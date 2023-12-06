Сохраните рецепт этого салата — видео

Новогодний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и простой салат с копченой курицей. Ингредиенты замечательно между собой сочетаются. Он получается очень сытный и при этом не затратный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

яйцо 5 шт;

курица копченая 300 гр;

кукуруза 300 гр;

картофель отварной 250-300 гр;

майонез 2-3 ст.л.

Способ приготовления

Картофель натереть на терке. Курицу нарезать мелким кубиком.

Тертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйцо разделить на белки и желтки, натереть по отдельности на мелкой терке.

Копченая курица. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По центру разъемной круглой формы установить стакан небольшого диаметра.

Кукуруза и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Первый слой картофель, дальше курица, кукуруза, белки яиц, сверху желтки. Каждый слой смазываем майонезом.

Тертый желток. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Снимаем разъемную форму и убираем стакан. Салат готов к подаче.

Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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