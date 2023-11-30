Дракон 2024 точно оценит, этот овощной салат — видео рецепт

Новогодний стол. Фото: Freepik

Этот салат буквально побил все рекорды по скорости приготовления. Просто представьте брокколи, морковь, огурец, сладкий перец — всего четыре ингредиента, которые превращаются в волшебное блюдо за минимальное время. А заправка из соевого соуса, чеснока, горчицы, меда и сока лимона придает этому салату неповторимый вкус и полезные свойства.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

брокколи 500 г;

морковь 1 шт.;

огурец 1 шт.;

перец сладкий 1 шт.;

соевый соус 50 мл;

чеснок 3 зубка;

горчица 1 ч. л;

мед 2 ч. л;

сок лимона 1 ст. л.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать брокколи на небольшие соцветия. Брокколи нужно отварить на протяжении 2-3 минут, так сохраняется вся польза.

Соцветия брокколи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать свежий огурец соломкой.

Свежие огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нужно нарезать сладкий перец.

Натертая морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейски.

Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь приготовим заправку для салата. Для этого пропускаем через пресс несколько зубчиков чеснока, добавляем сок лимона, мед и соевый соус. Осталось добавить растительное масло и все тщательно перемешать.

Приготовление заправки для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправляем салат и можно подавать. Он будет еще вкуснее на следующий день.

Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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