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Салат, который украсит новогодний стол — понадобится копченая курица и несколько ингредиентов

6 декабря 2023 06:20
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Сохраните рецепт этого салата — видео
Новогодний салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и простой салат с копченой курицей. Ингредиенты замечательно между собой сочетаются. Он получается очень сытный и при этом не затратный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • яйцо 5 шт;
  • курица копченая 300 гр;
  • кукуруза 300 гр;
  • картофель отварной 250-300 гр;
  • майонез 2-3 ст.л.

Способ приготовления 

Картофель натереть на терке. Курицу нарезать мелким кубиком. 

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Тертый картофель. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Яйцо разделить на белки и желтки, натереть по отдельности на мелкой терке.

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Копченая курица. Фото: YouTube @AlinaFooDee

По центру разъемной круглой формы установить стакан небольшого диаметра. 

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Кукуруза и яйца. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Первый слой картофель, дальше курица, кукуруза, белки яиц, сверху желтки. Каждый слой смазываем майонезом. 

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Тертый желток. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Снимаем разъемную форму и убираем стакан. Салат готов к подаче.

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Готовый салат. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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