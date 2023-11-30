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Салат, побивший все рекорды по скорости приготовления, — сохраните до Нового года

30 ноября 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Дракон 2024 точно оценит, этот овощной салат — видео рецепт
Новогодний стол. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Этот салат буквально побил все рекорды по скорости приготовления. Просто представьте брокколи, морковь, огурец, сладкий перец — всего четыре ингредиента, которые превращаются в волшебное блюдо за минимальное время. А заправка из соевого соуса, чеснока, горчицы, меда и сока лимона придает этому салату неповторимый вкус и полезные свойства. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно

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Вам понадобится: 

  • брокколи 500 г;
  • морковь 1 шт.;
  • огурец 1 шт.;
  • перец сладкий 1 шт.;
  • соевый соус 50 мл;
  • чеснок 3 зубка;
  • горчица 1 ч. л;
  • мед 2 ч. л;
  • сок лимона 1 ст. л. 

Способ приготовления 

Сначала нужно нарезать брокколи на небольшие соцветия. Брокколи нужно отварить на протяжении 2-3 минут, так сохраняется вся польза.  

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Соцветия брокколи. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать свежий огурец соломкой. 

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Свежие огурцы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Затем нужно нарезать сладкий перец. 

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Натертая морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Также нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейски. 

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Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Теперь приготовим заправку для салата. Для этого пропускаем через пресс несколько зубчиков чеснока, добавляем сок лимона, мед и соевый соус. Осталось добавить растительное масло и все тщательно перемешать. 

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Приготовление заправки для салата. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заправляем салат и можно подавать. Он будет еще вкуснее на следующий день. 

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Готовый салат. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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