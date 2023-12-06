Сохраните рецепт этого салата — видео

Салат, который украсит новогодний стол — понадобится копченая курица и несколько ингредиентов
Очень вкусный и простой салат с копченой курицей. Ингредиенты замечательно между собой сочетаются. Он получается очень сытный и при этом не затратный.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- яйцо 5 шт;
- курица копченая 300 гр;
- кукуруза 300 гр;
- картофель отварной 250-300 гр;
- майонез 2-3 ст.л.
Способ приготовления
Картофель натереть на терке. Курицу нарезать мелким кубиком.
Яйцо разделить на белки и желтки, натереть по отдельности на мелкой терке.
По центру разъемной круглой формы установить стакан небольшого диаметра.
Первый слой картофель, дальше курица, кукуруза, белки яиц, сверху желтки. Каждый слой смазываем майонезом.
Снимаем разъемную форму и убираем стакан. Салат готов к подаче.
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