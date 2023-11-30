Дракон 2024 точно оценит, этот овощной салат — видео рецепт

Салат, побивший все рекорды по скорости приготовления, — сохраните до Нового года
Этот салат буквально побил все рекорды по скорости приготовления. Просто представьте брокколи, морковь, огурец, сладкий перец — всего четыре ингредиента, которые превращаются в волшебное блюдо за минимальное время. А заправка из соевого соуса, чеснока, горчицы, меда и сока лимона придает этому салату неповторимый вкус и полезные свойства.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- брокколи 500 г;
- морковь 1 шт.;
- огурец 1 шт.;
- перец сладкий 1 шт.;
- соевый соус 50 мл;
- чеснок 3 зубка;
- горчица 1 ч. л;
- мед 2 ч. л;
- сок лимона 1 ст. л.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать брокколи на небольшие соцветия. Брокколи нужно отварить на протяжении 2-3 минут, так сохраняется вся польза.
Далее нужно нарезать свежий огурец соломкой.
Затем нужно нарезать сладкий перец.
Также нужно натереть морковь на терке для моркови по-корейски.
Теперь приготовим заправку для салата. Для этого пропускаем через пресс несколько зубчиков чеснока, добавляем сок лимона, мед и соевый соус. Осталось добавить растительное масло и все тщательно перемешать.
Заправляем салат и можно подавать. Он будет еще вкуснее на следующий день.
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