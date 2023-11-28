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Салат из свежих овощей, который нужно приготовить в год Дракона 2024 года

28 ноября 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Весь секрет салата в заправке — видео рецепт
Новогодний стол. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

На Новый год Дракона 2024 необходимо подать на стол свежие овощи, это привлечет богатство и благополучие. Рецепт этого салата идеально подходит для праздничного стола в этом году. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • помидор 200 г;
  • перец 1 шт.;
  • черные оливки 70 г;
  • огурец 200 г;
  • фета 100 г;
  • лук 40 г. 

Для заправки:

  • сушеный орегано 1 ч. л.;
  • сушеный базилик 1 ч. л.;
  • соль 0,5 ч. л. или по вкусу;
  • сахар 0,5 ч. л.;
  • лимонный сок 1 ст. л.;
  • оливковое масло 3 ст. л.

Способ приготовления 

Сначала приготовим заправку для греческого салата. 

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Приготовление заправки. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Смешать сушеный базилик, сушеный орегано, лимонный сок, сахар, соль, оливковое масло.

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Помидоры и огурцы. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать на кубики помидоры, огурцы и перец.

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Помидоры, огурцы и лук. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Тонко нарезать лук. Добавить черные оливки.

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Приготовление салата. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Заправить салат непосредственно перед подачей. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Нарезать фету на кубики, выложить сверху.

Ранее мы писали, что обязательно должно быть на новогоднем столе на год Дракона 2024.

Также мы писали про рецепт вкусной и бюджетной закуски из сельди.

Есть еще бюджетный рецепт полезного и вкусного салата из свеклы.

Также советуем ознакомиться с рецептом крабового салата "Новинка" — сохраните его к праздникам. 

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