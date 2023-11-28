Весь секрет салата в заправке — видео рецепт

Новогодний стол. Фото: Freepik

На Новый год Дракона 2024 необходимо подать на стол свежие овощи, это привлечет богатство и благополучие. Рецепт этого салата идеально подходит для праздничного стола в этом году.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

помидор 200 г;

перец 1 шт.;

черные оливки 70 г;

огурец 200 г;

фета 100 г;

лук 40 г.

Для заправки:

сушеный орегано 1 ч. л.;

сушеный базилик 1 ч. л.;

соль 0,5 ч. л. или по вкусу;

сахар 0,5 ч. л.;

лимонный сок 1 ст. л.;

оливковое масло 3 ст. л.

Способ приготовления

Сначала приготовим заправку для греческого салата.

Приготовление заправки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать сушеный базилик, сушеный орегано, лимонный сок, сахар, соль, оливковое масло.

Помидоры и огурцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать на кубики помидоры, огурцы и перец.

Помидоры, огурцы и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарезать лук. Добавить черные оливки.

Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заправить салат непосредственно перед подачей.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать фету на кубики, выложить сверху.

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