничный стол.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- свиные ребра или свиная корейка 1,7 кг;
- соль 1 ч.л;
- черный перец 0,5-1 ч.л;
- чеснок 6-8 зубчиков;
- растительное масло 1 ч.л.
Для глазури:
- яблоко зеленое кислое 1 шт;
- кетчуп 6 ст.л;
- соевый соус 6 ст.л;
- лимонный сок 3 ст.л;
- сахар 1-2 ст.л;
- сушеный чеснок 1 ч.л;
- корица 0,5 ч.л;
- красный острый перец 1/3 ч.л;
- соль по вкусу (если соевый соус не слишком соленый, или добавьте больше соевого соуса).
Способ приготовления
Удалить пленки и лишний жир на мясе. Смешать соль и черный перец. Зубчики чеснока разрезать пополам. Мясо посолить и поперчить, обвалять чеснок в смеси соли и перца и нафаршировать им мясо.
Смазать мясо небольшим количеством растительного масла, так специи лучше проникнут внутрь. Если есть возможность, то дайте мясу промариноваться 2-3 часа. Если нет, то сразу приступаем к приготовлению.
Плотно запаковываем свинину в фольгу. Запекаем 1 час 45 минут при температуре 150°С из расчета 30 минут на 500 г. мяса.
Тем временем приготовим вкусную и ароматную глазурь, которое сделает свинину непревзойденно вкусной. Яблоко очистить от кожицы и семян и измельчить в блендере или натереть на мелкой терке.
Перекладываем пюре в сотейник, добавляем все остальные ингредиенты для глазури. Выпариваем глазурь на небольшом огне 20-25 минут до густого состояния. Все время над ней стоять не надо, лишь периодически помешивая.
Мясо хорошо протомилось, теперь перекладываем его на решетку. Решетку ставим на противень, выстеленный фольгой, чтобы потом было проще все помыть. Духовку тем временем разогреваем до максимума.
Если есть конвекция и верхний гриль, их тоже включаем. Смазываем мясо глазурью.
Запекаем при температуре 250°С минут 6-8, переворачиваем, смазываем оставшейся глазурью еще раз и снова запекаем минут 6-8. Готовому мясу даем немного отдохнуть и нарезаем на порционные куски.
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