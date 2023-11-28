Весь секрет салата в заправке — видео рецепт

Салат из свежих овощей, который нужно приготовить в год Дракона 2024 года
На Новый год Дракона 2024 необходимо подать на стол свежие овощи, это привлечет богатство и благополучие. Рецепт этого салата идеально подходит для праздничного стола в этом году.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- помидор 200 г;
- перец 1 шт.;
- черные оливки 70 г;
- огурец 200 г;
- фета 100 г;
- лук 40 г.
Для заправки:
- сушеный орегано 1 ч. л.;
- сушеный базилик 1 ч. л.;
- соль 0,5 ч. л. или по вкусу;
- сахар 0,5 ч. л.;
- лимонный сок 1 ст. л.;
- оливковое масло 3 ст. л.
Способ приготовления
Сначала приготовим заправку для греческого салата.
Смешать сушеный базилик, сушеный орегано, лимонный сок, сахар, соль, оливковое масло.
Нарезать на кубики помидоры, огурцы и перец.
Тонко нарезать лук. Добавить черные оливки.
Заправить салат непосредственно перед подачей.
Нарезать фету на кубики, выложить сверху.
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